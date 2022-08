Nueve países europeos investigan la realidad de los servicios de atención sociosanitaria para dar soluciones a la falta de profesionales en el sector

- Publicidad-

La atención sociosanitaria está siendo muy demandada en Europa como un servicio ciudadano que busca a buenos profesionales que desarrollen, en términos generales, el conjunto de cuidados orientados a proporcionar una atención completa y a satisfacer las necesidades, tanto sociales como sanitarias, de las personas dependientes, bien sean mayores o que padezcan cualquier discapacidad.

Faltan profesionales cualificados

La falta de profesionales cualificados en la asistencia a las personas dependientes, viene a provocar un aumento de la demanda de trabajadores que desempeñen estas labores. Ante esta realidad, el proyecto europeo “Postcare. Posting of third country nationals in care services the current state of play and scenarios of the future” tiene como objetivo clave la exploración, el estudio y debate de una tendencia poco investigada sobre el desplazamiento de profesionales de fuera de la Unión Europea para trabajar en los servicios de cuidados sociosanitarios, dentro del mercado laboral único europeo.

Teniendo en cuenta que la libre circulación de trabajadores es un principio fundamental establecido en el artículo 45 del Tratado de la Unión Europea, las 11 organizaciones representantes de 9 países de la UE (CSIT UNIÓN PROFESIONAL España, VHBP Alemania, LSI Países Bajos, LMI yOKAP Polonia,InnovED y UTH Grecia, NSDS Eslovenia, SZZSZS Serbia, Unilavoratori Italia, CESI Bélgica) junto con el sindicato italiano CONFSAL, a la cabeza de este proyecto, hemos trabajado durante estos catorce meses para responder a cuestiones tan urgentes como:

¿A qué ritmo crecerá la demanda de servicios de cuidado?

¿El empleo directo de los nacionales de terceros países en los servicios de cuidados superará al de otros países (Europa central y oriental)?

¿Persistirá/aumentará/disminuirá el trabajo no declarado entre los cuidadores de terceros países en comparación con los nacionales de la UE?

¿Mejorarán o empeorarán las condiciones laborales de los cuidadores de terceros países? ¿Por qué?

Las diferentes delegaciones que representan a sindicatos y colectivos empresariales europeos, han participado en encuentros virtuales, talleres sobre conocimiento de las directivas europeas y la creación de una red de contactos y de apoyo mutuo que continúa activa para que sirva de base de datos, conocimientos, documentos de investigación y contacto.

En los encuentros online, al margen de examinar las directivas europeas, su incorporación a las legislaciones nacionales y a su aplicación real, también se han explicado modelos de éxito en diferentes procesos de negociación y se han analizado y estudiado herramientas muy útiles que favorecen el diálogo entre las partes en cualquier organización y, por supuesto, en el seno de las empresas responsables de estos servicios.

Han centrado sus programas de formación en buscar una mayor concienciación de los empresarios, las organizaciones de interlocutores sociales y las autoridades públicas sobre las tendencias en el desplazamiento de nacionales de terceros países y sus posibles repercusiones futuras.

Los encuentros, así como las jornadas de estudio de las delegaciones en sus respectivos países han servido para poner en orden opiniones y protocolos de colaboración muy interesantes.

Los expertos que han participado en las jornadas, así como los trabajos que se han ido presentando a lo largo de este proyecto han servido para observar con perspectiva el mundo laboral y las relaciones que lo mantienen activo, así como sobre fenómenos que se observan en la realidad social inmediata y sobre todo cuando éstos suponen reclamo de derechos y búsqueda de equidad.