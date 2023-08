Ninguna encuestadora acertó los resultados

- Publicidad-

Ahora que está palpándose el cuerpo cada una de las personas de las dirigencias de los partidos políticos, hay que recordar a los augures sociológicos. Esos mismos que engatusan o son engatusados, que nunca se sabe, por los medios de comunicación para hacer activismo demoscópico e intentar provocar cambios electorales. Cuando no para forzar, todo lo que se puede, lo que la ideología del periódico o televisión expresa. Un ardid más de la política espectáculo para alienar al ciudadano.

En esta ocasión, como realmente en todas –aunque aparezcan chupópteros, tiralevitas o doxósofos a decir que este o aquel nunca se equivocan–, han fallado con estrépito. Las variaciones en los porcentajes de voto superan con mucho lo éticamente científico. Cuando quien esto escribe aguantaba durante tres asignaturas anuales matrices, formas de sondeo y análisis demoscópicos todos estos debían estar en la cafetería, porque algo que siempre quedó claro en aquellas clases es que si la variación o las desviaciones que se encontraban eran exageradamente anómalas, había que desechar el sondeo. En este caso además habría que pedir perdón. No lo harán porque, al final, igual son más culpables quienes les pagan.

Los porcentajes de voto real han sido los siguientes: PP 33,01%; PSOE 31,71%; Vox 12,39%; y Sumar 12,31%. Algunas encuestadoras han acertado uno o ningún resultado. Con suerte la variación ha sido de ±0,5%. Pero lo ha sido en tan pocos casos que sonroja que se hayan pasado en más de un punto para todos los casos (y eso que no se tienen en cuenta a los partidos regionalistas). Los datos que se van ofrecer son de las últimas encuestas publicadas, las del día de ayer no, aunque se han comido los mocos igualmente. El signo (+) es sobreestimación y el signo (-) infraestimación.

Comencemos por los que “siempre aciertan” GAD3. Sólo en el caso de Vox se han acercado algo con una sobreestimación del 0,69% y casi un punto (0,8%) con Sumar. Con el PP se han equivocado en +3,89% y con el PSOE en -3,11%. You Gov se ha equivocado en: PP -1%; Vox +1,61%; Sumar +1,69% y PSOE -3,71%. Sigma Dos ni se ha enterado: PP +2,39; Vox -1,19; Sumar +1,29; y PSOE -3,71. Cluster 17 no ha sido de las peor libradas: PP +0,59; Vox +1,31; Sumar +1,19; PSOE – 2,81. Data 10 ha metido bastante la pata: PP +2,59; Vox +0,71; Sumar +0,39; y PSOE -5,11. DYM tampoco ha estado fina: PP +2,49; Vox -0,09; Sumar +0,79, y PSOE -4,61.

Target Point ha acertado uno y los otros tres, pues eso: PP +3,39; Vox +0,01; Sumar +0,21; y PSOE -3,61. IMOP se acercó en uno: PP -0,11; Vox +2,11; Sumar +0,49; y PSOE -3,51. El CIS tampoco se acercó aunque le ha ido mejor que a “los listos”: PP -2,21; Vox -0,59; Sumar +2,59; y PSOE +0,49. Sociométrica igual que el esto: PP +0,49; Vox +1,31; Sumar +0,89; y PSOE -3,41. Sondaxe se entregó a Feijóo: PP +1,29; Vox +0,21; Sumar +1,89; y PSOE -3,31. NC Report a lo que le diga Marhuenda: PP +4,19; Vox -1,39; Sumar -1,01; y PSOE -3,41. 40dB fallaron con los progres: PP -0,11; Vox +1,11; Sumar +1,39; y PSOE -3,01. Para finalizar Simple Lógica en línea con las demás: PP -0.81; Vox +1,51; Sumar +1,49; y PSOE -3,11.

Piensen que cada 0,3% puede ser decisivo en la consecución de algún diputado más. Normal que no haya visto que el PSOE no solo no se hundía sino que ganaba algún escaño, dos. También podían haber utilizado las elecciones autonómicas (que son las que “más se parecen” a las generales) para comprobar que igual estaban sobreestimando al PP. Que una cosa son los titulares de los medios subvencionados y otra la realidad. Venció por muy poco el PP al PSOE, lo mismo que ha sucedido en las generales. Si uno es buen analista demoscópico utiliza estos datos para ver si existe voto oculto o errores en la muestra. Pero como ya ponen a cualquiera a diseñar encuestas pasa lo que pasa. Y si se le suma que no hay intención de acertar sino de influir en el voto, pues eso… llorando que están algunos.