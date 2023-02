Mónica García: «El objetivo de Ayuso es desguazar la sanidad pública»

- Publicidad-

En la página oficial de Más Madrid, el perfil de Mónica García es el siguiente: «Médica por vocación y política por convicción, porque confío en la política como la mejor medicina social. Vinimos a hacer otro tipo de política, empática, feminista y plural capaz de cuidar y dar cobijo a los cualquiera. Mi patria son los servicios públicos y el cuidado de lo común. De Suiza solo me gusta el chocolate y del neoliberalismo solo comparto el prefijo. A mis hijos y a mi hija les quiero dejar en herencia una sociedad mejor.»

Sin embargo, cuando conoces a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y candidata en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo te sorprende la fuerza y, sobre todo, la cercanía que emana de ella. Durante la conversación te encuentras con la sensación de que habla con el poder de conocer los temas tratados, de saber la realidad que se sale de los palacios de la política, la que, por desgracia, descubre la ignorancia absoluta y el alejamiento de la ciudadanía.

Mónica García hace mucho hincapié en un aspecto que debería ser fundamental en la política española: hablar con los ciudadanos, con todos, sin distinción ideológica. En España, los líderes se han acostumbrado demasiado a hablar con los convencidos. Lo difícil es conocer a los que no piensan como ellos.

Además, sorprende la capacidad que Mónica García tiene de no caer en tópicos y, sobre todo, de hacer análisis certeros como si de un equipo de resonancia magnética se tratara.

Mientras otras comunidades del Partido Popular han llegado a acuerdos con los médicos en huelga, Isabel Díaz Ayuso mantiene el conflicto, ¿esto es normal cuando se está jugando con la salud y la vida de los ciudadanos?

Bueno, efectivamente, no es normal, menos fuera de la Comunidad de Madrid, fuera del Gobierno de la señora Ayuso y del Partido Popular de Madrid, porque esto es una negligencia programada desde hace muchos años y el desguace en nuestro sistema sanitario es uno de los objetivos tanto del señor Lasquetty como de la señora Ayuso y el Partido Popular. Desde hace tiempo nosotros defendemos que el 28 de mayo una de las cosas que vamos a tener que elegir es un plebiscito a nuestra salud, a la salud en la familia y lo que se va a dirimir es si sanidad o Ayuso, si nos quedamos con una sanidad de la que estamos orgullosos que hemos defendido con los ciudadanos, tanto de derechas como de izquierdas, o nos quedamos con el ego y la soberbia de la señora Ayuso, no. Si nos quedamos con una sanidad, a la que no tienes acceso porque tienes a tu médico de atención primaria dentro de tres semanas, a tu especialista dentro de un año o nos quedamos con las mentiras y los insultos de la señora Ayuso a los profesionales. Bueno, por eso nosotros creemos que estas elecciones son muy importantes porque han llevado a la sanidad a un punto que no tiene retorno. Y eso significa que la sanidad no puede aguantar cuatro años más de un Gobierno del Partido Popular que desguaza, destroza, maltrata y nos hace perder la joya de la corona.

Ayer se celebró una manifestación multitudinaria ¿qué valoración hace porque ha sido un éxito y es volverle a mostrar a Isabel Díaz Ayuso que la ciudadanía, tanto de derechas como de izquierdas, quiere una sanidad de calidad?

Yo estoy orgullosa de una ciudadanía y de una sociedad que le planta cara a un Gobierno depredador de su joya de la corona que es la sanidad pública. Yo, si fuera la presidenta, estaría orgullosa de saber que hay toda una sociedad que vela por la sanidad, por la salud de todos tus seres queridos. Es como el mejor seguro a todo riesgo. El mejor seguro de vida que tenemos. Y hay una ciudadanía dispuesta a salir a la calle a poner el cuerpo por delante de los ataques a los profesionales y de los ataques a nuestra atención primaria, el ataque a lo que es el corazón de nuestra sociedad de bienestar. Sin embargo, si la señora Ayuso, si el Partido Popular están enfadados y les molesta especialmente que los ciudadanos salgan a defender una parte, la parte seguramente más importante de sus propias competencias, no de su propia gestión, y nosotros queremos hacer exactamente lo contrario, que es lo que se ha convertido en la primera preocupación de los madrileños y madrileñas se convierta en su primer orgullo que es nuestra sanidad. Por eso nosotros tenemos un plan, un plan para arreglar toda la chapuza que ha hecho Ayuso y que ha hecho el Partido Popular durante todos estos años. Tenemos un plan para revitalizar y devolverle a los madrileños y madrileñas lo que es suyo, lo que es legítimamente suyo. Una sanidad.

