Para Mónica García, candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, “hay un partido que hace de la política del odio y la intolerancia su bandera y otro que aspira a gobernar con ellos” y, destacado que el ascenso de su partido en las encuestas, “no se hace en quince días”.

Mónica García en Onda Madrid ha destacado que “El incentivo es que la política de lo importante sea la que está subiendo. Es la que soluciona los problemas reales de los madrileños”.

Más Madrid hace la política “que lleva haciendo desde hace dos años, que se centra en lo que es realmente importante, como la salud mental, la jornada de 32 horas… La pandemia nos ha enseñado lo que de verdad importa, las prioridades y lo que es superfluo. Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho, este trabajo no se hace en quince días”.

Sorpasso al PSOE

La candidata de Más Madrid ha querido dejar claro sobre las encuestas que dan a Ayuso ganadora el 4M: “Nosotros llevamos en campaña 15 días, Ayuso dos años (…) Desde el primer día de pandemia ha hecho una política de confrontación con Sánchez. Esa ha sido su hoja de ruta”

«La crispación, el odio y la intolerancia solo convienen a Vox»

Mónica García, “Responsabilizo a Vox de un ambiente de crispación, de la política del odio. La intolerancia solo le conviene a Vox. Eso va calando y hace que la convivencia sea peor, que la sociedad sea menos cohesionada. No nos lo merecemos después de la pandemia. No tienen otra manera de asomar a la política. Me gustaría escuchar alguna propuesta. Pero se alimentan del ruido y la confrontación. La señora Ayuso va de la mano”

Amenaza a la ministra Reyes Maroto

En el caso de la amenaza a la ministra Reyes Maroto, tiene dos cosas. Me gustaría que no estigmatizáramos a las personas con enfermedad mental. Y por otro lado, sí son permeables al ambiente de crispación. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, que se reciban sobres con balas y que un partido no lo condena?»

«Nos merecemos un Gobierno que no vuelva a hacer lo mismo en la pandemia»

Mónica García, ha recordado que “la Consejería de Sanidad necesita a gente preocupada por sus profesionales. Hemos demostrado tanta capacidad de trabajo que podemos plasmar… y tenemos un Gobierno que nos tapona. Nos merecemos otro consejero de Sanidad y un Gobierno que no diga que volvería a hacer lo mismo, cuando tenemos las UCI más colapsadas de España, y tenemos un drama en las residencias de ancianos».

«Los centros de salud están colapsados»

La candidata de Más Madrid, en TVE: “26 años del PP hacen mella. Llevamos en campaña quince días. Ayuso lleva dos años. Durante la pandemia ha estado de campaña. El hospital Isabel Zendal lo ha usado para hacer campaña. Su hoja de ruta ha sido confrontar con Sánchez. Me da pena”.

En Madrid hemos tenido zonas básicas de salud con 1.800 de incidencia.

“En Madrid hemos tenido zonas básicas de salud con 1.800 de incidencia. La pandemia no va solo de incidencia, va del rastro que vas dejando. Lo siento mucho, yo es que igual lo he vivido en una UCI. Cuando la señora Ayuso el otro día no se sabía ni siquiera cuánta gente ha fallecido, me parece una falta de respeto”, ha denunciado la candidata de Más Madrid.