Moncloa vuelve a “la convocatoria selectiva” de medios a la sesión informativa sobre fondos europeos del Gobierno

Reporteros Sin Fronteras condena la exclusión de una decena de medios de comunicación de la sesión informativa sobre la gestión de los fondos europeos celebrada en Moncloa el martes 18 de enero. Está reunió al Secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García y el Secretario General del Departamento de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, con otros periodistas que sí fueron convocados.

Convocatorias selectivas

El Mundo, ABC, Cope, Onda Cero, La Razón, OK Diario, The Objective, Servimedia, Colpisa o Libertad Digital han confirmado haber sido víctimas de esta “convocatoria selectiva”. Fuentes del Gobierno han achacado a la “falta de aforo” de la sala, ubicada en el mismo recinto donde posteriormente se celebró la rueda de prensa del Consejo de Ministros.



Reporteros Sin Fronteras cree poco verosímil “que las limitaciones de aforo solo impacten en medios cuyas líneas editoriales están más alejadas del Ejecutivo”. No entiende “por qué no se usaron otras opciones, como la elección de una sala más amplia, la realización de distintas convocatorias seguidas o la opción de participar de forma telemática”.

Repetir una convocatoria ya publicada

Algunos de los medios excluidos explican que Moncloa apunta al Ministerio de Economía como autor de la convocatoria. La Secretaría de Estado de Comunicación ha prometido repetir el “briefing” (sin confirmación de que así sea), pero lamentan con razón que la información ya ha sido publicada en algunos medios.



“No es la primera vez que tenemos que afear convocatorias o comparecencias poco transparentes, que atentan contra la debida igualdad de trato que el Gobierno ha de tener para con todos los medios y para con los ciudadanos que libremente los eligen como fuente de información. Exigimos al Ejecutivo que dé explicaciones rápidas y verosímiles sobre lo sucedido, porque resulta cuando menos sorprendente que una falta de aforo afecte exclusivamente a medios de sensibilidades que pueden considerarse cercanas”, afirma Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España.