Otro de los asuntos que más está perjudicando a la imagen de Isabel Díaz Ayuso es la situación de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras del Metro. La presidenta pretende mostrarse con espíritu de colaboración pero los hechos demuestran todo lo contrario. Las indemnizaciones que anunció la Comunidad de Madrid para estos afectados son insuficientes porque el 90% de esos 122 millones está destinado al Metro, no a las familias, ¿cómo se puede ser tan cruel?

Bueno, yo creo que tiene que ver con que cuando tienes un Gobierno sin alma, cuando tienes un Gobierno sin escrúpulos, es un Gobierno de hojalata, que ni siquiera quiere llegar al Mago de Oz a que le den un corazón. Es muy difícil buscar soluciones, muy difícil empatizar con el sufrimiento de los madrileños. En el caso de los vecinos y vecinas de San Fernando no solamente no les ha dado solución de una chapuza que hizo el Partido Popular con el metro de la línea 7 b, sino que además les ha insultado que es una estrategia bastante común en esta Comunidad. Primero eres abandonado, luego eres insultado y luego eres culpado de tu propia desgracia. Bueno, yo creo que esto refleja muy bien cuál es el, pues eso, el espíritu de este Gobierno, un gobierno que ha insultado a los vecinos de San Fernando, a los taxistas, a las mujeres, a los sanitarios, a la oposición. Bueno, ya lo doy por descontado. Quiero decir que entra dentro casi del guion.

Foto Agustín Millán

Hasta con Vox…

Eso en entra dentro del guión del diario de sesiones de la Asamblea y refleja muy bien cuál es la falta de empatía, de alma, de escrúpulos que tiene este Gobierno. Lo que ha ocurrido con los vecinos a los que se les han caído las casas por culpa de una obra chapucera, electoralista, de la señora Esperanza Aguirre, que no contaba con los estudios geotécnicos necesarios. Después de eso, una Presidenta ha sido capaz de culparles casi de que se hayan caído sus casas. ¿Oye, no queríais un Metro?, pues eso es lo que tenéis, os lo merecéis de alguna manera. La solución la tiene el Gobierno de Ayuso, que es básicamente, indemnizar y poderles proveer de una solución habitacional y poderles proveer de una vida digna para luego meterla en un cajón. No, no se me ocurre nada más cruel, no se me ocurre nada más sofisticado en lo que a crueldad se refiere

Tanto con los sanitarios, los médicos de atención primaria en huelga, como con los afectados de San Fernando parece que la táctica es politizar estas problemáticas. ¿Es una estrategia llevarlo todo a la politización, en vez de buscar soluciones?

La huelga la puede desconvocar Ayuso mañana, pero no quiere porque le saca mucho más rédito a decir que la sanidad pública está siendo boicoteada por aquellos que la están defendiendo que asumir su propia responsabilidad. El tirar balones fuera y no asumir sus competencias lo hemos visto en la pandemia en la gestión de cualquier servicio público de aquí de la Comunidad de Madrid. Lo que está haciendo la presidenta de secuestrar las soluciones porque estoy segura de que todos los madrileños y madrileñas en su lugar estaríamos poniendo una solución a los vecinos de San Fernando, todos los madrileños y madrileñas, siendo del signo ideológico que seamos, estaríamos sentándonos con los médicos y médicas para encontrar una solución a la atención primaria, no a los médicos, a la atención primaria que, insisto, es la parte más importante de su cartera de servicios. Ayuso está secuestrando las soluciones, tiene los medios y los tiene guardados para su uso político. no, y nosotros siempre hemos defendido que se puede hacer política, De hecho, yo desconfío de alguien político que diga que se está politizando cualquier tema. Se puede hacer política bien o se puede hacer mal. Se puede hacer bien defendiendo a nuestros profesionales, dándoles buenas condiciones que puedan ver a los pacientes en 10 minutos, que tengan capacidad de ejercer su profesión. Y se puede hacer mal que es maltratándolos, dándoles unas condiciones absolutamente indignas, que haya gente que, bueno, pues que ya directamente haya renunciado a su propia vocación, médicos que han dejado de ejercer porque no pueden más con las condiciones que les pone la Comunidad de Madrid y un maltrato sistemático a nuestra sanidad. Eso es política también, ¿no? Este desvío de atención, de llamar política a lo que ella considera que es contrario a su propia ideología es bastante perverso.

Foto Agustín Millán

De cara a las elecciones autonómicas, los votantes esperan de sus representantes la solución a sus problemas del día a día ¿Más Madrid va a presentar un programa más proactivo y concreto? ¿Cuáles cree que serán sus puntos fuertes después de 4 años como lideresa de la oposición?

