Nuevo desastre en el Mar Menor

4,5 millones de peces, moluscos y mariscos muertos, este es el resultado del nuevo episodio de anoxia que ha sufrido la Albufera del Mar Menor en esta última semana.

Ya no se puede echar las culpas a un episodio de DANA, oír decir lo que algunos dijeron entonces que la gota fría era la causa de la anoxia. FALSO,(otra teoría que sueltan ahora es que la temperatura y el viento de levante son los causantes del DESASTRE ECOLÓGICO ACTUAL, la mayoría de científicos indican que es FALSO) para despistar la llegada a la albufera marmeronense de los contaminantes venenosos citados, tantas y tantas veces, y de las escorrentías de las minas y balsas de metales pesados como cadmio, plomo, arsénico y derivados de la vertiente de la Sierra Minera.

Las consecuencias las hemos señalado en varios artículos, aquí solo recordar los lodos y fangos del Arco Sur del Mar Menor, y en general en el resto de la albufera, que entre todos los contaminantes han formado una bolsa de agua sin oxígeno que se mueve en función del viento y produce la muerte de la fauna y flora de la albufera, por la falta de oxígeno.

Antes y ahora se debe a la sopa verde, a la eutrofización del agua por causas de las filtraciones de los nitratos, fosfatos, sulfatos(formación de ácido sulfhídrico) y otros productos químicos que utilizan las agroindustrias como abono, desde la Rambla del Albujón y otras ramblas que desembocan en la albufera del Mar Menor y a la llegada por filtración de agua con nitratos y salmuera procedente del acuífero inferior a través del acuífero del Cuaternario contaminado por los abonos y la salmuera de las desalobradoras subterráneas ilegales.

El Mar Menor, está agonizando pero no está muerto, no permitan que por política, esté Mar acabe desapareciendo como el Mar de Aral, no se lo perdonaremos en la vida a ninguno de los dos partidos, ni nosotros ni nuestros descendientes.

Como indica Francisco Otero Rivas, director de la Fundación, en Constitución, Naturociencia la «PRIMERA MEDIDA PARA SALVAR EL MAR MENOR, ES SABER QUE NO ES UNA LAGUNA SALADA NI GEOLÓGICA NI GEOGRÁFICAMENTE. ES UNA ALBUFERA . MATAR LA IGNORANCIA .

EMPECEMOS A ESCUCHAR A QUIENES SI SABEN DE ESTO».

Escuchen y visionen este vídeo que aclara mucho sobre el Desastre del Mar Menor. Escuchen a Pedro Costa Morata:

El Sr Otero Rivas, señala también «como DESCONTAMINAR AGUAS POR QUÍMICOS AGRARIOS O MINEROS . .

Mineral y tecnología sumados a algo lógico y duradero. Protección contra riadas , contaminación y para el Mar Menor y sus poblaciones .

Fácil de recoger aguas y de almacenarlas, beneficia a la pérdida de sedimentaciones, pudiendo recuperarlas. Beneficio al sector agrario y regantes a poder almacenar un recurso escaso de forma muy eficiente a la vez que se puede descontaminar el agua del acuífero con esta tecnología :

Desala y desnitrifica , Purifica hasta el punto de obtener agua destilada a la carta y residuos secos que se convierten en valorizables

Es una forma que planteamos para la creación de lagunas en cauces de ramblas y ramblizos en CHS , con Planificación de Cuenca . Pero 🤷🏻‍♂️ .. Además de aplicar piedras mineral que fija de los drenajes agroganaderos todo el fósforo con Carbowollastonita

Un mineral que tiene la capacidad de fijar a su estructura de forma permanente todo el fósforo , aluminio de químicos agrarios, metales , metaloides, arsenicos metálicos …:

Ya veremos qué hacen … si queremos corregir los problemas del Mar Menor hay que actuar desde los orígenes, aquí y extrayendo aguas de los acuíferos contaminados».

