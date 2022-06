Ni razonar ni encontrar, reflexiones de matemáticas en Selectividad

- Publicidad-

Justo esta semana he acabado la Selectividad (la prueba que tantos nombres recibe en España). Muchos buscan un 14, otros con un 5 se sienten contentos, y el estrés, la risa, se apoderan de nosotros, los estudiantes, cada vez que empezamos un examen. Matemáticas es el examen que más trascendencia tiene, y cómo no va a tenerla si ni siquiera la rigidez de la prueba se ha puesto de nuestro lado, cuando ni la búsqueda del razonamiento, algo fundamental en las matemáticas, lo ha hecho.

Esta mañana, me he encontrado a un chico que me decía que la Selectividad te prepara para unas matemáticas falsas, ilusas, donde más que el conocimiento matemático es la suerte la que define tu resultado. Un grupo de chicas me decía que si se emplease más el razonamiento matemático, habría muchos menos fallos. Mi opinión después del examen es la misma: menos rigidez y más razonamiento, razonamiento del de verdad.

Los que hemos tenido la suerte de ver la Olimpiada Matemática, hemos conocido el hecho de aprender por aprender, por vocación, y aprender cosas sin saber si eso caería en la prueba o no. Hacer ejercicios en equipo, de solución múltiple, y donde el resultado no importaba tanto como el proceso. En ambos sentidos; proceso de preparación y proceso de respuesta.

- Publicidad-

La Selectividad me ha hecho reflexionar como es posible que un examen en teoría más sencillo que el curso (al final tienes esa cantidad de opciones que ayuda a escoger los mejores ejercicios) se puedan cometer errores, errores que sabes antes de ver tu nota, tu corrección. Porque son errores propios del modo de examen, y no de tu preparación, en algunas personas extraordinaria para un resultado penoso.

¿No sería mejor enseñar matemáticas en orden, de verdad, y dejarse de tanto juego de ecuaciones y laberintos iguales que solo consiguen generar un rechazo entre los jóvenes? Las matemáticas son más que esto, espero que los que dirigen la educación sean más que esto, y consigan que esa asignatura de la sorpresa sea la asignatura de la belleza.