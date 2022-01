Nike despide a sus empleados no vacunados

- Publicidad-

La polémica entre las personas vacunadas y las que han decidido no inocularse continúa. Por un lado están las medidas aprobadas por los gobiernos de Italia y Francia en los que, prácticamente, no se permite a las personas no vacunadas acudir a sus trabajos o tener vida social. Sin embargo, desde los sectores privados también están empezando a tomar decisiones y el ejemplo de ello lo ha protagonizado la multinacional de ropa deportiva Nike.

El mes de diciembre de 2021 era, en principio, la fecha límite para que los 14.000 trabajadores de la firma que trabajan en la sede central de Beaverton (Oregón) estuvieran vacunados.

Según ha publicado OregonLive, Nike remitió un correo interno a todos los trabajadores en los que anunciaba que todos aquellos que no estuvieran vacunados contra el COVID-19 serían despedidos, algo que ha empezado a suceder. Los despidos se han trasladado a través de un email que, según el mismo medio, afirma lo siguiente: «Usted no completó el proceso de verificación y nuestros registros muestran que no tiene una (exención) aprobada. Como resultado, usted no cumple con la Política y su empleo está programado para ser terminado el sábado 15 de enero de 2022».

Otra gran compañía de ropa deportiva con sede en Oregón, Columbia, también ha anunciado que aplicará la misma política que Nike.