¿De la reunión que tuvo la ministra Ribera en las playas? de la albufera y por la tarde con el Sr Miras, nos deja Francisco Otero Rivas, esta apreciación;

«QUÉ ARTE, QUÉ MAESTRÍA LA DEL PSOE Y EL PP, ES PARA SACARSE EL SOMBRERO, PARA ESO SI VALÉIS, MANEJAR MASAS SOCIALES»:

«Me habéis sacado una descojonada de risa después de una semana de pena por lo que está pasando . No lo toméis a mal …….. 🤦🏻‍♂️🤬🐑🤮☠️»

«Reúnen en la misma mesa a ecologistas ( algunos ) a asociaciones , grupos del Mar Menor … recogen sus exigencias ( aunque no solucionen nada realmente por necesitar unas técnicas , tecnológicas y de materiales que se necesitan tener … ) los contentan firman un comunicado …»

«Fijaros la jugada, me alío con el enemigo político, voy de guay, pero sin soluciones reales y demostrables . Vamos a trabajar juntos ( algo que reclama la masa social a gritos cabreada ) y todos contentos para casa dos años más …»

«Que arree el que venga detrás … y más de lo mismos como cuando firmaron la ley de los ridículos 1500 metros sin nitratos, otra ley más para incumplir como las de aguas, vertidos, minas … normativas europeas …»

«Y seguir atentando los 4 empresarios que protegen porque atentan contra la salud pública (NIÑOS DE LA UNIÓN Y EL BEAL CON SU SANGRE CONTAMINADA POR ARSÉNICOS ) y el medioambiente , paralelamente los scrats tranquilos que son los que se quedaron con el agua de todos .

La culpa fue del Cha cha cha …. Resumen del día . Os han vacilado como siempre pardillos».

El resumen es claro: más reuniones en la cumbre, y acuerdos pocos o ninguno. La ministra asegura que en un plazo de 15 días expondrá soluciones, pero hay que » cumplir la ley», y el Sr Miras que promulgará un decreto para que no se fertilice con nitrogenados. ¿Se cumplirá algo?.

El nuevo decreto prohibirá los fertilizantes nitrogenados en la zona más próxima al Mar Menor? Eso está por ver

Y hoy la Ministra de Transición Ecológica…suelta lo del cinturón verde, eso sí, con plantas de la zona, seguro que a requerimiento de algún ecologista, es decir , con vegetación autóctona que absorba los nitratos y el resto de abonos químicos de los agroindustriales.

Lo del cinturón verde me suena mucho, creo haberlo utilizado en otro artículo en el que exponía varias soluciones. Hemos acertado, que casualidad.

Ya por poner soluciones, que no quede, como asegura la bióloga marina del IEO Marina Albentosa:

Las super depuradoras, las ostras.

Son ‘super depuradoras’ marinas creadas por la naturaleza y podrían ser una de las soluciones a los problemas del mar Menor. Se trata de las ostras. Cada una es capaz de filtrar 120 litros de agua cada día. Dejan mares y ríos cristalinos y eliminan contaminantes como el nitrógeno y el fósforo. Hace solo 50 años colonizaron la laguna salada. «Aquí hubo 185 millones de ostras, algo que muy poca gente conoce», asegura la bióloga marina del Instituto Oceanográfico Español (IEO), Marina Albentosa. El último recuento de 2006, aunque parcial, fue desalentador. Apenas quedaban seis millones de ejemplares. Ahora Albentosa trabaja para lograr que las ostras vuelvan a proliferar en el lugar y ayuden a recuperar las aguas paradisíacas, según ABC Premium.

Los bivalvos afectivamente filtran y eliminan contaminantes, solución que también aporta la Fundación (en Constitución) NATUROCIENCIA, por tanto, nada nuevo sobre el cielo; pero la casa no se construye por el tejado, pues las soluciones son claras:

Ir al origen, es decir, solucionar la entrada de nitratos y metales pesados venenosos y cancerígenos a la albufera, eliminar parcialmente los lodos y fangos, como si fueran parcelas hasta terminar, y sancionar a todo aquel que no cumpla la ley; y luego, regenerar con bivalvos de todo tipo que existen en el Mar Menor y plantar posidonia y por supuesto NOOO a abrir la gola de Marchamalo, ya que es una metedura de pata del Presidente de la CA de la Región de Murcia sin fundamento científico.

Y, por supuesto crear un Parque Regional en el Mar Menor con todos sus acondicionamientos.

Y por último, pónganse en contacto con la Fundación, en Constitución, NATUROCIENCIA que tiene las herramientas, la técnica, las soluciones para regenerar la Albufera. Lo demás es un cuento de camino, que están deseando solicitar subvenciones.

Y POR FAVOR NO SE ECHEN LA CULPA UNOS A OTROS, PUES LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO Y SE VA A MORIR POR FALTA DE JUEGO.