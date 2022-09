Mujeres valientes y además… Escritoras

- Publicidad-

Una buena amiga Jaione Fernández de Jauregui Blanco, escritora de varios libros de poesía, se ha lanzado está vez al mundo de la literatura erótica.

Pues bien, ya he terminado de leer su libro titulado:

» Historias de media X»

Que gentilmente me envió para que le diera una crítica abierta y veraz, antes de su presentación oficial en público.

- Publicidad-

Ella, ha pedido mi sincera opinión sobre él, y así lo voy a hacer:

Me ha gustado mucho, fijaros que me lo he leído en tres días..

Resulta ameno de leer, sencillo y directo, sin palabras rebuscadas y muy actual.

El hecho de que sean un conjunto de historias inconexas entre ellas, lo hace más apetecible de leer.

Los pensamientos o frases finales que están recogidas entre << …>> en cada narración, inducen a la mente dilucidar sobre el tema, además de proporcionar un descanso y prepararte para la siguiente historia.

Que mejor que una escritora, para hacernos ver que el erotismo y el deseo forman parte de las mujeres.

Es algo hermoso descubrir nuestra sensualidad a través de las letras y que estás provoquen en nuestros cuerpos » un no se qué»… «O un que se yo»… que nos despierta la imaginación y nos hace volar.

Reconozco que he leído mucha la literatura erótica entre otros géneros.., y no resulta sencillo encontrar buenas narraciones sin que estás caigan en lo Chabacano o vulgar.

Pero en esta ocasión la autora hace un uso estético de la palabra encomiable, que tiene la capacidad de provocar en sus descripciones, toda clase de sensaciones, emociones, olores, sabores, lugares, personajes y situaciones que generan placer por la lectura, y despertar la imaginación del lector.

Sólo me resta añadir; que espero que este nuevo libro sea el primero de una saga de «muchos» … por realizar.