Nuestro apoyo al Ministro Garzón

Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Gobierno de España, está cumpliendo con sus funciones ministeriales calificando a la carne de las MACROGRANJAS de «peor calidad» que la de la ganadería extensiva, por las condiciones en que se crían los animales, tanto de ganadería porcina como vacuna, por citar sólo dos tipos.

Garzón en una entrevista en The Guardian no habló de «mala calidad», lo que ocurrió es que la frase en dicho periódico no salió como él la dijo, y fue aprovechada por el lobby de la industria ganadera para tergiversar el asunto, pidiendo la dimisión del Ministro de Consumo.

El fondo del asunto es doble, por un lado, Garzón señala que la ganadería intensiva es sostenible y de mejor calidad, mientras que la de las MACROGRANJAS no lo es , y además éstas últimas contaminan la zona donde está instalada y los animales sufren estrés; además muchos parroquianos que viven de la ganadería intensiva tienen que emigrar y los pueblos se quedan vacíos; y sino que se lo pregunten a los habitantes de muchos pueblos de Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón(ojo! Lambán que tú eres partidario de las MACROGRANJAS y Aragón se está vaciando de población, recuerda la España Vaciada), Castilla La Mancha( lo mismo te digo Garcia-Page que sus pueblos se están quedando vacíos), de igual manera está Castilla y León (igual para Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de la Junta de Castilla y León defendía que ese es un sector clave para la región y ha pedido, al igual que Casado, la dimisión del ministro de Consumo: «Sánchez no puede mantener en su Gobierno a quien pone en peligro una actividad esencial». Ojo! Sr. Fernández, que Castilla y León están vaciadas y parte de responsabilidad tiene Vd)

El estrés que sufren en las cochineras o jaulas metálicas(más parecen campos de concentración), chocando unos contra otros, o el tener a las vacas atadas con cadenas, junto con la alimentación y medicamentos provoca un estado vital de los animales que les impide que su carne adquiera la calidad necesaria.

Por otro lado, lo preocupante es que desde ministras del Gobierno de Coalición le echen la culpa al Ministro de Consumo diciendo que lo que dijo lo hizo a «título personal», o que Lamban diga que renuncie a lo dicho o que dimita, o que retire sus palabras según García-Page. Que ministras socialistas, y presidentes de dos CCAA socialistas inician la caza y captura del Ministro D. Alberto Garzón, nos parece denigrante.

Recordemos, que se aplaudió al Ministro de Consumo cuando propuso y se legisla que las casas de juegos, casinos y bares con máquinas tragaperras no se ubiquen cerca de los colegios para evitar la ludopatía. !Ah!, esto no tiene importancia para algunos Presidentes de CCAA citados y otros socialdemócratas.

En el fondo, subyace, muchos socialdemócratas de renombre nunca sentó bien el acuerdo de Gobierno de Coalición Psoe- Podemos, y de un modo u otro se ha pretendido y pretenden romper el acuerdo de Gobierno de Coalición.

Ahora, cabe preguntarse, ¿hubiera gobernado el Psoe solo? ¿Verdad que NO? ¿Quién ayudó a Pedro Sánchez en la Moción de Censura a Rajoy? ¿Quién logró sacar la mayoría de parlamentarios y negoció con otros grupos políticos para que Rajoy perdiera la Moción de Censura? Quién sacó adelante los PGE?

Las respuestas a estos interrogantes las conocemos todos, y desde hace tiempo han pretendido romper la Coalición.

Pues bien, todo esto está relacionado. Lo malo es que si los socialdemócratas españoles piden hasta la dimisión de Garzón o que lo cese el Presidente Pedro Sánchez, ¿qué no va a hacer Casado, el PP, Vox o el presidente de La Junta de Castilla León?, lo mismo y mucho más; siempre están al acecho, cual cazador furtivo, para disparar, en este caso, puyas, dardos afilados que salen de sus gargantas para, en el fondo, intentar crear crisis políticas donde no las hay. Y no será lo que pretenden estos cazadores furtivamente es acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez?

AMIGOS, SE OS VE EL PLUMERO