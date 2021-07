Mónica García: «Madrid necesita un horizonte de futuro progresista, verde y feminista»

- Publicidad-

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, es también anestesista en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Participó activamente en la Marea Blanca y, siendo su portavoz, se logró paralizar la privatización de la sanidad madrileña. En la pandemia del COVID-19 no dudó en compaginar su su trabajo en la UCI con el de diputada.

En los estudios de Medicina hay incluso más estudiantes mujeres que hombres. También en los hospitales están casi a la par. Sin embargo, parece que a la dirección de los servicios médicos aún no se ha llegado a esa situación y el número de hombres sigue siendo superior. ¿Queda mucho para llegar a la igualdad?

Se han conseguido importantes avances, pero aún queda mucho recorrido para alcanzar la igualdad real y plena entre hombres y mujeres. Si bien se ha producido una notable incorporación de las mujeres a los estudios y al ámbito de la medicina, seguimos experimentando un efecto tijera que evidencia una barrera que aún no hemos conseguido superar. Pese a que el ámbito médico y sanitario está altamente feminizado, cuando echamos un vistazo a los puestos directivos la tendencia se invierte. Se produce una hipermasculinización en los niveles más altos. Del mismo modo, encontramos otros fenómenos que ahondan en la desigualdad y que nos impiden alcanzar el ideal de igualdad entre hombres y mujeres, como la mirada androcéntrica que provoca una distorsión en el conocimiento científico que se genera y desdén por ciertas patologías con mayor prevalencia en mujeres.

Fuiste portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). ¿En qué consistió tu actividad y qué objetivos tenía la AFEM?

Fue una experiencia muy enriquecedora en la que conocí a cantidad de buenos amigos y amigas. Desde AFEM nos opusimos frontalmente a los planes del Gobierno del PP de privatizar la sanidad madrileña. Siempre nos guió un compromiso por la defensa férrea de la sanidad pública, por lo que ante los ataques y el intento de desmantelamiento del sistema sanitario por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid pusimos lo mejor de nosotros mismos. Recogidas de firmas, concentraciones, encierros, charlas, debates… desplegamos un amplio repertorio de iniciativas para defender uno de los bienes más preciados que tenemos los madrileños y madrileñas: nuestra sanidad pública. Nuestra visión era global pues incorporaba tanto la reivindicación de condiciones laborales dignas para los profesionales como la garantía de una atención y un acompañamiento a la altura de lo que necesitan los pacientes.

Las referencias dicen que practicaste atletismo. Educación y deporte, ¿se complementan? ¿Queda camino por recorrer en el deporte femenino?

Desde muy pequeña practiqué varios deportes y el atletismo fue al que más tiempo le dediqué. Para mí supuso una fuente de inspiración y aprendí valores como el esfuerzo, la gestión de la frustración y el trabajo en equipo. Creo que incorporar el deporte como herramienta de enseñanza y promoción de una vida saludable es una tarea imprescindible para una sociedad sana y equilibrada. El estallido que ha experimentado el deporte femenino en los últimos años ha sido espectacular y la presencia de referentes femeninos para miles de niñas es una buena noticia. Sin embargo, según la Unesco, las mujeres deportistas solo reciben el 4% de la cobertura mediática pese a representar el 40% del total. Hay que actuar a tres niveles: fomentar programas para mujeres de diferentes edades en el deporte de base y asegurar el cumplimiento de los requisitos de igualdad, garantizar la perspectiva de género en el deporte de alto rendimiento y reducir el abismo económico y de reconocimiento entre hombres y mujeres en el deporte de élite.

Esta no es una entrevista sobre política, pero tampoco podemos ignorar la actividad política a la que te estás dedicando especialmente ahora en Madrid y por la que eres muy conocida. ¿Cuál es tu cargo y responsabilidad?

Ahora mismo soy portavoz de Más Madrid y estoy centrada en liderar la oposición a Ayuso en la Asamblea y construir la alternativa para 2023. Asumo la confianza recibida con responsabilidad e ilusión. Creo que Madrid necesita un horizonte de futuro progresista, verde y feminista y estamos trabajando para lograrlo, prestándole atención a los problemas de los madrileños y madrileñas y ofreciendo soluciones.

Gracias por participar, Mónica. Podríamos terminar esta conversación con algunas palabras tuyas animando a quienes la lean al trabajo y a la investigación, especialmente entre la juventud.

Sois el futuro. Tenedlo claro. Aunque este país no apuesta todo lo que debería por la juventud nos demostráis cada día que estáis llenos de talento. En demasiadas ocasiones la investigación es una carrera de obstáculos pero os animo a que no desesperéis. Estáis llamados a hacer cosas increíbles y debemos conseguir que no se desaproveche ni una pizca de vuestras capacidades para que España, y Madrid, sea un referente en I+D+i y un polo de atracción, de inversión y de generación de valor añadido.