No saben perder, no podrán ganar

El espectáculo esperpéntico de esta semana, con permiso a la violencia en Lorca, se ha vuelto a producir en el Congreso. La votación sobre la convalidación del Decreto Ley de la reforma laboral, dejando a un lado otras consideraciones sobre la misma, ha generado una monumental confusión.

Primero por el error de la Presidenta de la Cámara que, tras su grave e ilegal decisión de retirar el escaño a Alberto Rodríguez de Unidas Podemos, vuelve, en su nerviosismo, a cometer otra equivocación pública con el recuento erróneo de la votación tan ajustada que despistó a la todos los parlamentarios y a la opinión pública y que le obligó a rectificar.

Pero el gran error que ha generado tal desenlace ha sido el de un diputado del PP que se confundió en la emisión de sus votos con tal estropicio para él y el partido del no a todo, a facilitado que saliera adelante un proyecto estrella de la legislatura aunque no era la idea que hubiera deseado la Vice Presidenta promotora que sacrificó medidas de mayor alcance al valor del consenso con los agentes sociales.

Estuve unos años de parlamentario y recuerdo muy bien que no era nada extraño y casi frecuente que existieran confusiones que se reflejan, junto con todos los votos, en los marcadores electrónicos donde salen retratados en verde o en rojo, lo que cada uno ha votado en sentido favorable o negativo.

El sistema de voto requiere bastante atención pues aunque es simple, debe uno estar un poco concentrado y apuntar el dedo en un sentido o en otro. Nunca existió ninguna escandalera con confusiones, salvo acaso, alguna vez, murmullos cuando yerraban algunos diputados relevantes o ministros o era bastante confuso el colorido por haberse equivocado varios parlamentarios en un sentido o en otro. Pero era algo siempre asumido y aceptado y ningún show se organizaba.

Con los avances tecnológicos se fueron implementando el voto telemático desde casa. Esto no impidió que de vez en cuando, hubiesen errores de sus señorías como también en el voto presencial. Hace poco de dos años se perfeccionó el sistema de este tipo de voto, dándoles una seguridad informática.

Y en estas, aconteció lo del pleno de esta semana, donde pese al error de un diputado del PP, fue este grupo, con el acólito de VOZ, el que reaccionó de un modo inadmisible. Aspavientos, gritos de tongo, anuncios de recursos, incluso por la vía penal. Todo muy surrealista y con un tono, como el que suelen emplear esta gente, muy chulesco, arrogante cuartelero, amenazante. En definitiva, patético.

Ese ha sido una muestra más de cómo entienden la democracia aritmética: negarse a aceptar un resultado que ha sido de derrota. Las reacciones de algunos dirigentes importantes del PP han sido y están siendo ridículas, evidenciando un muy mal estilo.

No saber perder, pretendiendo inocular de bulos (son expertos y bien asociados a la abundante prensa y radio de ultraderecha), lo que es el resultado legítimo de una votación es disparatado. Ese no querer aceptar la derrota, siendo error del propio diputado que se equivocó no en una sino en tres votaciones esa tarde, y crear ruido y barro donde se manejan tan bien, revelan como son.

Y si la prepotencia es mala cuando se ha perdido y se reacciona de modo tan ridículo, ya delata lo peligrosos que puede ser si ganaran elecciones y gobernaran este país. Y eso, ya solo por sus comportamientos. Por ello, por esa soberbia, no podrán aspirar a que los españoles les den mayoritariamente la confianza. No la tendrán y no se la merecen.