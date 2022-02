Ni Reddington tiene la maldad del PP

- Publicidad-

Nada más entrar en la sede del PP en la calle Génova hay una placa que dice “Perro come perro”. Si no la hay debería haberla porque la acumulación de maldad existente en esa sede (donde están el PP nacional y el madrileño) es tal que ni el malvado Raymond Reddington (serie The Black List) llega a esos niveles. Este personaje, pese a carecer de escrúpulos, para hacer negocios de armamento o de información de todo tipo o para asesinar a quien se la hace, tiene hasta un código ético de mínimos. Un código que no existe en el PP donde la carencia de la más mínima moral es la norma superior. Si alguien quiere estudiar el nihilismo en su praxis que acuda allí.

Siempre ha habido disputas de aparato en los partidos, es habitual por la drogadicción que supone el poder, nimio pero poder, y el vivir bien sin dar ni golpe. En tiempos fue famosa la forma en que Alfonso Guerra se quitaba de encima a los molestos. A Pepote Rodríguez de la Borbolla le montó un congreso para quitarle y poner al cabezón (Manuel Chaves) de presidente de la Junta. O modificaba los estatutos. Era una pelea sutil y pseudodemocrática. Pero en el PP la cosa pasa a mayores y se llega hasta la destrucción de la persona si hace falta.

Si alguien cree que el famoso vídeo de las cremas de Cristina Cifuentes fue una conquista periodística es que no sabe cómo funciona la casa pepera. Que pregunten a la vicepresidenta del momento qué pasó e igual obtienen más información. Claro que viendo a quien eligieron como presidente actual, un ser cuyos estudios universitarios están más que puestos en duda y ha sido comisionista en Libia, no es de extrañar que la putrefacción no es algo que les parezca mal.

El hermano conseguidor de Ayuso

Todo esto surge por un contrato que habría conseguido Tomás, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, para la empresa de un amigo común de Sotillo de la Adrada (lugar de vacaciones familiares de los Díaz). Es un hecho que medió para conseguir el contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas, sin concurso (a dedo), y por ello le pagaron 280.000 euros de comisión. ¿Existe delito? Mientras no se pueda probar que desde presidencia u consejería se indicó que ese contrato había que concederlo, no. Pero es muy feo y deja muchas sospechas por los antecedentes del PP.

La presidenta madrileña ha explicado que su hermano es comercial de sanidad desde hace muchos años (lo cual abre la puerta a investigar, si es que es cierto, qué más ha conseguido). Los comerciales de sanidad suelen ser conocidos como visitadores en el argot, pero igual no se refiere a este tipo de comercial, sino a lo que toda la vida se ha calificado de conseguidor. Un tipo que tiene contactos, gracias a la hermana u otras personas, y que los utiliza para contratos menores… o mayores. Muy turbio y feo, pero un hecho reconocido por Díaz Ayuso.

Desde Madrid están haciendo la cama a Casado

Dicen los medios que todo esto es un intento de la cúpula del PP nacional para acabar con las opciones de la “estrella política” del momento. Que no soportan su popularidad (¿En dónde?), ni su capacidad política (¿Dejar morir a ancianos en residencias?), ni su gancho electoral (¿Han preguntado en Cataluña o en CyL el efecto que han tenido sus mítines y haber adoptado su estrategia?)… Pablo Casado es lo más torpe que ha habido en el PP, tanto como para hacer parecer a Hernández Mancha un genio de la política. Pero que llevan intentando cargársele desde que Díaz Ayuso logró la presidencia de la Comunidad de Madrid, también.

Le han hecho la cama política y, normal, Casado, Teodoro García-Egea y el que no sabe votar han sacado el cuchillo. Desde la Comunidad de Madrid han estado construyendo una imagen de presidenciable a nivel nacional (sin percatarse que el ayusismo es un producto de usar y tirar en Madrid solamente) llenando los bolsillos de cuantos medios de comunicación de derechas existen. ¿Ustedes piensan que El debate, Abc, OkDiario, Periodista Digital, COPE y demás medias adoran a Díaz Ayuso por sus cualidades e inteligencia? Los buenos millones que les llegan en subvenciones son parte del enamoramiento.

De hecho si se fijan en cuáles están defendiendo a Ayuso en toda esta pelea y cuáles están contemporizando podrán distinguir aquellos que han recibido más prebendas madrileñas. No es una guerra solamente interna, también lo es mediática.

Perro come perro

Sobre los posibles tejemanejes, según fuentes del PP, del hermanísimo tenían constancia en Génova gracias a gentes del partido que están en las consejerías. Nada de un informe enviado desde Moncloa como el ayusismo está intentando colocar para apartar el hediondo olor que desprende. Si lo piensan ¿cómo es posible que Moncloa tenga antes que el Tribunal de Cuentas y Hacienda esos datos? Especialmente cuando el PSOE lleva más de dos décadas sin tocar poder en Madrid. Como han confesado desde Génova, la información llegó por otro camino. Y le pidieron a Ayuso explicaciones del tema y si no había nada sospechoso.

La presidenta madrileña se cabreó –al fin y al cabo es una práctica común de la esencia del PP- y obró con sus armas para acabar con el dúo Casado-Egea. Desde la plaza del Sol se llevan filtrando noticias contra los movimientos de la dirección del PP nacional a los “afines”. Cuando se enteran de esto ¿qué hacen en Génova? Investigar. Pero claro poner a Ángel Carromero a ello es no tener mucha idea. Ya la lio en Cuba cargándose a gentes de la oposición al castrismo, como para que investigue nada sin que se enteren. Normal que le pillaran. Pero es que no sólo es el hermano quien obtiene contratos sino su ex-novio peluquero (que de repente cambia de profesión a conseguidor) y su ex-marido (Hernández-Torre).

¿Cuántos capítulos tendrá esta serie?

El PP es un partido que se sostiene por las redes históricas que ha montado durante décadas, pero la realidad es que todo lo que hay a su alrededor es de un hedor insoportable. Son capaces de asesinarse sin piedad unos a otros para ser quienes entreguen los dineros públicos a los de siempre. El capitalismo de amiguetes que está llevando a cabo Díaz Ayuso es la doctrina del partido, por ello no se deberían enfadar Casado y Egea. Normal que la reina de las ranas, Esperanza Aguirre, haya salido a defender a Ayuso, si es lo habitual en la Comunidad de Madrid (cabe recordar que le pagaban la luz de la casa a la ex-presidenta).

Esto no va a quedar así. Ya lo ha advertido Egea. Llegados al punto en que la prensa untada por Sol ya está cazando la cabeza de los actuales dirigentes, utilizarán éstos sus armas para dejar todo como un secarral si fuese necesario. Lo más gracioso es que los ayuseros están pensando en que la presidenta sería candidata a nivel nacional (de vencer) o que podría montar un partido y arrasar… Sí, en su barrio con suerte. El madrileñismo ideológico impide ver que más allá de sus fronteras la gente observa a Ayuso como una tipa extraña y esperpéntica. Ese spin-off sería un error, como la mayoría de spin-offs.

¿Por qué han filtrado desde la puerta del Sol todo esto? Porque no piensen que ha sido desde Génova. Han dado el paso de cazar al osezno Casado, pero éste tiene el poder todavía. Como ha dicho Egea, aquí lo importante es el mangoneo de la presidenta con su hermano. En Vox, con asomar la bandera de la lucha contra la corrupción, tienen un millón de votos. Que Casado es tonto se sabía, pero que Díaz Ayuso sea pseudo-corrupta, reconocido por ella misma es un regalo que no deberían desperdiciar. Y Pedro Sánchez acariciando un gato en Moncloa.

