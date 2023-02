No es Ucrania ni Turquía o Siria, es San Fernando de Henares

- Publicidad-

La foto que encabeza este artículo no pertenece a una localidad de Ucrania bombardeada por el Ejército de Rusia ni a viviendas afectadas por el terremoto en Turquía o en Siria. Ese edificio derribado, en ruinas, se encuentra en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, a apenas 30 kilómetros al este de la capital de España.

Estas viviendas derribadas que se pueden ver en la imagen no son las únicas que se hallan en esta situación. Esta problemática la llevan arrastrando más de 600 familias desde hace más de 15 años sin que nadie haya hecho nada para dar una solución real y efectiva.

Ni siquiera en la actualidad, cuando el asunto ha saltado a los medios nacionales tras las movilizaciones de los afectados, la Comunidad de Madrid está aplicando soluciones efectivas, sino los mismos parches de siempre. Además, está manipulando las cifras para estigmatizar la legítima protesta de los afectados.

Tal y como hemos analizado en Diario16, de los 122 millones de euros que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene presupuestados para, supuestamente, subsanar esta problemática, el 90% están dedicados a obras en la infraestructura de Metro. Por tanto, las indemnizaciones que se deja a las familias apenan suponen 13 millones de euros.

El censo de viviendas con daños graves provocados por las obras de la Línea 7b de Metro ya supera las 600. Con este número, tomando la cantidad mínima anunciada por el gobierno de Ayuso (136.000 euros), la cantidad a indemnizar sería de 81,6 millones de euros. Los 13 millones son insuficientes, incluso, si se tomaran sólo como referencia a los vecinos desalojados de sus viviendas.

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso, cada vez que habla de este asunto afirma que esas son las cantidades máximas que exige la ley y que no pueden subir más. No obstante, diferentes juristas consultados por Diario16 afirman que eso no es así. Además, en muchos casos esas indemnizaciones sólo servirán para que los afectados paguen las hipotecas que pesan sobre viviendas declaradas en ruinas o con desperfectos sin arreglo posible.

En este sentido, Mónica García, portavoz y candidata autonómica por Más Madrid, afirmó a Diario16 que «cuando tienes un Gobierno sin alma, cuando tienes un Gobierno sin escrúpulos, es un Gobierno de hojalata, que ni siquiera quiere llegar al Mago de Oz a que le den un corazón. Es muy difícil buscar soluciones, muy difícil empatizar con el sufrimiento de los madrileños. En el caso de los vecinos y vecinas de San Fernando no solamente no les ha dado solución de una chapuza que hizo el Partido Popular con el metro de la línea 7b, sino que además les ha insultado que es una estrategia bastante común en esta Comunidad. Primero eres abandonado, luego eres insultado y luego eres culpado de tu propia desgracia. Bueno, yo creo que esto refleja muy bien cuál es el, pues eso, el espíritu de este Gobierno, un gobierno que ha insultado a los vecinos de San Fernando, a los taxistas, a las mujeres, a los sanitarios, a la oposición. Bueno, ya lo doy por descontado. Quiero decir que entra dentro casi del guion».

Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, intenta criminalizar la legítima lucha de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios en pos de una sanidad pública de calidad. Ha llegado a acusar, incluso, que los médicos y pediatras de atención primaria en huelga van a alargar el conflicto hasta después de las elecciones.

Sin embargo, los afectados por la Línea 7B de Metro denuncian exactamente lo mismo de Isabel Díaz Ayuso: no quiere más derribos ni desalojos hasta pasados los comicios autonómicos, algo que está poniendo riesgo la vida de muchas familias. Las imágenes de personas mayores en plenas navidades desalojadas de sus casas, arropadas con mantas para paliar algo el frío del mes de enero, hicieron mucho daño a la imagen de la presidenta de Madrid. Por eso, según distintas fuentes consultadas por Diario16, no quiere ni oír hablar de desalojos.

La situación real de la Zona 0 de San Fernando de Henares posiblemente traiga nuevos desalojos porque, a pesar de las obras de consolidación del terreno que está desarrollando la Comunidad de Madrid, el suelo sigue cediendo. Así lo demuestran diferentes informes a los que ha tenido acceso Diario16. Esto indica que, evidentemente, los cimientos de esos bloques de viviendas están expuestos al colapso en el momento más inesperado, con la consiguiente declaración de ruina de las construcciones y el desalojo de esas familias que aún viven ahí.

Hay que insistir en que la fotografía que encabeza este artículo no es Ucrania, no es Turquía ni Siria. Es San Fernando de Henares y es la mejor imagen que demuestra las consecuencias de la inacción cruel de la Comunidad de Madrid.