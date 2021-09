- Publicidad-

Málaga es una provincia de grandes contrastes, como el resto de Andalucía. La costa y el interior, lo rural y las grandes capitales. Este desequilibrio en constante avance al que ninguna institución pone veto se ha hecho más evidente que nunca con el incendio forestal más devastador sufrido en la historia reciente de Andalucía, el de Sierra Bermeja, una joya del ecosistema andaluz que ha sufrido un duro zarpazo del que tardará décadas en recuperarse. Solo la llegada de la lluvia ha podido frenar el empeño implacable de las llamas por arrasarlo todo. El alcalde socialista de la localidad de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, ha dado la cara por su pueblo desde el minuto uno del devastador incendio provocado en la noche del pasado jueves 9 de septiembre. Y lo ha hecho criticando sin ambages la actuación, “tarde y mal”, de la Junta de Andalucía, y también clamando por el estado de abandono y descuido en el que se encuentran los montes de su querida Sierra Bermeja. “Ni siquiera las cunetas de las carreteras están limpias”, denunciaba este lunes en una entrevista en La Sexta.

Herrera ha asegurado que la actuación contra este incendio de sexta generación inédito hasta ahora en España, que ha calcinado casi 10.000 hectáreas de bosque en un perímetro aproximado de 90 kilómetros, se ha afrontado por las autoridades competentes “tarde y mal”. El regidor de Genalguacil, uno de los municipios más afectados por las llamas, añade que “llevamos un retraso de más de 30 años con la gestión del monte público”.

La política medioambiental de la Junta de ayudas para la prevención de los incendios forestales en Andalucía tampoco ayuda mucho a evitar estas situaciones en el largo verano que siempre afronta la comunidad autónoma. La inmensa mayoría de las subvenciones son devueltas, sobre todo a la Unión Europea, tras una farragosa y compleja burocracia administrativa que echa para atrás a agricultores y ganaderos y otras entidades directamente interesadas en la limpieza de los campos para evitar posibles incendios.

El futuro inmediato que espera a muchos vecinos de esta sierra malagueña lo avanzaba el alcalde de Genalguacil: “la gente que trabaja en la sierra en materia de biomasa no va a tener trabajo ni en otoño, ni en primavera, ni el año que viene ni al siguiente”. Herrera ha venido pidiendo insistentemente la llegada de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han retrasado su participación en esta extinción del fuego hasta cuatro días después de extenderse sin control por toda la sierra malagueña.

“La UME tenía que haber estado desde el jueves, no hay que esperar a que empeore tanto”, decía el alcalde este lunes en el programa El Intermedio. Las críticas del alcalde socialista al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla no ha quedado ahí, y le ha culpado de no haber evitado la catástrofe. “El incendio no se pudo evitar porque hay gente desalmada. Sí se podría haber evitado la catástrofe porque ha habido descontrol. Se solicitaron medios que nunca llegaron porque estaban en la Costa del Sol porque una casa de lujo en Marbella no se mira igual que una en una finca de Genalguacil”, señaló Herrera.