Pues mira una cosa que nos ha dado la experiencia es que nos conocemos Madrid como la palma de nuestra mano y sabemos las soluciones de cualquiera de los problemas, no porque las hayamos tenido desde Más Madrid, sino porque las hemos preguntado y las hemos escuchado. Hemos escuchado a las AMPA, nos hemos pateado los municipios, los barrios, los distritos. Hemos hablado con los directivos de los centros de salud, hemos hablado con las asociaciones de vecinos y entonces bueno, pues hemos hecho un tejido de conocimiento de nuestra propia región. Yo estoy segura de que la señora Ayuso no sabe lo que pasa en Getafe, en Parla, en Colmenar Viejo ni lo que pasa en Fuenlabrada. Estoy completamente segura porque no le interesa. A nosotros sí. Llevamos muchos años ya tomándole el pulso a esta región para dar las soluciones que necesita. ¿Qué es lo que entendemos que debe hacer la política? La política no tiene que hablar de esas entelequias que me decías, no tiene que discurrir y filosofar sobre lo que tiene que ser o lo que no debe de tener que ser, sino que tiene que proponer soluciones concretas. Por ejemplo, en sanidad nosotros tenemos un plan, porque nos conocemos la sanidad como nadie. Ese plan incluye 6.100 millones. Lo primero que queremos es recuperar el tiempo perdido, los presupuestos perdidos y luego queremos hacer de la Comunidad de Madrid un imán de talento y de vocación frente a la trituradora que nos ofrece el Partido Popular. Sabemos dónde hay que hacerlo, sabemos qué tenemos que hacer con las listas de espera, con la salud mental, con la atención temprana. Lo tenemos muy identificado y muy muy estudiado, porque la política es conocimiento. La política no es espectáculo, que es lo que nos da Ayuso. La política es conocimiento y nosotros tenemos el conocimiento pormenorizado de los problemas de la región y eso es lo que nos agradecen los madrileños y madrileñas, porque hablamos de cosas de aquí, hablamos de aquí, de Madrid, no hablamos de otras entelequias políticas. Entonces los madrileños se ven reconocidos y somos los que representamos sus intereses de aquí, su pediatra, su profesor, su colegio, que tiene barracones, su plaza de FP que no ha llegado su escuela. Esa es nuestra manera de hacer política, que para nosotros es la única manera posible que hay de dar el paso adelante para hacer política transformadora de verdad.

La Comunidad de Madrid es, quizá, la única autonomía en la que su presidenta no está centrada en Madrid…

Claro, no puede.

¿Está preparando Ayuso su asalto a la política nacional de cara a las elecciones generales?

A Ayuso no le gusta a Madrid. Como hemos visto en el video promocional, ese que ha hecho hace poco, dibuja un Madrid elitista, excluyente, para una suerte de turista de élite que viene a jugar al golf y a pasearse por joyerías. Realmente no le gusta Madrid y, sobre todo, no puede hablar de Madrid por no tiene nada que ofrecer en estos cuatro años porque no le ha podido ofrecer nada bueno, solo promesas incumplidas y anhelos inalcanzables no para el 99% de población y claro, pues esto es preocupante. Que la mayor dirigente que debería tener la mayor vocación de servicio público no le interese su propia región, sino que la utilice como una palanca para dar un salto, no sé si a Génova, porque dudo mucho que en algún momento tenga las condiciones para para para ir a Moncloa. Habla más de Moncloa y de Sánchez que lo que habla de San Fernando, de Coslada, de Villaverde, de San Blas. Entonces, le es difícil hablar de Madrid porque no le interesa y porque no tiene nada que contar.

Foto Agustín Millán

La OCDE, cuando se firmó la tasa mínima del 15% a las multinacionales, lo hizo para evitar una guerra fiscal entre sus países miembros. ¿Ayuso también va en contra de la OCDE, del FMI? ¿No ha visto la presidenta de la Comunidad de Madrid los resultados de las políticas que defiende en Reino Unido o en Estados Unidos?

