Movimientos feministas entregan mañana en el congreso de 24 enmiendas a la Ley Trans

Organizaciones feministas en defensa de los derechos de las mujeres, entregarán a diputadas y diputados un paquete de 24 enmiendas que proponen la eliminación de determinados artículos, su modificación o sustitución por una nueva redacción o la adición de articulado no contemplado en el Proyecto de Ley Trans.

Enmiendas a la Ley Trans

Ante el inicio de la tramitación parlamentaria, las organizaciones de mujeres denuncian que la tramitación por vía de urgencia y cesión de la competencia legislativa plena a la Comisión de Igualdad “es un burdo intento por ocultar a la sociedad española las consecuencias prácticas de una norma, que pone en riesgo los derechos de las mujeres”. Además, “interfiere de manera temeraria en los procesos de aprendizaje y desarrollo libre y adecuado de la infancia”, señalan desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres.



“La vía de urgencia y la cesión de la competencia legislativa”, señalan las organizaciones de mujeres, “hurtan un debate imprescindible en el Pleno”. Consideran que “limita las comparecencias de personas expertas y ocultan a la sociedad las negativas consecuencias del Proyecto de Ley sobre la salud de la infancia, sobre los derechos de las mujeres y su impacto en las leyes que protegen a las mujeres, como la Ley contra la violencia machista o la Ley de Igualdad”.



Las organizaciones de mujeres se dirigen a diputadas y diputados, instándoles a que analicen las enmiendas feministas con detenimiento. Quieren pedirles su voto para que sea útil en la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia y, “para que analicen la oportunidad de hacer suyas las consideraciones jurídicas que se han tenido en cuenta en esta propuesta de enmiendas”.



Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, recuerdan que muchos países que iniciaron la andadura que permite la autodeterminación del sexo registral (se sea o no transexual) se hallan ya “en procesos de anularlos aspectos de esas leyes que han mostrado ser atentatorios contra derechos de las mujeres y nocivos para la infancia y la adolescencia”.

Una ley justa que no vulnere sus derechos

Las enmiendas, piden la substitución de la expresión “identidad sexual” por “transexualidad” y la palabra “trans” por “transexual” en todo el texto legislativo. Además, alertan sobre “el artículo referido a las definiciones” y recuerdan que el término “violencia intra género no necesita una categoría especifica ya que está incluida en el artículo del Código Penal que hace referencia a la violencia doméstica”.



Las feministas no aceptan que la ley proponga la incorporación de una terminología que “oscurece la existencia del sexo biológico” y exigen que “el reconocimiento de la transexualidad se reserve a personas con disforia y no a cualquiera que utilice el concepto paraguas de persona trans”.

Limitar para las menores decisiones que afectaran el resto de su vida

Las enmiendas proponen limitar para las menores decisiones que afectaran el resto de su vida, ya que no tienen suficiente madurez para tomarlas, y se pide que el cambio de sexo registral en menores esté sujeto a los requisitos jurisprudenciales.

La Ley Trans discrimina a las mujeres

Señalan así mismo que “una ley que no garantiza la especificidad de los espacios seguros de mujeres o que termina siendo discriminatoria hacia las mujeres en el deporte, no es una buena ley”.



También llaman la atención sobre “el aparato sancionador que elimina la tutela judicial efectiva y cuestionan las libertades de pensamiento y expresión, convirtiendo la ley en una autentica ley mordaza”.



Por todo lo anterior, desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, solicitan que se modifiquen todas las cuestiones que aparecen en la norma “que enajenan la patria potestad a padres, madres y responsables de los menores cuando, por ejemplo, cuestionen que las problemáticas de sus hijos/as cursen con los autodiagnósticos (que promueve la ley

saltándose la necesidad de acreditar la situación estable de transexualidad que ya demandan diferentes sentencias del Constitucional)”.

Justificación de las enmiendas a la Ley Trans

En la justificación de las enmiendas se explica con detalle cómo la norma entra en conflicto con la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género.



Las organizaciones de mujeres feministas consideran en sus propuestas que “es necesario distinguir entre la mención registral del sexo y el reconocimiento registral de la transexualidad”. Por último, recuerdan que “no hacerlo impacta en los indicadores estadísticos desagregados por sexo, lo que afecta a las informaciones clave para el diseño de políticas públicas contra la discriminación de las mujeres”.



Las enmiendas que se entregan mañana en el Registro del Congreso están rubricadas, hasta el momento, por:

Alianza Contra el Borrado de las Mujeres

Lobby Europeo de Mujeres en España- LEM España

Asociación Mujeres para la Salud

Federación de Mujeres Progresistas

Fundación Mujeres

Asociación Feminista Leonesa «Flora Tristán»

Asociación Mujeres Progresistas de Retiro

Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas

Asociación Mujeres por la Paz

Associació de Dones La Frontissa

Associació de Dones Antígona

Fórum de Política Feminista

Tertulia Feminista Les Comadres

Enclave Feminista

Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres

Asociación Feministas Bercianas