Murcia, la región española con mayor concentración de nitratos en agua

La Región de Murcia es una de las zonas críticas por presencia de nitratos según el último informe de la Comisión Europea, que además revela que los datos sobre la calidad del agua notificados por los Estados miembros muestran que hay zonas de aguas contaminadas o de posible contaminación que no se incluyen en las zonas vulnerables designadas. Bulgaria, Chipre, España, Estonia, Letonia y Portugal cuentan con un número muy elevado de puntos críticos que no están incluidos en las zonas vulnerables designadas. En algunos Estados miembros, como Bulgaria, España, Hungría, Italia y Eslovaquia, las zonas vulnerables designadas son a veces áreas muy limitadas que no tienen en cuenta toda la cuenca hidrográfica, lo que da lugar a una designación muy fragmentada y a una menor eficacia de los programas de acción.

Así se desprende del reciente informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva sobre nitratos. Basado en en los datos de 2016-2019, advierte de que los nitratos siguen causando contaminación perjudicial del agua en la UE. El exceso de nitratos en el agua es perjudicial tanto para la salud humana como para los ecosistemas, al causar agotamiento del oxígeno y eutrofización. Allí donde las autoridades nacionales y los agricultores han saneado las aguas, esto ha tenido un efecto positivo en el suministro de agua potable y la biodiversidad, así como en sectores como la pesca y el turismo que depende de ellas. No obstante, la fertilización excesiva sigue siendo un problema en muchas regiones de la UE.

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha explicado que «la aplicación de la Directiva sobre nitratos en los últimos treinta años ha mejorado indudablemente la calidad del agua en general en la UE. También vemos que los esfuerzos reales por cambiar a métodos sostenibles están dando fruto. Sin embargo, el ritmo del cambio no es suficiente para evitar daños a la salud humana y preservar ecosistemas frágiles. En consonancia con el Pacto Verde Europeo, ahora son necesarias medidas más urgentes para lograr una agricultura sostenible y proteger nuestro valioso suministro de agua» .

Las concentraciones de nitratos disminuyeron tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas de la UE en comparación con la situación anterior a la adopción de la Directiva sobre nitratos en 1991. Sin embargo, el nuevo informe indica que se ha avanzado poco en la última década y que la contaminación por nutrientes procedente de la agricultura sigue siendo un motivo grave de preocupación en numerosos Estados miembros.

En todos ellos y en el período comprendido entre 2016 y 2019, el 14,1% de las aguas subterráneas siguió superando el límite de concentración de nitratos fijado para el agua potable. Según las observaciones, el agua declarada eutrófica en la UE abarca el 81% de las aguas marinas, el 31% de las aguas costeras, el 36% de los ríos y el 32% de los lagos.

La Comisión actuará para mejorar el cumplimiento de la Directiva sobre nitratos, que es un requisito previo para alcanzar el objetivo del Pacto Verde Europeo de reducir las pérdidas de nutrientes en al menos un 50% de aquí a 2030. Esto requerirá medidas reforzadas en la mayoría de los Estados miembros a nivel nacional y regional.

Alemania, Bélgica, Chequia, Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y Polonia se enfrentan a los mayores retos en la lucha contra la contaminación por nutrientes procedente de la agricultura. En Bulgaria, Chipre, Estonia, Francia, Italia, Portugal y Rumanía también hay zonas críticas en las que debe disminuir con urgencia la contaminación.

Si bien el nitrógeno es un nutriente vital para el crecimiento de las plantas y los cultivos, las altas concentraciones en el agua son perjudiciales para las personas y la naturaleza. Los nitratos que provienen del estiércol animal y los abonos minerales han sido desde hace décadas una causa importante de contaminación del agua en Europa. Aproximadamente la mitad del nitrógeno de los fertilizantes y estiércol aplicados en Europa se pierde en el entorno circundante. En términos económicos, esto supone una pérdida de beneficios potenciales para los agricultores de entre 13.000 y 65.000 millones de euros aproximadamente al año.

Los nitratos ponen en peligro la salud humana, sobre todo al contaminar el agua potable. Esto también tiene importantes repercusiones económicas en términos de limpieza del agua para el consumo humano y para las comunidades que dependen de las aguas contaminadas, por ejemplo, las dedicadas a la pesca y el turismo. Los costes medioambientales globales de todas las pérdidas de nitrógeno reactivas en Europa se estiman entre 70.000 y 320.000 millones de euros al año, muy por encima de los costes de la reducción de la contaminación en origen.

Las estrategias «De la granja a la mesa» y «Biodiversidad» son iniciativas clave del Pacto Verde para reducir a la mitad las pérdidas de nutrientes de aquí a 2030. La Directiva sobre nitratos es clave en este sentido. Es un instrumento importante para alcanzar el objetivo fijado en la Directiva marco del agua de alcanzar un buen estado químico y ecológico de todas las masas de agua para 2027 a más tardar. La Directiva establece una serie de medidas que deben cumplir los Estados miembros.

El Plan de acción de contaminación cero, cuyo objetivo es reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo hasta niveles que ya no se consideran perjudiciales para la salud y los ecosistemas naturales de aquí a 2050, también contribuirá a reducir la contaminación por nutrientes.

A pesar de los considerables esfuerzos realizados por la mayoría de los Estados miembros y los agricultores que, respectivamente, diseñaron y aplicaron medidas para mitigar las fugas de nitratos hacia las aguas, los datos sobre la calidad del agua muestran que el nivel de aplicación y ejecución sigue siendo insuficiente para alcanzar los objetivos de la Directiva, treinta años después de su adopción y pese a algunos avances.

Varios Estados miembros registran mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por alimentos procedentes de la agricultura: Bélgica (región de Flandes), República Checa, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Malta , Países Bajos, Polonia y España.

Por consiguiente, diversos Estados miembros deben adoptar con urgencia medidas adicionales para alcanzar los objetivos de la Directiva sobre nitratos, en especial Bélgica, la República Checa, Luxemburgo, España, los Países Bajos y Alemania, que son los más alejados de estos objetivos.

Aunque no hay plazo para alcanzar los objetivos de calidad del agua de la Directiva sobre nitratos, los objetivos de la DMA sobre un buen estado ecológico y químico deben cumplirse a más tardar en 2027, y las tendencias observadas en la calidad del agua muestran que no se logrará sin introducir cambios drásticos en las medidas en vigor.

Se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de las tecnologías de transformación del estiércol. El nitrógeno recuperado que sustituye a los fertilizantes inorgánicos reduce las emisiones de CO2, mientras que los fosfatos recuperados disminuyen la dependencia de la roca fosfatada importada y las fracciones orgánicas restantes pueden emplearse en los campos de cultivo locales. Sin embargo, aún no se utilizan de manera extendida las tecnologías más avanzadas y existen una serie de obstáculos económicos por los elevados costes de estos procesos, los costes del transporte y la frecuencia de pagar a los agricultores por la aplicación de dichos productos en sus campos de cultivo. Por otro lado, el contenido máximo de nitrógeno procedente de estiércol que puede cumplir en virtud de la Directiva sobre nitratos incluye también el estiércol transformado.

El nuevo Reglamento sobre los productos fertilizantes ampliará en julio de 2022 el ámbito de aplicación del actual Reglamento relativo a los abonos, que pasará de abonos puramente inorgánicos a abonos órgano-minerales y orgánicos, allanando el camino para la comercialización de estos abonos orgánicos procesados ​​en el mercado interior de la UE.