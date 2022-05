Tanto Steve Jobs como Albert Einstein practicaban el No Tiempo, que viene a ser atreverse a ocupar tiempo lineal sin hacer nada, es decir estar a solas con uno mismo, en atención plena conscientemente, estar en calma, sin estrés, olvidándonos de la presión. Asomándonos al precipicio del aburrimiento, con el fin de dar rienda suelta a nuestra creatividad. Sin necesidad de entornar la puerta de la meditación.

Desde hace un par de semanas, las pocas veces que entro en estados de No tiempo, una de las intuiciones disfrazadas de idea recurrente, es la concepción del tiempo en sí mismo.

Como civilización hemos decidido gestionarnos por el tiempo lineal, donde un segundo sigue a otro, y eso nos ayuda a tener perspectiva de lo que hacemos, pero no de lo que somos. Hasta llegamos a llamar la circunstancia ambiental de si llueve o hace calor como tiempo…

Por un lado, recurrí a Javier Olivares para saber si cuando se documentaron para la serie El Ministerio del Tiempo habían encontrado concepciones del tiempo no lineales, pero no fue así. Aunque sus puertas me recuerdan a extintos agujeros negros…

Por otro lado, acudí a mi ágora para comprender que el tiempo relativo se gestiona de manera lineal, por mucho que percibamos que pasa rápido cuando nos divertimos, y lento cuando nos aburrimos. Esa percepción depende del número de acciones que haga nuestro cerebro a la vez, muchas, rápido, pocas, lento.

Ahora que los nuevos super ordenadores utilizan principios de la física cuántica para funcionar, como es la superposición y el entrelazamiento de los cuantos (fotones, electrones, iones), vamos aceptando que puede haber un objeto, ente, ser o acción en dos espacios diferentes al mismo tiempo.

Pues bien, la cuestión que me planteo es que ocurran a la vez diferentes tiempos en el mismo espacio. Es decir, que cada ser pueda elegir estar tanto en presente como en su pasado o en su futuro sin moverse ni física ni mentalemente, quizá a lo sumo, energéticamente.

A priori, se parece a la corriente de la Teoría B del tiempo, la cual argumenta que el flujo del tiempo es una ilusión, dondel pasado, presente y futuro son igualmente reales. El conseciencia, el devenir temporal no es una característica objetiva de la realidad.

Por otra parte, Stephe Hawking, planteaba que al mirar el cielo nocturno, vemos estrellas, algunas de las cuales ya no existen, aunque su luz nos siga llegando durante miles de años lineales. Es decir, vemos algo que en origen ya no existe. Estamos viendo el pasado de esa extinta estrella en nuestro presente. Stephen planteaba que si tuviéramos un telescopio en esa estrella podríamos ver el pasado de nuestro planeta.

Aunque de momento, no sé cómo explicarlo, intuyo que hay otra concepción del tiempo pre humana, por la que se rige el universo, diferente a la Teoría B o al sumatorio lineal de segundos para nunca llegar a ser los primeros en nuestra propia felicidad, ya que estamos educados para hipotecar el regalo vital que es el presente en post de un posible futuro, acunado por expectativas de crecimiento y con derivadas frustraciones, que luego asumimos como enseñanzas vitales como mal menor, imbuidos en esta concepción de nuestra existencia lineal que nos limita.

¡GO!