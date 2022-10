No crean lo que les dice Ayuso, la UE no ha congelado las ayudas oficiales a España

- Publicidad-

Un estudio realizado por la Asociación de Internautas revela que un 70% de usuarios de las redes sociales no distingue entre lo que es una noticia fake y la verdad. Políticos demagógico-populistas como Isabel Díaz Ayuso se aprovechan de esa incultura tecnológica para propalar su ideología política con bulos y mentiras. Un gran ejemplo de esta mala praxis política se produjo hace un par de días, cuando la presidenta de Madrid puso un tuit en el que aseguraba: “La UE congela los fondos de recuperación para España hasta que no detalle en qué se los gasta”. En realidad, la Unión Europea no había congelado nada, es más, ni siquiera se lo está planteando, pero la lideresa castiza cogió un titular del ABC –que sugería la posibilidad de que Bruselas haya amenazado al Gobierno español con suspender las ayudas si no cumple sus compromisos comunitarios–, le dio la vuelta y dio por hecho que nuestro país ya había sido condenado y sentenciado a la pérdida de los fondos Next Generation. Una maniobra típica de burdo trumpismo tan corrosivo para la democracia.

Obviamente, la falacia de Ayuso quedó desmontada al instante cuando la portavoz de la Comisión Europea para asuntos económicos, Nuyts Veerle, desmintió a la jefa del Ejecutivo regional madrileño con un hilo en la red social del pajarito azul en estos términos: “Cualquier afirmación de que la Comisión ha congelado fondos a España bajo el mecanismo de recuperación y resiliencia es infundado”. Por si cabía alguna duda, la funcionaria de la Unión Europea aclaró que España ha “cumplido satisfactoriamente con todos los hitos y objetivos vinculados a todos los pagos solicitados hasta ahora”, de modo que el reparto de las ayudas sigue su trámite inicial sin ningún problema.

En un momento quedó claro que Ayuso había sido más Ayuso que nunca. La presidenta madrileña ha hecho de la mentira un principio elemental de la política, miente a todas horas, de día y de noche, antes de desayunar y después de cenar, le ha cogido tanto el gustillo al bulo y a la patraña que ya no puede parar. Ni siquiera Miguel Ángel Rodríguez, su tutor político, el hombre que la inventó artísticamente, es capaz de controlarla. El infame tuit de IDA sobre la supuesta congelación de los fondos europeos a España recibió más de 10.000 likes y 5.000 retuits, es decir, una legión de engañados/desinformados que, o bien se tragaron la falacia porque se creen todo lo que les dice su ídola por muy descabellado que sea o porque, aun a sabiendas de que la información es mentira, contribuyen al caos, poniendo su granito de arena en la desestabilización del país como paso previo al derrocamiento de Pedro Sánchez. En cualquiera de los dos casos, el daño a la democracia es irreversible y Ayuso lo sabe, lo acepta y asume las consecuencias de su tóxica estrategia trumpista.

Cualquier lector que quiera saber la verdad no tiene más que consultar las fuentes directas, en este caso los comunicados de la Unión Europea. La clave radica en si España ha cumplido con el punto número 173 exigido por Bruselas y que contempla la creación de un organismo auditor que controle el destino de los fondos que el Gobierno español pretende asignar a los diferentes ministerios y a los distintos programas para la transformación económica y salida de la crisis. Es cierto que ese ente fiscalizador no ha sido constituido todavía y que Sánchez acumula un retraso de más de un año, pero de ninguna manera esa irregularidad pone en peligro la transferencia de las ayudas y subvenciones europeas. Es más, de ser cierto lo que dice Ayuso, nuestro país no habría recibido ni un solo euro de Bruselas. Al contrario, hasta el pasado mes de julio España se había beneficiado de 31.000 millones de euros, lo cual demuestra que no ha habido ninguna sanción por un supuesto incumplimiento.

Por mucho que le duela a Isabel Díaz Ayuso, sigue adelante el procedimiento para la entrega de los 160.000 millones de euros (el paquete total de ayudas) y ningún tuit absurdo va a conseguir paralizarlo. Como muy bien ha dicho Óscar Puente, alcalde de Valladolid, IDA y los demás prebostes del Partido Popular “confunden sus deseos con la realidad y como la realidad no les acompaña se dedican al bulo” en un extraño delirio sin duda causado por un atracón de poder. A la emperatriz de Chamberí le encantaría que la Unión Europea recortara los subsidios a los españoles, no solo porque está en contra de cualquier tipo de ayuda que provenga del Estado de bienestar (ante el que siente una alergia total) sino porque cree que cuanto antes se hunda la economía española antes llegará a la Moncloa, que es lo que le pone para estrenar modelito. Desgraciadamente para ella, eso todavía no va a ocurrir. España no se va a venir abajo y en cualquier caso tiene por delante un difícil hueso gallego que roer que se llama Alberto Núñez Feijóo. Ayuso no va a ser presidenta de la nación a corto plazo y probablemente nunca lo sea porque ni posee formación (no sabe debatir con un adversario sin leer la chuleta que le escribe el asesor), ni es la mente brillante que sus palmeros y aduladores se esfuerzan por demostrar, ni tiene capacidad política para dirigir las riendas de un país. Ya ha tocado techo como presidenta de Madrid. Por muchos aires de gran estadista que se dé, no deja de ser una alcaldilla con algo más de poder que Martínez-Almeida y pare usted de contar. Siempre jugará en segunda regional sin poder dar el salto a la Champions y lo sabe. Una lástima señora IDA.