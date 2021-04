En breve se va a iniciar la campaña de la “Declaración de la Renta y Patrimonio (IRPF)” en la cual, existe una casilla conocida como X Solidaria, son las casillas 105 (Iglesia Católica para el sostenimiento de la Iglesia) y 106 (destinada para Fines Sociales), voy a hablar de la Casilla 106 cuya recaudación está destinada a fines sociales beneficiando con ello a personas en situación de vulnerabilidad mediante Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo que realizan Programas Sociales, pero la realidad es otra, este dinero no va destinado a estas personas. Es necesario que el contribuyente conozca que el Estado también destina dinero a subvenciones dirigidas a actividades de interés social a través de los Presupuestos Generales del Estado y, es el responsable de cubrir los derechos sociales básicos, además, la Constitución Española indica que estos derechos básicos NO deben quedar al margen, por tanto, son los Presupuesto Generales del Estado (PGE) los deben de establecer una asignación equitativa, eficaz y objetiva, de ello entendemos que, la responsabilidad social le corresponde al Gobierno, no al ciudadano.

Se destina el 0,7% de la cuantía íntegra para fines sociales y se denomina cómo “Actividades de Interés Social”, pero realmente esta casilla es una de las maneras con las que el Tercer Sector se financia, además de las subvenciones, donaciones, ayudas recibidas y con el trabajo que realizan las Personas Con Diversidad Funcional (PCD) en los Centros Especiales de Empleo (CEE), pero este dinero NO se destina a NINGÚN RECURSO PÚBLICO, cuando ese dinero se debería de derivar INVESTIGACIÓN o a AYUDAS DIRECTAS A LAS PERSONAS, lo que significa reivindicar privilegios antidemocráticos.

Las ONG están realizando una campaña publicitaria invitando a marcar esta casilla realizando una PUBLICIDAD ENGAÑOSA que me recuerda aquellas campañas publicitarias tan costosas que se realizan desde hace años, pues ese dinero SÓLO lo reciben las GRANDES ONG’S, pero NO llega a las PEQUEÑAS ONG’S que son las que realmente realizan UNA GRAN LABOR y son las que tratan día a día con las PERSONAS. Estas grandes ONG NO SON SOLIDARIAS, NI ACTIVAS, NI CONTRIBUYENTES. Estas Entidades no deben actuar como Administraciones Paralelas, su OBEJTIVO debe ser el de REIVINDICAR, que parece que se les ha olvidado

Estas Organizaciones NO Gubernamentales llamadas “representativas” del Tercer Sector, No defienden ni hacen efectivos los derechos de las Personas con Discapacidad, ni defienden la igualdad de oportunidades (no les interesa), y mucho menos UNA INCLUSIÓN PLENA Y EFECTIVA. Se limitan a defender SUS PROPIOS INTERESES ECONÓMICOS.

El reparto del dinero recaudado por la casilla de “Actividades de Interés Social” en la Declaración del IRPF es uno de los momentos más deseados por parte de estas Entidades del Tercer Sector, pero este año no están conforme con dicho reparto, por que el Ejecutivo ha decidido repartir el dinero entre la Plataforma del Tercer Sector, y las Organizaciones Ecologistas y de Cooperación Internacional, además tampoco están de acuerdo con el incremento del porcentaje que reciben las CCAA en detrimento de las organizaciones estatales.

Mientras hay miles de personas en situación de vulnerabilidad, el Partido Popular apoyado por la Plataforma del Tercer Sector ha presentado una Propuesta no de Ley para elevar del 0,7% al 1% la aportación voluntaria a las ONG en la Declaración de la Renta, argumentando que dada la situación de inestabilidad financiera que están sufriendo por la situación provocada por el Covid-19, es necesaria esta subida, pero en estos momentos cuando las listas de espera en dependencia presentan unos umbrales nunca vistos, descubrimos que estas entidades están más pendientes de captar subvenciones justificando que son esenciales para el Estado de Bienestar, en lugar de destinar el dinero recaudado en servicios públicos y prestaciones sociales.

NO debemos marcar la casilla de la X Solidaria por que quienes marcan esta casilla no aumentan su contribución a la Hacienda Pública, sino que reducen su aportación, pagan al Estado un 0,7% o un 1,4% menos, que pasa a estas Entidades, luego el dinero recaudado sale de los Presupuestos Generales del Estado, no es una aportación del contribuyente. Si no se marca ninguna opción ese 0,7% se imputará a los PGE con destino a fines generales.

El Covid-19 ha evidenciado las carencias de estas entidades y, que necesitamos un Estado de Bienestar fuerte desde lo público y gestionado 100% por el Gobierno.

La existencia de esta casilla es una apariencia de donación voluntaria y libre de elegir cuando en la realidad no es así, es una forma de establecer la cantidad del dinero público que se destina a estas ONG’S, sería distinto si además del dinero que el contribuyente debe de pagar como impuesto, éste decide de manera voluntaria aportar un 0,7% más para dichos fines, en este caso si sería una donación voluntaria. Y, debemos recordar que en caso de marcar la casilla X Solidaria, los impuestos NO SON de los contribuyentes, sino que van destinados a atender los gastos generales de la sociedad y no para financiar otras actividades.