Más Madrid ha cerrado campaña en la Cuesta de Moyano, en las inmediaciones de la Estación de Atocha y junto al Museo del Prado, un punto muy importante para entender la cultura en Madrid. Mónica García, candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha estado arropada por figuras importantes de la formación como Íñigo Errejón o Rita Maestre.

Mónica García ha hecho referencia a las palabras de la presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Beatriz Fanjul, que afirmó que «más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso es Ayuso«. La candidata de Más Madrid ha sido contundente en este aspecto: «Lo malo conocido es abandonar a los mayores, a los sanitarios, a PYMES y empresas. Son cero leyes, presupuestos y ayudas. Lo bueno conocido es un gobierno que cuide, un gobierno humano, empático y decente».

«No vamos a tolerar que volváis a poner las instituciones al servicio del peor postor. Ha sido mítica la frase de Ayuso que en Madrid no te puedes encontrar con tu ex. Algunos quedamos con nuestros ex para tomar algo. Lo que no encontramos en Madrid es un empleo digno. Lo que nos gustaría encontrar es un gobierno cuando lo necesitamos, encontrar a nuestro médico de atención primaria con una agenda de 80 pacientes, encontrarnos por la calle a todos los pacientes que hoy están ingresados, encontrarnos a las personas que están en las colas del hambre en las colas de los supermercados, encontrarnos a los excluidos sociales dentro de la sociedad y a los que han desconfiado de la política, porque la política no les ha resuelto sus problemas nos gustaría encontrarlos el 4 de mayo en las urnas», ha dicho García.

Además, ha hecho una referencia de lo que es Madrid. «Madrid es refugio, es solidaridad, es ese instituto cuyos docentes han hecho una colecta para pagarles la EBAU, Madrid es ese centro educativo de San Blas que utilizó las cocinas para hacer comidas para la gente del barrio, Madrid es ese mensaje en el ascensor en el que se ofrecía para hacerte la compra durante el confinamiento, Madrid es esa asociación de vecinos que se organizó para quitar la nieve de las puertas de los hospitales. Madrid son los mayores, los niños, de los que tanto hemos aprendido. Madrid es encontrarte a tu ex. Madrid es valiente, colaboración, Madrid es abrazos. ¡Madrid es la hostia!».