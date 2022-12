¿No os dais cuenta de que Fernando Alonso está por encima de los títulos?

- Publicidad-

Es más que evidente, y por eso está tan contento siempre y relajado. No es que no tenga ganas de ganar, no es que no disfrute cuando consigo un resultado, pero es que lo hace desde otra perspectiva, desde otro ángulo.

Si ganase un tercer campeonato del mundo estaría por supuesto encantado, pero si no llega a ganar yo creo que estaría igual de encantado.

Cuando se fue, cuando DIJO ADIÓS A LA FÓRMULA 1, y luego inspirado por un periodista raro cambió el ADIÓS por un HASTA LUEGO y hasta lo puso en los alerones de su auto; pero ya había renunciado a todo. Ya había aceptado que lo más grande había pasado.

Y cuando volvió en algunos momentos se le hizo duro, pero le bastaba mirarse en el espejo del mundo para recordar que él era y siempre sería Fernando Alonso, el doble campeón del mundo de Fórmula 1. Siempre. Ya estaba -y está- todo demostrado.

Si miráis las noticias a lo largo del año veréis que se ha hablado de Fernando Alonso casi más que de ningún otro piloto de la parrilla. Se ha hablado de Alonso más que de Charles Leclerc y por ahí debe andar si se le compara en popularidad y en interés del público con Max Verstappen.

Quizá de Sergio Pérez se ha hablado aún más, pero es que Checo tiene una legión de seguidores alucinante que dibujan un marco infinito sobre la grandeza natural del mexicano.

Repito, no es que le dé igual ganar o no ganar, quiere ganar por encima de todo, pero al mismo tiempo es consciente de que su leyenda está muy por encima de cualquier resultado.

Miradle cuando sale en la televisión, el lenguaje del cuerpo del que tanto hablan los comentaristas.

Es más difícil lo que está consiguiendo Alonso, estar por encima de los resultados, que simplemente ganar campeonatos y más campeonatos. Porque ha triunfado sobre sí mismo. Ese es el máximo éxito al que puede aspirar un ser humano.

Estamos deseando que empiece la temporada, Nano, a ver cómo te lo montas a lomos de ese robot verde abeto.

Pero hagas lo que hagas, pase lo que pase, sabremos que ante ti mismo estarás siempre ganando.

Tigre Tigre