Nadie hace caso a la cantinela del PP en Europa

La derecha española le ha cogido “el gustillo” de ir a Europa y, en sus instituciones, gritar hasta dejarse la garganta contra la política del gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo en lo que a la justicia se refiere. Que si la ley del “si sólo es si” está dejando en la calle a infinidad de violadores y pederastas, – 18 hasta ahora-, que la reforma del Código Penal se ha hecho para contentar a “los que quieren romper España”, que este gobierno es “ilegítimo” … en fin, la misma cantinela de siempre.

Pero esta vez llevada a una institución, el Parlamento Europeo, ya de por sí desprestigiada por sus propios escándalos, y donde, además, nadie les hace caso. Sólo el comisario europeo de Justicia, Didier Reynderes, quien les dice una y otra vez lo mismo: primero renueven el Consejo General del Poder Judicial y luego busquen una fórmula de elección para que jueces y magistrados estén representados. También la misma cantinela. Y la misma respuesta por parte de Feijoo: el silencio.

Eso sí, la derecha mediática ha encontrado un clavo ardiendo al que agarrarse. La Comisión Europea va a examinar la reforma del Código Penal en lo que se refiere al delito de malversación. Quiere la CE comprobar que la nueva ley se adapta, no a la normativa comunitaria en la materia, que de eso no se habla ya que cada estado es soberano para establecer sus propias reglas de juego, sino para saber si no contraviene las condiciones que se impusieron en su día a España y al resto de los socios para recibir los fondos “Next Generation”.

De todos es sabido que el plan de recuperación, 806.000 millones de euros para todos, es el mayor instrumento del que se ha dotado la Unión Europea para estimular la creación de empresas en el viejo continente. A España se le han asignado 140.000 millones de los cuales 72.000 se destinarán a subvenciones. Sobre todo, para la inversión en tecnología ecológica, investigación e innovación, transición digital y recuperación y resiliencia.

Lógicamente, esta significativa cantidad de dinero, el equivalente al 11% del PIB de este país, está muy controlada por Bruselas, que no desembolsa así por las buenas. Y ahí es donde entra el dichoso examen de la modificación del delito de malversación.

En dicha reforma también se contemplan otras importantes novedades que no han sido muy destacadas como es la revisión de la administración desleal, también conocida como apropiación indebida, el enriquecimiento ilícito y otras figuras delictivas. Es lógico que la Comisión Europea quiera comprobar que ninguna de estas transformaciones vaya a estimular el desvío del dinero aportado.

Pero nada más. La UE no tiene competencias en materia penal. Los estados miembros siguen legislando con total autonomía en esta materia. A lo más que puede aspirar Bruselas es a avisar si alguno de estos estados se inmiscuye en la justicia traspasando la línea de separación de poderes. Eso que se ha hecho en Polonia y en Hungría y que ha servido, en principio, para bloquear algunas ayudas. No sólo las de la Next Generation sino otras de diferente signo como son los fondos de Cohesión o el Fondo Social Europeo. Esos que España recibió a finales del siglo pasado. Por lo tanto, en ese sentido poco hay que esperar de los exámenes que en materia de justicia puedan llevar a cabo los socios europeos al gobierno de Pedro Sánchez, salvo alguna que otra recomendación como es la más clara de todas: que hay que renovar el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ. Prioridad absoluta. Algo que el Partido Popular no quiere escuchar. No es culpa del ejecutivo progresista. Es la derecha.

Mejor que no vuelvan a gritar histéricamente a Europa sobre la “falta de libertades” y “dictaduras bolivarianas” en España porque se pueden encontrar siempre con la misma respuesta: “empiecen ustedes por aplicarse el cuento”.