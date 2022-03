“No en mi nombre”: una marea imparable rechaza la nueva posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental

- Publicidad-

El pasado 18 de marzo se conoció de forma sorpresiva la traición del Gobierno español en su política ante la autodeterminación del pueblo saharaui. Se hizo pública una carta enviada por el presidente Pedro Sánchez, al Rey de Marruecos, donde se evidenció públicamente su posición, apoyando que el Sáhara se convirtiera en un territorio autonómico bajo su dominio. “Es la base más seria, realista y creíble” para trazar una hoja de ruta con la que “garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países”, aseguró el ejecutivo.

Traición al pueblo saharaui

La manifestación bajo el lema: ‘No en mi nombre’, contará con la solidaridad y presencia de habitantes de la mayoría de las comunidades autónomas, que se desplazarán hacia Madrid para acudir a la concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trata de visibilizar la traición al pueblo saharaui que ha perpetrado el Gobierno de España, apostando por una solución que supone la integración del Sáhara Occidental a Marruecos, saltándose el derecho internacional.

Manifestación multitudinaria en Madrid por un Sáhara libre, foto Agustin Millan

El Estado Español, tiene una responsabilidad en el conflicto

La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), convocante de la concentración frente al Ministerio de Exteriores, se preguntan por las razones por las que una parte del Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, “se pone del lado del ocupante marroquí como si desconociera su responsabilidad histórica, jurídica y política en la cuestión del Sáhara Occidental, territorio, del que España sigue siendo potencia administradora. Y estamos convencidos de que desconoce la capacidad pacífica de lucha del pueblo saharaui y la del movimiento solidario con el Sáhara”.

“El Gobierno de España ha apostado por una solución que supone la integración del Sáhara Occidental a Marruecos, saltándose todo el derecho internacional”, señalan desde la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara

No lo vamos a permitir

Abdullah Arabí, representante del Frente Polisario en España, considera inadmisible el giro del Gobierno español: “Es contrario a la legalidad internacional, rompe con un consenso que ha caracterizado la política exterior española y sobre todo se contradice con el sentir amplio y solidario del pueblo español”. Además, “perjudica las aspiraciones del pueblo saharaui, y beneficia las pretensiones expansionistas de Marruecos”.

“Una vez más quieren TRAICIONAR AL PUEBLO SAHARAUI, quieren eliminar sus derechos, NO LO VAMOS A PERMITIR”, así comienza el manifiesto de la concentración convocada por CEAS-Sáhara.

Manifestación multitudinaria en Madrid por un Sáhara libre, foto Agustin Millan

Territorio No Autónomo

El Sáhara Occidental “NO forma parte de la integridad territorial marroquí, NUNCA LO HA SIDO, es un Territorio No Autónomo, pendiente de descolonización con su derecho reconocido por Naciones Unidas a la autodeterminación y la independencia”.

Ocupación ilegal del Sáhara Occidental

Amparar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental supone para el Gobierno de España dar cobertura legal a las violaciones a los derechos humanos denunciadas por diferentes organizaciones internacionales y al expolio de sus recursos naturales.

No hay respeto posible al derecho de libre determinación sin que el pueblo saharaui pueda expresar de manera pacífica y clara cuál es su voluntad.

Como estamos viendo en Ucrania ahora mismo, un orden internacional democrático y justo significa que todos los pueblos tienen derecho a la paz, la solidaridad, el desarrollo y la autodeterminación.

Significa que todos los pueblos deben ejercer la soberanía efectiva sobre sus riquezas y recursos naturales, procurando libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Postura de apoyo al ocupante marroquí

“España, con su ilegal postura de apoyo al ocupante marroquí, en lugar de apoyar una solución justa, presenta complicaciones adicionales para el proceso de paz de la ONU en el Sáhara Occidental, cuando la prioridad es entablar negociaciones directas, sin condiciones previas, entre Marruecos y el Frente POLISARIO”, han denunciado.

El intercambio de comunicados entre los Gobiernos de España y Marruecos en el que apoya el Plan de Autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental, como única solución creíble al conflicto que España generó tras un proceso de descolonización inconcluso, ha causado estupor en las organizaciones políticas, sindicales y sociales, presentes en la concentración.

¿Por qué se pone del lado de Marruecos?

En la convocatoria realizada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), se preguntan por las razones por las que una parte del Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, “se pone del lado del ocupante marroquí como si desconociera su responsabilidad histórica, jurídica y política en la cuestión del Sáhara Occidental, territorio, del que España sigue siendo potencia administradora. Y estamos convencidos de que desconoce la capacidad pacífica de lucha del pueblo saharaui y la del movimiento solidario con el Sáhara”.

