Moreno Bonilla acongojado, Vox ganaría las elecciones andaluzas

Andan sorprendidas las farmacias cercanas al Paseo de Roma sevillano por la gran cantidad de laxantes y pastillas de diversos usos que se están encargando en el palacio de San Telmo. Parece ser que, además de los problemas intestinales, los actuales inquilinos del palacio han recuperado el histórico propósito del edificio. La Universidad de Mareantes recupera no futuros navegantes sino mareantes sin más. Las encuestas no controladas por el bendodismo inilustrado muestran un panorama muy contrario a lo que venden los medios subvencionados por la Junta.

Según una encuesta de El confidencial realizada por IMOP, Vox vencería en todas las provincias andaluzas al PP en caso de haber elecciones generales. En todas y cada una de ellas, incluyendo la Málaga del dúo calavera que comanda la Junta. Elías Bendodo ha venido controlando las encuestas andaluzas dejando a José Félix Tezanos en un mero aprendiz en el arte de la cocina. El problema, como le sucede al jefe del CIS, es que parece ser que se le ha ido la mano con los condimentos y el gazpacho andaluz le ha quedado verde a su pesar.

La sonrisa falsa de Moreno Bonilla

Si de normal Juan Manuel Moreno Bonilla muestra una sonrisa más falsa que una moneda de tres euros, lo que está por venir va a dejar la sonrisa del Joker –por supuesto el protagonizado por Jack Nicholson– en mera sonrisilla picarona. Ahora se comprende mejor el porqué de no adelantar las elecciones como le venían pidiendo desde la sede de la calle Génova y así aprovechar los buenos datos que, en principio, ofrecían las encuestas. Bendodo y Moreno Bonilla sabían que había alguna trampa que otra. Andrés Pajares y Fernando Esteso rodaron Los liantes en Torremolinos, de cerca son los liantes de San Telmo. Y como a los primeros les han pillado.

El Antonio Ozores de esta revisión de la película en Andalucía es, como pueden imaginar, Juan Marín. Sin el gracejo de aquel, el vicepresidente de la Junta es pródigo en decir muchas cosas pero sin decir nada. Y cuando dice algo que es medianamente comprensible se le nota el canguelo. Hace poco afirmó que él, sí él solito, impediría que Vox llegase a entrar en el gobierno de la Junta. Esas palabras demuestran el miedo y las dificultades para evacuar de las que se han hablado en el primer párrafo. Entre otras cosas porque no sería nada extraño que Marín acabase apoyando a (o entrando en) Vox para la presidencia de la Junta vistas las encuestas, si es que salva su curul.

Es que… son elecciones distintas

Lo que dirán en los amanuenses de la Junta es que las elecciones autonómicas son muy distintas de las generales y ahí super Juanma barrería. De hecho los medios regionales y locales andaluces están contentísimos con esa encuesta. ¿Por qué? Porque les van a llegar dineros en subvenciones como nunca hasta la fecha. Llegando a superar los tiempos buenos del PSOE. Van a vender ese relato hasta la extenuación aunque el histórico de correlación de resultados autonómicos y lo que acaba ocurriendo en las generales lo desmientan.

Salvo muy contadas excepciones (el doble voto catalán, por ejemplo) las tendencias de las generales acaban impregnando a las autonómicas y viceversa. No es lo mismo lograr gobernar que ganar las elecciones. Javier Arenas venció en Andalucía pero no gobernó. Luis Tudanca venció en Castilla y León pero no gobernó. Esos resultados marcaban tendencias que se vieron en elecciones generales, ¿por qué no iba Vox a mantener la fidelidad en ambas elecciones?

Vox tiene una fidelidad de voto muy alta

Lo que debe tener realmente acongojados a Moreno Bonilla y Bendodo son los datos de fidelidad en el voto a Vox. Quien decide votar a la formación de la derecha alternativa no cambia de voto de unas elecciones a otras con facilidad. Esos datos empíricamente comprobados traen por la calle de la amargura al dúo de San Telmo porque la tendencia alcista de Vox les deja sin posibilidad de mamandurria. A ver. De mamandurria de la buena en primera línea. Siempre podrán ocupar alguna consejería que les dejen las gentes de Vox para compartir gobierno.

Sí porque la tendencia es que Moreno Bonilla va a tener que arrastrarse cual vil serpiente para dar la presidencia de la Junta a Vox (¿Se imaginan tirándole los tejos políticos a Macarena Olona?). No es que Vox apoye al PP para presidir, no. Esto les gusta y no les importa. Es que el PP va a tener que apoyar a Vox para presidir con lo que eso va a suponer de despedir enchufados que se las prometían muy felices. Y todo el mundo conoce las consecuencias de estas derrotas, los propios bocabajos acaban en el otro partido. Total ideológicamente no son tan distintos en el fondo.

Habrá que ver si Juan Espadas sale de la zona de confort y puede cambiar algo el tema por el lado de la izquierda o se anima a una Gran Coalición, pero la realidad es que Vox vencería en Andalucía al PP. De ahí que hasta que no cambien los datos reales no habrá convocatoria de elecciones. O lo que es lo mismo, Moreno Bonilla no va a convocar elecciones hasta que sea legalmente obligatorio. Con lo bien que lo han pasado estos cuatro años, no les echan ni con agua caliente.