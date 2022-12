Moreno Bonilla visita la cuenca minera de Riotinto dando la espalda a los vecinos que claman por el cierre del vertedero de Nerva y rechazan una planta de tecnosoles

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, visita este viernes la cuenca minera de Riotinto, en Huelva. No lo hace para conocer in situ los dos problemas ambientales que mantienen en pie de guerra a los vecinos contra las políticas conservacionistas de la Administración autonómica: el mantenimiento del polémico y colmatado vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva y el no menos controvertido proyecto de una planta de tecnosoles en el vecino municipio de Minas de Riotinto. El presidente andaluz visita el municipio minero para conmemorar el 30 aniversario del Parque Minero de Riotinto.

La comarca minera, una de las más deprimidas económicamente de toda la comunidad, ha elevado la voz vecinal para que las administraciones competentes no sigan viendo esta zona como “el vertedero de Europa”, después de comprobar que el recinto de residuos peligrosos de Nerva, colmatado desde hace años y protagonista de incontables incidentes medioambientales, seguirá en funcionamiento al menos hasta el año 2036, en lo que el ejecutivo de Moreno Bonilla ha considerado un “cierre ordenado” de estas instalaciones. La polémica llegada de residuos peligrosos de Montenegro, frenada por el Gobierno central al constatar numerosas irregularidades, fue recientemente la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los vecinos, que el pasado marzo se manifestaron a las puertas del Parlamento de Andalucía para exigir el cierre inmediato de las instalaciones.

Colectivos vecinales y ecologistas reciben a Moreno Bonilla acusándolo de no haber atendido “jamás” la voz de una comarca “dejada de su mano” y de “una tierra despreciada continuamente por su gobierno”

También el proyecto de una planta de teconosoles, que se pretende ubicar en el cercano municipio de Riotinto, junto a la mina actualmente en funcionamiento, ha aglutinado el rechazo unánime de todos los ayuntamientos de la comarca, gobernados por el PSOE.

Pesar y malestar vecinal

Diversas asociaciones vecinales y ecologistas han emitido un comunicado de protesta por la visita del presidente andaluz a la comarca y han solicitado que se le traslade “el pesar y el malestar de esos vecinos de esta comarca a los que el presidente jamás ha atendido ni escuchado. La voz, de una comarca dejada de su mano, la queja de una tierra despreciada continuamente por su gobierno”, señala la nota firmada por los colectivos Nerva Salud y Dignidad, Riotinto Salud y Dignidad, Antivertederos de Nerva y Zalamea la Real, y Ecologistas en Acción, entre otros.

“Es inaceptable que en una problemática que nos afecta a todos y en la que todos nos hemos comprometido a trabajar codo con codo, desde la lealtad, los colectivos sociales hayamos tenido que enterarnos extraoficialmente de la visita del presidente de la Junta de Andalucía”, añaden. Los colectivos vecinales recriminan a todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca minera “la falta de trasparencia y ausencia de información”. La visita de Moreno Bonilla a Riotinto se circunscribe exclusivamente a la conmemoración del 30 aniversario del Parque Minero de Riotinto. Para ello, visita en primer lugar el Museo Minero, en Minas de Riotinto. Desde allí, un autobús tiene previsto trasladar a los medios de comunicación acreditados hasta la estación de recepción del Ferrocarril Turístico Minero para continuar la visita. Las intervenciones tendrán lugar en la estación de los talleres de Zarandas. El vertedero de Nerva y la planta de teconosuelos de Riotinto no están en la agenda del presidente andaluz.

