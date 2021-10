NUNCA FUIMOS MÁS FELICES, el nuevo libro de Carlos Marzal

- Publicidad-

(Para mis amigos de EL GRUPO DE BROOKLYN)

“La única manera de no arrepentirnos nunca de nuestras acciones reside en acometerlas con amor”.

La frase está en la primera página del libro, una suerte de prólogo que el autor bautiza como CALENTAMIENTO.

Siguiendo mi costumbre, pequeño vicio, no sólo la subrayo sino que también la copio –con la letra más inteligible que soy capaz– en las páginas en blanco, las llamadas de cortesía, situadas al final del libro. Pero sucede que en esa misma página encuentro inmediatamente otra frase que quiero –debo– subrayar; y copiar:

“Quienes aman son los sin culpa. Los felices.”

Y un instante después, al regresar al texto, y todavía en la misma página 15, la primera, comprendo que voy a tener un problema, porque hay otra frase que me es absolutamente imposible no subrayar y que también querré copiar (claro). Lo hago, la subrayo y la copio; es magnífica y me identifico al cien por cien con lo que afirma:

“Entiendo la literatura como una actividad obligatoriamente autobiográfica”

El problema al que he aludido más arriba se ha convertido en evidente tras leer una sola página, y es gran problema porque también hay una sola página en blanco, de cortesía, al final del libro. Claro que puedo solucionarlo utilizando también la página en blanco cortesía del principio. Pero no, admito derrotado, aunque copiase con letra de pulga NUNCA FUIMOS MÁS FELICES tiene 531 páginas; va a ser imposible. Podría –a grandes males, grandes remedios– doblar un par de folios e ir copiando en los mismos las frases que me vayan gustando; pero es algo que detesto hacer, y además un folio doblado cabe a lo alto en un libro de la colección ANDANZAS de la privilegiada editorial TUSQUETS, pero no cabe a lo ancho: tendría que cortar la parte que sobra. ¡Qué pereza! Pero bueno, ya veré como lo soluciono.

¡De mala manera! ¡De muy mala manera voy a poder solucionarlo! porque en la página 16, cuando ya estoy a punto de acabar el tramo bautizado como CALENTAMIENTO, me encuentro con una frase que de ningún modo estoy dispuesto a no copiar:

“Lo que más me interesa al leer es descubrir una aventura humana por detrás de la escritura, un individuo a través del lenguaje”.

Al menos ya ha acabado el CALENTAMIENTO y entro en la PRIMERA PARTE, con un poco de suerte ya no habrá tantas frases que me apetezca preservar. ¡Já! En la primera página que vuelve a contener texto, la 19, aparece una cita genial sobre el fútbol. No voy a copiarla aquí, y tampoco la copié en la hoja de cortesía del volumen, sólo puse el número de página (y lo hice con el trazo más pequeño posible). Pero es que en la 20 también hay una frase de la que no voy a prescindir. Y en la 21 ¡hay dos!

Ya veremos como lo soluciono (repito), pero es indudable que NUNCA FUIMOS MÁS FELICES es un libro que me va a durar mucho tiempo: semanas como mínimo, y quizá hasta años, pues tiene vocación de libro de compañía, y deseo disfrutarlo al máximo.

Versa sobre fútbol, deporte que en un principio no me interesa aunque de vez en cuando le pongo buena voluntad porque algunos de mis mejores amigos lo miran de un modo que les hace felices y yo envidio, pero sobre todo es una aventura personal de Carlos Marzal, quien en cada línea da lo mejor de sí mismo.

Mi idea original al hacerme con la nueva obra era que me sirviese de pretexto para hablar de cómo conocí al autor, en Cuenca, sobre un seminario cuya temática creo recordar era AMOR Y MUERTE, organizado por Alejandro Dolz, y donde también conocí a uno de los escritores artistas que más aprecio y veo siempre que puedo: Jesús Marchamalo.

Lo dejo dicho, lo de Cuenca, (pero sería inadecuado extenderme ahora sobre recuerdos y detalles; considero una grosería hacer artículos largos). Sobre NUNCA FUIMOS MÁS FELICES prometo volver a escribir en el futuro, aunque no sé dentro de cuanto tiempo; cuando haya acabado de leerlo y subrayarlo y copiar las frases…¿y si me comprase un cuadernito no demasiado grueso y con las dimensiones adecuadas para poder guardarlo en el interior del libro?

(Mecanografía: MDFM)