No es cuestión de cojones, no…

En mi anterior artículo pedía justicia por y para muchas cosas que sucedieron durante la Pandemia. Ni vi ni veía ni veo a nadie pedir JUSTICIA. Ni al pueblo, presuntamente, soberano. Aquí no ha pasado nada… Eso parece haber sucedido: nada. El tiempo suele dar la razón a la verdad: padece, pero no perece… Siempre Teresa de Jesús…

Con absoluto asombro leo y escucho una palabra que llena muros de todas las redes sociales: cojones… Se refieren al lío que se ha formado en el PP con el hermano de Ayuso. No se analiza el tema, leo y escucho que la señora Ayuso tiene más cojones que el señor Casado. Leo #olétuscojones Y cosas similares y les tengo que decir que sufro, no metafóricamente, sufro al ver el nivel que impera en España: por cojones… Ética, vergüenza, moral, dignidad, de eso no leo nada.

El hermano de una Presidenta/e NO puedo cobrar ni una peseta del Gobierno que presida X Me da igual el nombre. Ni hermano, ni padre ni madre que la parió empleando términos similares al que da título al artículo.

No me alegro de lo que sucede en el Partido Popular, me afecta profundamente por España. Lo importante no es la pelea, es España, pero de eso no habla nadie. Yo lo veo de la siguiente manera: los que mandan en el PP son unos inútiles completos. Si saben esto, evidentemente no pueden decirlo ellos, en cualquier película veríamos como un sobre llega a todos los grupos de la oposición lleno de documentos y son ellos los encargados de filtrar, llevar a la Fiscalía etc. Fueron lentos. Fueron incapaces. En plena Pandemia escribí en las redes sociales que estábamos en manos de incapaces, que ante semejante situación de desabastecimiento se mandaba a un quinqui a conectar con quien fuese y se traía todo lo necesario. Sólo un hampón profesional podría haber hecho ese trabajo y yo lo habría ordenado. Por salvar vidas lo habría hecho. Pero jamás habría abierto la puerta a los aficionados, nunca. 55 días en Pekin, Lo que el viento se llevó, ¿Quién rompe los bloqueos y logra medicamentos y víveres? Los que saben, los profesionales. ¿Ya no queda nadie como el fundador de la saga March? Yo se lo habría encargado a alguien semejante, salvar vidas era lo primero, luego habría dimitido. Ah, los contratos, las concesiones, las Comisiones de Control ¿de qué han servido? De nada. Esta patina de presunta legalidad y dignidad que falsa es, cuanta basura esconde. Pero pasemos a la realidad con Pandemia o sin ella. Varias preguntas:

– ¿Cuándo vamos a ver todos los contratos de todas las Autonomías y del Gobierno Central en relación a las compras durante aquellos días?

– ¿Es cierto o no que en Barajas se quedaron cajas enteras con material sanitario mientras moríamos?

– ¿Nos parece decente un lobby? A mí no, ya se lo adelanto. Pero son absolutamente legales, me temo.

– Estaban González Guitart, Alfonso Alonso, Antonio Hernando, Elena Valenciano, José Blanco, Ignacio Manrique de Lara y muchos más forman lobby o están casados con personas cercanas al poder, al “reparto” Y no es ilegal Yo creo que es absolutamente indecente, indecoroso, y asqueroso, y ¿nadie dice nada? Nadie

Hoy mi hermana me ha hablado de piratas, opina como yo: son lo que son y lo asumen. En este juego indecente encima se ponen dignos. Hay varias clases de piratas, siempre hay clases: Pirata, corsario, filibustero, bucanero.

Yo, siempre pirata, habría fletado un avión cuyo nombre sería El halcón del mar y habría volado al fin del mundo comprando voluntades y habría regresado con las bodegas llenas de todo lo necesario. Lo habría hecho una y otra vez. Después me podrían llevar presa, las vidas no tenían precio. Y si alguien me hubiese preguntado ¿profesión? Respondería: pirata… Estos son lobistas, comisionistas, que suena más fino. Son bucaneros, lo más bajo de la piratería.

Carenar es una palabra que aprendí de niña. España, el mundo, necesita limpiar el casco del bajel, cuanto primero mejor, no se puede dar por bueno tener tanta costra sobre la madera. No se hacen estas cosas por cojones, se hacen por uebos cuando la necesidad obliga. El resto, humo e indecencia.