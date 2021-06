Ningún hospital quiere hacerse cargo de un guardia civil con una grave lesión medular

- Publicidad-

El guardia civil Alejandro González sufrió el pasado 21 de marzo un grave accidente de moto cuando se desplazaba de su lugar de trabajo, Huelva, a su hogar en Mérida. Desde entonces, mientras su salud se agrava, y sufre una grave lesión medular, ha deambulado de hospital en hospital por media España, sin que ningún centro quiera asumir su atención, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC):

Sr. @garciapage le pedimos, por favor, su implicación para que nuestro compañero Alejandro sea atendido con dignidad por @SanidadCLM

Usted puede evitar que un Guardia Civil muera por falta de atención de la sanidad pública de Castilla – La Mancha. @abc_es @elmundoes @24clm pic.twitter.com/Aa6FuNvSXt — AUGC Madrid (@AUGCMADRID) June 2, 2021

Como el accidente de tráfico tiene lugar en el municipio de Badajoz, es trasladado al hospital de Zafra. Allí los propios médicos entienden que, al sufrir una grave lesión medular, no pueden atenderle correctamente, por lo que le trasladan finalmente al hospital de Badajoz.

Cinco días después del accidente, al tener como seguro ADESLAS como funcionario de ISFAS, se le traslada al hospital de Brunete, un centro propio de esta compañía aseguradora. En este centro, informan a su esposa que no tienen medios para atenderle por las graves consecuencias derivadas del accidente de Tráfico. El guardia civil empeora, y gracias a la insistencia de su esposa y la ayuda de AUGC, es finalmente trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La familia y la AUGC han iniciado una campaña de apoyo al guardia civil accidentado.

Desafortunada aventura hospitalaria

Pero la desafortunada aventura hospitalaria de Alejandro González no termina aquí. Así, en los últimos días ha empeorado. Tiene la vesícula muy inflamada y problemas de corazón, según confirman fuentes de la AUGC a Diario16.

Desde el Hospital Nacional de Parapléjicos consideran que su centro no está preparado para estos problemas de salud, ya que se dedican a la rehabilitación de los pacientes con lesión medular. Así que la familia esperaba que fuera trasladado, para su atención a un hospital generalista de Toledo, desde donde, una vez intervenido, pudiera volver al centro de Parapléjicos, para seguir con la rehabilitación de su lesión medular.

Sin embargo, no es así. Al llegar al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, han considerado que ante la saturación de las intervenciones que sufren, la situación del guardia civil no es tan grave, y lo vuelven a remitir al Centro de Parapléjicos. Allí le informan que le van a derivar al Hospital de Badajoz de nuevo. Donde ya han informado que no lo aceptan y que lo derivan al Hospital de Mérida.

Desde la Asociación AUGC explican a Diario16 que «en su estado nuestro compañero no está en condiciones de seguir de la ceca a la meca, ni de someterse a un traslado de tantos kilómetros, que podrán perjudicar seriamente su salud». Por ello, exigen al Gobierno de Castilla-La Mancha, y a su presidente Emiliano García-Page que «no dejen morir» a su compañero.

🚨#ULTIMAHORA @SanidadCLM

La Sanidad de Castilla La Mancha del Sr. @garciapage ESTA DEJANDO MORIR A UN GUARDIA CIVIL por su mala gestión. @SanidadCLM se NIEGA a tratar a Alejandro, guardia civil en estado crítico y lo traslada, contra la voluntad de su familia, a otra comunidad — AUGC Madrid (@AUGCMADRID) June 2, 2021