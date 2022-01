NADAL derrota -también- al ALGORITMO

- Publicidad-

Hoy día TODO ES ALGORITMO. Números. Ceros y unos.

Es el algoritmo quien decide las series de televisión que se graban y emiten, los libros que se publican, las películas que se financian, las inversiones que se hacen… ¡TODO! Es el amo, el fakin amo, el rey absoluto del mundo actual: EL ALGORITMO.

Y EL ALGORITMO DECÍA EL 30 DE ENERO DE 2022 que Rafael Nadal no iba a ganar el Open de Australia, y lo decía con números porcentuales

incontestables: 96 contra 4.

Nos estamos olvidando de la intuición y del corazón, y de todo lo que es inexplicable para la ciencia y las matemáticas, que hay en el ser humano.

RAFAEL NADAL nos lo ha vuelto a recordar, ha puesto en su sitio al P*** ALGORITMO, ha derrotado al número, al poder del número. Y al mismo tiempo se ha convertido en el REY DE LOS NÚMEROS en la historia del tenis, al ganar 21 GRAND SLAMS; el primer tenista de la historia que lo consigue.

Rafael Nadal ha sido más grande que el algoritmo, y el mensaje es que TÚ TAMBIÉN PUEDE SERLO. Todos podemos serlo. Dice mi libro milenario y

amigo: el TAO Te Ching:

MIRO EN MI CORAZÓN Y VEO.

El corazón de Rafael Nadal, su coraje, su voluntad, su capacidad de lucha, su fuerza para no rendirse jamás, no solo ha ganado el Open de Australia de 2022, sino que ha ganado también a la máquina y a la matemática, a los robots que -según nos cuentan- heredarán la tierra cuando nosotros nos hayamos extinguido. Sin embargo eso no sucederá mientras haya seres humanos como Rafael Nadal. Luchemos. No lo

olvidemos: hasta el último aliento.

EL NÚMERO DEBE SER UNA HERRAMIENTA, jamás nuestro AMO.

Bravo Rafa.

Tigre Tigre