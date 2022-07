NACIÓN IBAI… porque Ibai Llanos ya es una nación

- Publicidad-

Fue algo extraordinario, lo que se logró hace ya casi unes con la Velada del Año II. Era sábado, el último sábado de junio del año 2022, y era Barcelona, sí: Barcelona, pero al mismo tiempo era cualquier sitio, era el mundo entero, porque el mundo entero estaba asomado y mirando. Más de tres millones de personas en directo a través de la plataforma Twich.

Genial el ambientazo. Geniales los combates de boxeo. Geniales los músicos y especialmente el tan mítico como misterioso Bizarrap (que hace unos días se ha convertido en el artista más escuchado del mundo).. pero todo ello era nada, porque igual habría dado probablemente que hubiesen estado jugando al mus o a la petanca o a una guerra de agua. Lo grande, lo inolvidable, lo que nos hace concebir nuevas esperanzas para el mundo tras los cuatro años de tristezas y sufrimientos por los que ha pasado el planeta entero, era el espíritu.

LO GRANDE ERA EL ESPÍRITU.

Grande como Ibai, o “Gordo” como Ibai.

Qué difícil lo que está haciendo. Qué alegría y qué consuelo lo que está haciendo. Porque lo que transmite Ibai ante todo y sobre todo es buen rollo. En ningún momento se vio durante la velada el espíritu del JÓDETE de las generaciones anteriores que resume a la perfección la famosa frase de los profesionales de la política: AL AMIGO HASTA EL CULO, AL ENEMIGO POR EL CULO Y AL INDIFERENTE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

En la Nación -que ya es Ibai- a todo el mundo, piense igual o diferente, se le trata de la misma manera, con respeto; y si me molesta me alejo pero no le meto en una jaula porque no piensa igual que yo, porque en la Nación Ibai se deja vivir a los cíclopes, a esos que tienen un solo ojo y lo ven todo azul o rojo, política o apolíticamente incorrecto.

Cuarenta millones de seguidores tiene Ibai en redes sociales. Las generaciones anteriores, los viejos de alma enfermos de dineritis envidian y odian el dinero que ganan el Rubius o Ibai. Pero ni el Rubius, ni Ibai, ni la Princesita de Internet, ni ninguno de sus seguidores de corazón, valoran por encima de todo los números del dinero. Aprendieron de Avicii, el genio que se suicidó porque no podía aguantar la repugnante e insaciable ambición que le imponía el mundo viejo. Los habitantes de la Nación Ibai beben de la época de los mejores tiempos de la civilización, aquellos en los que la ética, la calidad humana y la bonhomía eran lo primero.

¿No ganaría Ibai Llanos unas elecciones ahora si se presentase? Pienso que sí, que sus millones de seguidores se harían eco de sus excelencias y convencerían a muchos de los asustados, de los cíclopes, de las gentes que hacen caso al número de sus años que tienen antes de a lo que sienten por dentro.

Ibai Llanos, a fecha de hoy, es una nación. Una nación nueva, sin fronteras, que es una esperanza de futuro, de respeto y libertad, de independencia.

Ibai Llanos ya es una nación; y hasta tiene un himno:

“Me llamas gordo y te doy la mano…”

Pues eso, porque de eso se trata. Me llamas como te de la gana y yo te doy la mano. Ibai te da la mano. Y desde esta humilde atalaya yo también le doy la mano a Ibai.

Qué bien que existas, tío, bro. Mola mazo, mola todo lo que estás consiguiendo. Eres como Carlitos Alcaraz jugando al tenis: esperanza, alegría de vivir, aire fresco.

https://music.youtube.com/watch?v=ZBWU5ifIWIc&feature=share

(Mecanografía: MDFM)