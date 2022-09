- Publicidad-

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fomente “los parásitos fiscales”.

“Supongo que les dan la bienvenida a los andaluces al paraíso fiscal. ¿Por qué ‘llamarlo, no hay pediatras en este centro’, si ustedes lo pueden llamar paraíso fiscal? ¿Por qué llamarlo ‘la próxima cita disponible es en enero de 2023’, si lo pueden llamar paraíso fiscal?

Mónica García a Ayuso: “Usted fomenta los parásitos fiscales”.

Mónica García, ha continuado su duro alegato contra los privilegios que fomenta la populista Ayuso. “Usted crea un refugio para los ultrarricos y los que amasaron sus fortunas en plenas crisis”. Y continúa enumerando las verdades que conlleva esta indecente y vergonzosa bajada de impuestos en comunidades que tienen colas del hambre.

Mónica García explica lo que hay detrás del ‘paraíso’ fiscal de Ayuso: “Son parásitos” 👇 pic.twitter.com/yoQynxx81j — Más Madrid (@MasMadridCM) September 22, 2022

“Ustedes no fomentan los paraísos fiscales, ustedes fomentan a los parásitos fiscales: aquellos ricos que dejan de contribuir por la gorra a costa de degradar nuestros servicios públicos”, ha espetado muy disgustada con unas medidas que se ceban con los más débiles. Precisamente los que van a los Bancos de Alimentos.

Ayuso confunde la igualdad de todos con proteger los intereses de las rentas altas

El portavoz del PSOE Madrid, Juan Lobato, ha reprochado a Ayuso que, para ella, “el modelo fiscal es regalar 992 millones a unos pocos cientos de multimillonarios a cambio ni de unas pequeñas migajas a más del 90% de la población”.

Su mayor pesadilla es hablar de impuestos conmigo. Cada vez que hable (y manipule) ahí estaré yo☝️



Para denunciar su fraude fiscal masivo a las clases medias.



Para explicar que cada regalo a unos pocos multimillonarios es un peor trato en las residencias y más listas de espera. pic.twitter.com/9WOSrkuG4U — Juan Lobato (@juanlobato_es) September 22, 2022

Lobato ha recordado, que con esta reforma fiscal, “cada millón que regala es un peor trato en las residencias de mayores, es un aumento de las listas de espera, récord otra vez hoy en Madrid”. También, “menos profesores, menores ratios y menos plazas de FP”.

En su réplica, Ayuso le ha solicitado “coherencia” a la hora de hablar de impuestos tras recordar que Zapatero y Tomás Gómez ya abogaron por suprimir el de Patrimonio por injusto.

Rodríguez Zapatero en 2007

El presidente del Gobierno en 2007, José Luis Rodríguez Zapatero anunció durante ese año, la supresión “de un impuesto residual: el del Patrimonio”. Que afectaba en ese momento a un millón de personas y que suponía unos ingresos públicos de tan sólo 1.400 millones de euros.

La eliminación la propondría en la próxima legislatura, cosa que no se produjo, porque perdió las elecciones y se desato una de las peores crisis económicas del siglo XXI.

En ese mismo discurso, señalo que el Estado compensará a las comunidades autónomas por esta pérdida de ingresos, al tratarse de una recaudación transferida. Todo ello, en contestación a la también presidenta madrileña en aquel año, y mentora de Ayuso, Esperanza Aguirre, que propuso suprimirlo.

Ayuso con funde los términos y termina reprochando a Lobato que “a la hora de hablar de impuestos y de patrimonios lo único que le pido (al PSOE) es un poco de coherencia a su proyecto político”.

En Madrid se paga impuesto de sucesiones si es superior a dos millones de euros.

De acuerdo con la normativa estatal, están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, así como cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.

No obstante, la Comunidad de Madrid mantiene la bonificación del 100% de la cuota establecida inicialmente en la Ley 3/2008, de 29 de diciembre de medidas Fiscales y Administrativas, y que se contiene en el artículo 20 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, por lo que la obligación de presentar declaración en los ejercicios citados anteriormente corresponde únicamente al segundo supuesto, es decir, a aquellas personas cuyo valor de bienes o derechos sea superior a 2.000.000 de euros.

A pesar de ello, la presidenta ha citado dos declaraciones, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del exsecretario general del PSM Tomás Gómez, donde abogaban por suprimir el Impuesto de Patrimonio por, entre otras cosas, ser injusto y perjudicar a las clases medias.

Podemos: “quién entra en el paraíso de Ayuso, acaba como Toni Cantó”

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha reprochado el término “paraíso” que utilizó Ayuso en su mensaje de Twitter y ha defendido que “en su paraíso no entran todos y, sino que nos pregunten a los madrileños que también vivimos en un paraíso de los suyos, fiscal, vamos”.

“En su paraíso entran los que tienen dinero para llevar a su hijo a un colegio privado y usted encima se lo subvenciona. Pero no entran todos esos niños y niñas que no tienen un instituto o colegio público en su barrio o teniéndolo se quedan sin plaza”, ha censurado.

En ese paraíso entran todas las personas que pueden costearse un viaje a Houston

La portavoz de Unidas Podemos ha criticado que “en ese paraíso” entran todas las personas que pueden costearse un viaje a Houston para pagarse un tratamiento de cáncer, pero no lo hacen aquellas personas que “tienen un melanoma y no tienen cita en un especialista hasta dentro de ocho meses”.

En el paraíso (fiscal) de Ayuso solo cabe el 1% de los madrileños. pic.twitter.com/DfM5FNqGKA — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) September 22, 2022

“En su paraíso entran los que tienen escaparates en la milla de oro y quieren encenderlo a las cuatro de la madrugada, pero no entran los que quieren pagar la factura de la luz y encima usted tiene la vergüenza de anunciar que va a recurrir el decreto de ahorro energético”, ha reprendido Jacinto.

Y terminado destacando que en el “paraíso de la presidenta madrileña, no entran niños y niñas que viven en Plaza Elíptica o en el Ensanche de Vallecas y tienen problemas respiratorios, o se les dice a las mujeres que vigilemos nuestras copas y no les dicen a los hombres que no nos agredan”.