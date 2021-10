No a las macrogranjas de animales

- Publicidad-

Cada día las administraciones permiten la instalación de 1,5 macro granjas de animales asociadas a grandes fábricas como el Pozo en Murcia. La macrogranja de cerdos de Cefusa (del Grupo Fuertes, matriz de El Pozo) en el pequeño municipio granadino de Castilléjar, al noreste de la provincia, donde cada año se pueden llegar a producir 651.000 lechones.

Es necesario que los ciudadanos conozcan cómo funcionan estas asociaciones y el nivel de contaminación de carnes y del Medio Ambiente de las áreas circundantes.

Según Greenpeace, que tuvo acceso a la Macro granja de Castilléjar indica lo siguiente:

«Esto es una macro granja, esto es lo que no te enseñan los anuncios del Pozo. Hemos accedido a una de las fábricas de carne más contaminantes de España, esto no es legal y es lo que el Pozo pone en tu plato con su ganadería industrial. Hacinamiento,crueldad,suciedad, muerte, uso masivo de fármacos, contaminación y las administraciones lo están autorizando concediendo nuevas explotaciones a un ritmo de 1,5 diarias y el lobby cárnico acelera la crisis climática y contamina el agua, antepone su lucro a todo, exigimos una moratoria urgente a la ganadería industrial, no a las macro granjas».

Entre los inconvenientes de las macro granjas debemos destacar de acuerdo con https://es.greenpeace.org que la ganadería es responsable del 14,5% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero.

Así mismo, el sector agrícola emite ya el 14,1% de las emisiones totales y fue casi el único que en el 2020 no disminuyó sus emisiones, siendo la ganadería la responsable del 65% de estas emisiones.

Curiosamente la ganadería industrial de porcino en España es la responsable del 34% de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el CO2.

Igualmente, la producción industrial de carne es uno de los principales factores de deforestación mundial y de cambio de usos del suelo. El 80% de la superficie agrícola mundial ya se destina a producir alimentos para animales y no para consumo humano directo.

La sobrefertilización lleva consigo la aparición de zonas muertas en los océanos y la contaminación de los acuíferos. Por ello muchos pueblos se quedan sin agua potable por este motivo. A esto habría que añadir los plaguicidas y fertilizantes químicos que se utilizan para producir los piensos.

Por otro lado, en España, el 94% de las emisiones de amoniaco son generadas por la ganadería industrial, 73% por el porcino industrial y 21% por el sector avícola.

La instalación de macro granjas está produciendo impacto paisajístico y destrucción de hábitats, como es el caso de la macro granja de Noviercas para miles de vacas lecheras, más de 20.000 que ocuparan en torno a unos 120 campos de fútbol.

El exceso de ingerir carne, en general, va asociado a múltiples enfermedades, por ello es necesario tener una dieta saludable mundial.

De igual modo, un uso masivo de antibióticos en la ganadería industrial contribuye significativamente a la pérdida de eficiencia de estos medicamentos. Según la OMS, la resistencia a antibióticos podría provocar más muertes que el cáncer en 2050. España es uno de los países que más antibióticos utiliza en los animales.

La seguridad alimentaria viene de la mano de la ganadería industrial: vacas locas, gripe aviar, gripe porcina, salmonella, listeria… Por otro lado, la COVID19 están relacionada con la destrucción de hábitats, así como otras pandemias.

Las condiciones en las que viven los animales quedan relegadas al beneficio económico. El dinero es el que manda, no importa el sufrimiento y las condiciones de vida de los animales.

Las macro granjas industriales de animales consume gran cantidad de agua, lo que trae consigo la escasez de agua en los pueblos próximos a su instalación como ha ocurrido en Caparrós.

Otra consecuencia de las macro granjas de animales es la paulatina desaparición de las pequeñas empresas ganaderas, que no pueden competir con las industrias multinacionales ganaderas y en consecuencia la emigración de los pequeños ganaderos al igual que los pequeños agricultores pues no pueden competir con las multinacionales agrarias, lo que agrava, más si cabe, el incremento de la España vaciada y el empleo en ella.

A través de la sexta.com, cuyo enlace dejo aquí, comprobarán tanto leyendo como visionando los vídeos como las macro granjas se instalan sobre los acuíferos contaminando el agua que beben los habitantes de las áreas donde se instalan, ya que purines y heces fecales se infiltran y llegan a los acuíferos.

Leerán el por qué de los ojos del Guadiana, la desaparición de las aguas de las Tablas de Daimiel.

Además, como la mayoría de las instalaciones de granjas no tienen licencia, y a los dueños les da igual la multa pequeña porque la pagan y punto. Y siguen contaminando.

Es tremendo la falta de inspecciones por parte de los gobiernos autonómicos y central.

ESPAÑA SE QUEDA SIN AGUA Y ⅔ DE SOLAR HISPÁNICO ES YA UN DESIERTO.

EL DINERO LO PUEDE TODO Y LOS POLÍTICOS SE QUEDAN CON EL CULO AL AIRE.