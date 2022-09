Moreno Bonilla pone en marcha la ‘operación Olona exprés’

- Publicidad-

“Iberdronola”. Así llamó la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, a la ultraderechista Macarena Olona en un debate electoral el pasado junio en alusión a sus acciones en la compañía eléctrica Iberdrola. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha acordado ahora precisamente de la ex líder de Vox en Andalucía y de otras 20.000 fortunas para adelantarles un regalo de Reyes a cuenta de todos los andaluces.

A vuelapluma, con los cien millones de euros aproximadamenteque los andaluces dejarán de tener disponibles en las arcas públicas para inversiones con el regalo fiscal que le ha hecho Moreno Bonilla a las grandes fortunas se podrían contratar a 2.725 profesores en un año para la educación pública, 2.270 médicas, 2.800 bomberos forestales o construir 180 centros educativos, sin ir más lejos, según las estimaciones sindicales y de la oposición.

El mismo Moreno Bonilla que hace apenas quince días gritaba que la Junta de Andalucía no tiene dinero porque las arcas públicas están “exhaustas” tras la pandemia y urgía al Gobierno de Pedro Sánchez para que le adelantara cuanto antes los fondos europeos ha iniciado en Andalucía una masiva ‘operación Olona’ en toda regla: intentar atraer a las grandes fortunas para que se empadronen de forma exprés en Andalucía tras eliminar el impuesto de Patrimonio, o lo que es lo mismo, dejar de percibir el 0,6% de lo que recauda la Administración autonómica, unos cien millones de euros anuales.

Lo que para Isabel Díaz Ayuso es la entrada en el “paraíso” de la comunidad con una tasa de desempleo por encima de la media nacional y el PIB per cápita más bajo de todo el país, no es más que una bienvenida a un nuevo “paraíso fiscal”, según la andalucista Teresa Rodríguez. La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, también echa mano a la ironía para explicar el anuncio del presidente andaluz en su intento de igualarse a las políticas neoliberales de Díaz Ayuso en Madrid: “¿Eres andaluz o andaluza y tienes 1, 2 ó 3 millones de euros, o más millones de euros de patrimonio? ¿Que nooo? ¿No tienes ese patrimonio? Pues entonces Moreno Bonilla no te baja los impuestos ¡Se siente! Haber sido rico”, ha escrito en Twitter.

La rebaja fiscal del Gobierno andaluz supone 1 euro al mes para rentas de hasta 20.000 euros y la condonación de casi 6.000 euros de media a 20.000 millonarios

En cambio, el ejecutivo andaluz intenta darle la vuelta a la tortilla asegurando que las nuevas medidas fiscales de Moreno Bonilla supondrán un ahorro de 360 millones para los bolsillos de los 8,5 millones de andaluces. El presidente andaluz ha ido más allá incluso y afirma que las anteriores bajadas de impuestos bajo su mandato han supuesto un ahorro de 540 millones de euros, que sumados a estos 360 millones hacen que un total de 900 millones queden en manos de las familias andaluzas como consecuencia de las sucesivas bajadas de impuestos, hasta seis, que se han llevado a cabo.

Estas cifras las extrae el presidente andaluz de la deflactación de la tarifa en los primeros tres tramos de renta en un 4,3%, de manera que los incrementos de salarios para compensar la inflación “no supongan un mayor pago de impuestos”, y el incremento también en un 4,3% de las cantidades que quedan exentas en el IRPF en aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico.

Cero euros de ahorro

El PSOE, principal partido de la oposición en Andalucía, ha realizado sus propios cálculos y concluye que a los más de 20.000 millonarios andaluces se les condona casi 6.000 euros a cada uno de ellos de media. “Cuanto más patrimonio tengan, no productivo, más se ahorran”, explica el secretario de Transformación Económica y Digital del PSOE andaluz, Gaspar Llanes, quien añade que la rebaja en el IRPF anunciada por Moreno Bonilla supondrá cero euros de ahorro a las rentas por debajo de 12.000 euros. Las rentas de hasta 20.200 euros anuales ahorrarán un euro al mes y los que ganan hasta 35.200 euros el ahorro será de 39 euros anuales, una cantidad que llega hasta los 92 euros para rentas de más de 35.200 euros anuales.