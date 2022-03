No nos tomen por idiotas

- Publicidad-

Hay quien se alarma de que se estén convocando huelgas en el sector del transporte, no sé en qué mundo vivirán quienes tanto se sorprenden, ¿pero ustedes ven normal el precio de los combustibles?

Habrá quien me diga que si no me he enterado de que hay una guerra que lleva ya más 15 días, como si no nos estuvieran bombardeando en TV las 24 horas con la misma y desde un solo punto de vista (no olvidemos la censura europea contra otros medios que dan otra versión diferente como ocurre con RT y Sputnick por ejemplo).

Si consideramos como cierto que esto pueda influir en los citados precios (que expertos económicos como Juan Torres López afirman que no y puedo citarles artículos al respecto que lo demuestran).

¿Pero y el precio de la luz que lleva meses subiendo sin control?

Encima, para remate, nos sale el sinvergüenza de Borrell, desde su torre de marfil, con su sueldazo y su vida de lujo, diciendo básica y resumidamente, con toda su cara dura, que para no contribuir con Rusia nos duchemos con agua fría.

Ahora va a resultar que la culpa de la escalada bélica fuera que no queramos pasar frío y no que en lugar de enviar diplomáticos para acabar con la guerra, la fomenten mandando armas, que para colmo acaban en manos de civiles sin formación militar, que van a una muerte segura, o en posesión de milicias nazis…

Una vez más sus negocios y sus guerras, que las pagamos las Clases Trabajadoras con nuestros muertos y con nuestras vidas, sin importar las banderas. Si gentuza como Borrell se tuvieran que poner detrás de un fusil, o pagar el gasoil a este precio, o ducharse con agua fría con un sueldo de 1.000€ al mes, seguro que no harían las guerras ni las políticas inhumanas que hacen, ni dirían las tonterías que dicen.

Que no nos tomen por imbéciles, las eléctricas se están forrando, injustamente y sin ningún tipo de control, desde hace tiempo, y tiene sus motivos, sus cómplices y culpables que lo han permitido, cosas del libre mercado y tener al capitalismo como Dios supremo. Evidencia reseñable, es que dichas empresas rentables que eran del común de los españoles, se regalaran a buitres sin escrúpulos, amigos de José María Aznar y Felipe González, donde estos ahora viven a cuerpo de Borbón, en sus consejos de administración, con pagas vitalicias, mientras a tí te piden y te van a seguir pidiendo austeridad.

Y con el tema del combustible, si hay dinero para armas, si hay dinero para enviar civiles a la muerte y hay dinero para armar nazis, digo yo que habrá dinero para hacer un plan extraordinario que desemboque en que bajen el precio las compañías de combustible, porque lo que no es de recibo es tener que pagar el litro de gasoil a 2€ (y subiendo). ¿Quién puede soportar trabajar con estos costes?

Y mucho cuidado a quienes nos llamamos «de izquierdas» con no denunciar las verdades, a veces, muchas veces, «lo políticamente correcto» no es lo éticamente correcto, y nosotros tenemos la responsabilidad de poner las cosas en su sitio y movilizarnos, que a veces la sociedad va a más velocidad que nosotros, y eso no es bueno.

No podemos dormirnos en la situación que se está padeciendo, porque de no estar donde tenemos que estar y hacer lo que debemos, gobierne quien gobierne, puede venir un ciclón populista desde la Derecha (que es la causante, no lo olvidemos de mucho de lo que estamos padeciendo). Lo de Castilla y León puede ser solo el principio.

Que nadie venga luego con sorpresas.

El nivel de hipocresía ha alcanzado cotas inauditas, desde la TV hasta cualquier nivel de la sociedad, el ejemplo más claro, es que ya Maduro no es tan malo, qué casualidad, en esto también, va a terminar pasando como en tantas otras ocasiones, que llevábamos razón.

O estamos a la altura, con la verdad, o las consecuencias pueden ser catastróficas para toda la sociedad. Ahora más que nunca defender la verdad y luchar por ella, es un hecho profundamente revolucionario.