Desde CEAS-Sáhara piden a los partidos que conforman el Gobierno, a los que lo apoyan, y a los partidos de la oposición, que redoblen sus esfuerzos para hacer valer el derecho internacional y rechacen con contundencia esta decisión que ha tomado el Gobierno, y que rompe con el consenso que ha caracterizado los últimos 46 años de la política exterior española con respecto al Sáhara Occidental.

Solución justa realista y política para el Sahara

La única solución justa realista y política, es aquella que elija el pueblo saharaui sobre la base del derecho internacional, mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación.

El Gobierno más progresista de la historia no puede desvincularse de su responsabilidad directa; al contrario, debe adoptar todas las medidas necesarias para que el Pueblo Saharaui ejerza su derecho a la libre determinación.

Aquellos que crean que las y los saharauis van a ser víctimas del paso del tiempo, se equivocan. No conocen la naturaleza de este pueblo, no conocen su dignidad, y no conocen la voluntad del movimiento de solidaridad que atraviesa cada calle, cada barrio, cada pueblo, cada ciudad de este país.

“El Pueblo Saharaui no se rinde. JAMÁS SE RENDIRÁ. En el SÁHARA TAMBIÉN HAY GUERRA. En el Sáhara Occidental se libra AHORA MISMO una guerra de liberación anticolonial para conseguir el ejercicio del derecho del Pueblo Saharaui a su libre determinación”, recuerdan desde CEAS-Sáhara.

Rechazo a la nueva posición sobre el Sáhara Occidental

Los sindicatos CCOO y UGT rechazan la nueva posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental y se reafirman en que la solución al conflicto del Sahara Occidental pasa por el marco de la ONU

Resolución de CCOO

La Comisión Ejecutiva confederal de CCOO aprobó una Resolución ante este inesperado y sorprendente giro de la política exterior española. Para el sindicato, traiciona de nuevo al pueblo saharaui. Además contraviene las principales resoluciones sobre el Sáhara Occidental de Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Europea de Justicia.

La política exterior española en relación con el Sáhara Occidental ha dado un giro histórico con el envío de una carta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Rey de Marruecos, Mohammed VI, así como con las posteriores declaraciones del Jefe del Ejecutivo y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, donde se manifiesta la intención de España de aceptar el plan de autonomía para el Sáhara propuesto por las autoridades marroquíes en 2007. Con este giro, el Gobierno de España da carta blanca al Reino de Marruecos para continuar ejerciendo todo tipo de violencia contra la población saharaui y nos aleja cada vez más de una solución justa para el pueblo saharaui.

Explicaciones al Gobierno

Por ello, CCOO exige al Gobierno de España que cuanto antes dé las oportunas explicaciones sobre esta decisión, reconsiderando una postura que contraviene todas las resoluciones internacionales conocidas sobre el Sáhara Occidental, y manifestando así su apoyo inequívoco a las resoluciones internacionales y al respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados en Marruecos.

El sindicato le requiere, asimismo, a que facilite las vías para una solución negociada del conflicto dentro de la legalidad internacional, y que respete las decisiones y negociaciones del legítimo representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario, con el fin de llegar a una solución justa y definitiva a este último caso de descolonización en África.

CCOO reitera su solidaridad con el pueblo saharaui e insiste en su “enérgico rechazo a la decisión comunicada por el actual Gobierno de España” y, por ello, llama a “promover hoy más que nunca el apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui y su causa”.

La solución del Sahara Occidental pasa por el marco de la ONU

Ante la situación creada tras la comunicación por parte del gobierno de Marruecos de una carta del Presidente de España, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), manifiesta:

Más allá de los larguísimos años de lucha del Pueblo Saharaui, 47 años después, generación tras generación ve cómo se mantiene la misma situación que al inicio del conflicto. Decenas de miles de refugiadas y refugiados saharauis en los campos en Argelia, y la colonización de Marruecos de la antigua colonia española. Este es un hecho que no se puede obviar por parte de la comunidad internacional, y por lo que es necesario encontrar, en el marco de las Naciones Unidas, una solución a este conflicto, y sobre todo a la situación que viven los saharauis fuera de su país.

UGT exige al Gobierno de España que cualquier posición diferente se produzca después de un debate interno y un necesario consenso nacional, en una cuestión que genera tantos sentimientos en la sociedad española.

Finalmente, se reafirman en que la solución del conflicto “pasa por las resoluciones de la Naciones Unidas en el marco de un acuerdo multilateral”.