Yo creo que, no es que no se dé cuenta, sabe perfectamente para quién gobierna y no gobierna para los madrileños y madrileñas. Gobierna para las grandes corporaciones, gobierna para los multimillonarios y cuando se vaya nos va a dejar un erial en lo que a servicios públicos, sanidad y educación se refiere. Pero se va a llevar una maleta llena de tarjetas de favores debidos a todos estos grandes poderes. Cuando la señora Ayuso tiene que elegir entre la vivienda de esta región o BlackStone y Cedere elige, Blackstone o Cedere. Cuando tiene que elegir entre la sanidad pública y Fresenius o Quirón, elige Frenesius o Quirón. Cuando tiene que elegir entre el dar de comer bien a los mayores en una residencia o un fondo buitre que está obteniendo beneficios de esa residencia de mayores, no lo duda, elige fondo buitre. Entonces, si hay algo que tenemos que agradecer al Partido Popular es que son explícitos, saben para quién gobiernan: las energéticas, la banca, los beneficios obscenos. Todo aquello que ahora mismo ha sido señalado, efectivamente, por Davos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, Biden, la OCDE, el sentido común económico ha girado y la señora Ayuso y el Partido Popular sigue en dirección contraria. Ellos siguen intentando hacernos creer que el mundo continúa girando alrededor de unos beneficios completamente obscenos y completamente injustos de los que ya no tienen ningún problema no o que no tienen nada que solucionar. Y ojo, también los que no necesitan la política para solucionar sus problemas, porque la política al final es la mejor herramienta que tenemos los de abajo para por lo menos poner coto a los de arriba. En este sentido, una de las cosas es la degradación de la política, como lo vemos todos los pobres aquí en la Asamblea y la falta de hacer buena política.

¿Qué relación piensa tener con PSOE y Podemos teniendo en cuenta que son rivales dentro de un mismo espacio ideológico?

Tenemos buena relación y tenemos un mismo objetivo que es que esta región cambie de signo. Para eso confiamos en que se pueda llevar a cabo un Gobierno de coalición, claro.

De cara a las generales, ¿Más Madrid se va a integrar en el proyecto de Yolanda Díaz?

A mí Yolanda Díaz me encanta y además tengo una muy buena relación. Creo que, además, ha sido la ministra que ha puesto encima de la mesa las soluciones no solamente más innovadores sino más transformadoras en el panorama social y político actual. Desde los ERTE hasta la reforma laboral y la ley rider, pasando por un montón de pequeñas de pequeñas mejoras en la vida laboral de la gente que al final es una mejora en la vida en general. Nosotros tenemos perfecta colaboración y sintonía con Yolanda. Pero siempre decimos lo mismo, nosotros estamos centrados en Madrid. Queremos que los madrileños madrileñas tengan por fin alguien que piense en ellos no y que no utilice Madrid como una pieza más de un puzle más grande, sino que sea una pieza en sí misma, la cual los madrileños vean que su vida también le importa a alguien. Para nosotros Madrid es nuestro centro neurálgico, donde queremos ejercer la política y donde queremos cambiar la pieza fundamental de la política española, como es la Comunidad de Madrid, la Comunidad que podría ser ahora mismo el motor de la transición ecológica, de la movilidad sostenible y, sin embargo se revela como todo lo contrario. Creemos que cambiando esa pieza se cambia todo el panorama o el ecosistema político, pero no queremos salirnos de nuestro propio territorio a la hora de hacer política.

Para finalizar, hablemos de política. ¿La izquierda, en general y sin entrar en partidos concretos, ha fracasado a la hora de interpretar la realidad actual o a la hora de implementar políticas concretas del día a día y se ha perdido en debates demasiado generales para lo que reclaman los ciudadanos?

Bueno, yo creo que algo falla, algo puede estar fallando. Sí, yo creo que nosotros, nosotros hemos hecho una enmienda no basada en esa autocrítica que yo creo que se basa en que hay que hablarle a la gente de sus problemas, y en ese hablarle a la gente hay que incluir todo el espectro y todo el panorama político. Yo no le hablo a la a la persona de izquierdas que va a ir al centro salud a la persona que quiere tener a su hijo en un colegio público en uno de los nuevos desarrollos, donde no quiere hacerse diez kilómetros para poder llevar a su hijo a otro barrio a que estudie. Le hablo a la gente que quiere que su hijo tenga una plaza de FP, no solamente a los que tú consideras que son de tu ideología. En ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos también ampliando el espectro al tejido empresarial. Creemos que se puede cambiar el tejido empresarial, creemos que hay que cambiar el tejido productivo e industrial de nuestra región. Eso es lo que también creo que es una cierta autocrítica pues hay otros momentos en los que la izquierda no se ha hecho cargo de esa realidad. Por eso yo creo que la gente nos identifica como los que estamos pensando en Madrid, en todas sus esferas y por eso yo creo que la gente se reconcilia con la política y se reconcilia con las fuerzas progresistas porque ve que cuando somos capaces de plantear objetivos valientes. Ahí es cuando realmente la política es transformadora, que es para lo que nosotros creemos que pintamos en política. La parte de la transformación, no solamente del poder. Más Madrid está teniendo un enganche social y un reconocimiento por parte de la gente, de los madrileños y las madrileñas.