Ni roja ni facha, la rata del Parlamento andaluz era anárquica

La empresa sevillana Lisersurin España S.L. (Proksima) es la encargada desde el pasado febrero de mantener a raya a roedores y otros animales y alejarlos de los 109 diputados en el Parlamento de Andalucía. Este pasado miércoles 22 de julio no fue posible tal contención y una gran parte de sus señorías tuvo que salir en estampida o poner los pies encima de sus escaños y romper, al grito de “ay, dios mío” pronunciado por la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, la seriedad que supuestamente conllevan las reuniones plenarias. La presencia de una rata de tamaño considerable tuvo la culpa. Y todo ello justo cuando se votaba la designación de la ex líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, como senadora autonómica. El roedor miomorfo se dio un paseo fugaz por los escaños de los diputados de Vox y Ciudadanos y, como si nada, salió por la puerta por la que entra habitualmente el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Pese a ello, el desagradable infiltrado no tiene adscripción partidista, sólo un notable afán de protagonismo y grandes dosis de anarquía.

Diario16 ha podido constatar que la rata en cuestión no es roja ni tampoco tiene preferencias por las derechas ni ultraderechas, simplemente ha sido el caso de un roedor un tanto anárquico que entró en el lugar menos apropiado en el momento más desafortunado. Una tormenta perfecta. No es la única vivida en la casa común de todos los andaluces. El 22 de noviembre de 1994, sus señorías se vieron invadidas de forma inopinada por un multitudinario ataque de risa, que sólo paró cuando el entonces presidente de la Cámara Diego Valderas suspendió la sesión por cinco minutos.

Hospital de mujeres en el siglo XVI

El Hospital de las Cinco Llagas, edificio del siglo XVI fundado inicialmente como hospital de mujeres y actual sede del Parlamento de Andalucía, en el popular barrio de la Macarena de Sevilla, acogió este miércoles por sorpresa al inesperado infiltrado, que sorteó –sin muchos problemas, eso sí– los métodos de desratización contratados por los responsables de la Cámara andaluza en el pliego de licitación bajo el título “Servicios para la desinsectación, desratización y control de plagas que pudieran aparecer en la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía y en los jardines delanteros”, por un importe total de adjudicación de 19.174 euros.

Este contrato de desratización en vigor, que el Parlamento andaluz ha facilitado a este diario, destierra por completo las sospechas de sus señorías de ultraderecha de que el roedor ostentaba carnet de rojo. También se cae por su propio peso la posibilidad de que la rata simpatizara con la ultraderecha o simplemente con las derechas a secas, idea que deslizó sin concretar el actual alcalde de Sevilla y flamante nuevo líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas.

Al día siguiente de la anecdótica irrupción parlamentaria, en otro pleno, esta vez en el Ayuntamiento de Sevilla, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, achacó directamente al equipo municipal dirigido por el socialista Espadas la responsabilidad de la rata descarriada en el Parlamento de Andalucía. Lo ocurrido en la Cámara autonómica “pone de manifiesto la suciedad y degradación del barrio de la Macarena”, según la edil ultraderechista, quien añadió que “hasta las ratas se meten dentro de los edificios”. Peláez recordó que el estado de mantenimiento de las calles fue “unos de los temas centrales” de un reciente debate municipal sobre el estado de la ciudad de Sevilla, Peláez reclamaba así a Espadas que aclarase “qué va a hacer con el problema de la suciedad”.

“¿Quién la puso allí?”

Espadas, que este viernes se ha convertido en el nuevo secretario general de los socialistas andaluces además de ser ya el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, no se quedó callado y tiró la pelota al tejado de enfrente: “Esa rata mía no es. ¿Quién la puso allí? No lo sé. ¿Quién la puso en un momento tan interesante del debate plenario? Tampoco lo sé”, respondió el líder socialista a la concejala ultraderechista. Espadas recuerda que el edificio del Parlamento de Andalucía “es un recinto de una titularidad” y Vox debería “preguntar al titular” del mismo, en alusión directa al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, con el apoyo decisivo de los ultraderechistas de Vox.

El nuevo líder socialista andaluz incluso llegó a dudar de la existencia de un contrato zoosanitario, posibilidad que no se sustenta tras comprobar este diario que el Parlamento de Andalucía mantiene un contrato en vigor con una empresa sevillana especializada. “A ver si no hay un contrato de zoosanitario que haya hecho sus tareas”, añadió Espadas, asegurando que “cada uno debe cargar con su responsabilidad”, al tiempo que recordaba a la concejala de Vox que varios sondeos sobre el grado de satisfacción ciudadana con la limpieza viaria de Sevilla evidencian según Espadas “una valoración alta, rondando el notable”, aunque sin duda ha sido un tema objeto de intensas críticas por parte de la oposición en el consistorio hispalense.

Al igual que se ha demostrado ausencia de adscripción ideológica al roedor parlamentario, también es una evidencia que no ha podido ser localizado en ningún sitio, ni fuera ni dentro de la casa de todos los andaluces. Habrá que esperar nuevos acontecimientos.