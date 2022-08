No consuman: partido a partido

- Publicidad-

Cuatro partidos, cuatro victorias. Con estos números, más cuando no han sido frente a peritas en dulce, a muchos aficionados rojiblancos les puede dar por creerse lo que la prensa nacionalmadridista pueda decir del Atlético de Madrid. El año pasado decían que tenía la mejor plantilla de su historia y pasó lo que pasó. Al final todo eso de las mejores plantillas no es más que un arma para atacar a quien más temen: el Cholo Simeone. Y esto es algo que se lo compran enormes cantidades de aficionados del Atleti a la prensa madridista, no hay más que leerles o escucharles.

Cuatro victorias que pueden ilusionar –pese a errores en defensa que se han visto, como es normal en pretemporada- pero no deberían desviar la atención de lo importante: hay que ir partido a partido. No sería algo extraño que esta semana muchos se piensen que se va a ganar cualquier torneo, se empiece empatando y todo sean llantos. También se puede vencer y no significaría nada más que la obtención de 3 puntos. Partido a partido que es la mejor forma de dar de mamar al nacionalmadridismo.

No hay que consumir todas estas historias de la prensa, incluso la que se dice rojiblanca, porque deben vender periódicos y venden más si hay euforia. Peor son estas personas que se creen vaya-usted-a-saber-qué y abren espacios en Twitter, hablan en youtube o en Twicht y en muchos casos se duda que no tengan problemas para atarse los zapatos. No sólo venden humo sino que se ponen eufóricos pidiendo ganar todos los partidos que se jueguen de aquí hasta el final de temporada.

De estas gentes –no de los que intentan hacer algo digno y con seriedad y cariño a los colores- no deben consumir nada. Ni por error porque van a acabar con dolor de estómago como poco. No consumir y no llevarse por la euforia no significa no exigir. El Atleti por jugadores, entrenador e historia está obligado a competir partido a partido y competición a competición. Dignificando la camiseta (aunque la de este año es complicado) en cada partido sabiendo que se parte con ciertas desventajas institucionales y mediáticas.

Curiosamente este año, que se tiene la misma plantilla prácticamente, no se dice nada de la mejor plantilla. Ya no interesa desmoralizar o endemoniar a la afición rojiblanca y a los jugadores. Ahora los del duopolio están creciditos y no necesitan de ese menosprecio mediático… pero no se extrañen que pueda volver la marabunta en cabezada por Gonzalito Miró. A competir con la misma ilusión que tiene un atlético cada año. Si se han ilusionado en el pasado con fichajes como Moacir o Pato Sosa, esto de Witsel y Molina es gloria bendita.