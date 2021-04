El pasado 17 marzo de este mismo año aparece la noticia del ayuntamiento de Madrid por la que regulariza el chalet de Rocío Monasterio. No merecería la pena comentar un acto administrativo más, pero este tiene carácter singular por ser de una arquitecta sobre la que llueve sobre mojado.

Desde 2009 decía que era Arquitecto Superior, pero tal título no existe en España. En su web presumía del título y ya afirmaba proyectos por tener la titulación adecuada. Cuando después consiguió el título por la Universidad Politécnica, trato de convencernos de que este incluía grado y máster, aludiendo a que para poder firmar proyectos se necesita el título habilitante, del que carecía, para ejerce como arquitecto. Ante alguna denuncia reconoce que no es arquitecto, pero firma los planos. El Colegio Profesional no puede actuar, porque no es arquitecto, ni tiene el código profesional. Monasterio ha sido la mujer de los cien trucos, por lo menos, todos turbios. ¿Por qué actúa así? Para avalar su empresa “Monasterio y Asociados”, de la que ella es alma y dueña.

Para construir el chalet de la zona de Chamartín (Madrid) también se sirvió de mil triquiñuelas. Fue de un ministro franquista, que edificó sobre unas ruinas romanas. Lo compró el matrimonio y solicitó licencia de obras, acompañada de un proyecto inicial, que realizó la propia Monasterio. Luego lo construyeron con una extensión mayor de lo que indicaba el proyecto y, además, añadieron elementos nuevos.

Monasterio sSabía que esto no se podía hacer, pero hizo caso omiso de las normas. En 2014, siendo alcaldesa Ana Botella, el ayuntamiento lo inspeccionó y no le dio licencia de primera ocupación, aunque lo ocuparon de hecho, viviendo en él. Manuela Carmena tampoco concedió la licencia por no aportar la documentación necesaria, de la que los propietarios carecían.

Anteriormente, el matrimonio adquirió interesantes experiencias, vendiendo unos loft con serias irregularidades que los compradores denunciaron. ¿Qué significaban tales atropellos y abusos? Parece que se querían hacer famosos, situándose en la primera línea del fraude. Recursos y más recursos y las quejas de Monasterio, echando la culpa a la burocracia y a la envidia de un vecino, que la denunció.

Por fin, las denuncias surgieron su efecto y hubo un fallo judicial: el chalet debía ser derribado. Era el ayuntamiento el encargado de ejecutarlo, pero no lo hizo. Por el contrario, estableció un procedimiento para regular la ilegalidad urbanística. Almeida desalojó y precintó el chalet, en el que llevaban viviendo ya cinco años. Hizo más aún. Cuando las cosas se pusieron feas, Monasterio cerró el despacho que tenía en el sótano, donde ejercía de arquitecta, aunque carecía de licencia de funcionamiento y de primera ocupación. Con este truco lo convirtió en vivienda familiar con niños menores. Así no era posible el desahucio. En efecto, el ayuntamiento lo corroboró y concedió doce meses para hacer las obras necesarias con objeto de regularizarlo. Luego llegó la pandemia y el plazo se amplió todavía más, otros cinco meses.

La última inspección de los técnicos del ayuntamiento fue el 17 marzo de 2021. Ya se habían realizado las obras necesarias con objeto de regularizarlo todo y poder conceder la licencia de primera ocupación. Solo falta la realización del informe favorable.

Gente como esta son políticos que gobiernan y siguen creciendo en votos. Desde luego, no resultan modelos, ni las apariencias les importan ya. Desmontar sus bulos, descubrir sus trucos, rechazar sus actuaciones inmorales es deber de cualquier persona o medio de comunicación honesto.

Otra gente los ampara con triquiñuelas legales. Tampoco muestran ninguna ejemplaridad. Ya sé que los abogados tienen la función de defender a sus clientes, agarrándose a lo que puedan, pero esto se va pareciendo a una película de cine negro, que resalta muchas de las lacras que atenazan a nuestra sociedad.

Luego están los relatos que saben componer como verdaderas filigranas para que la gente se lo crea, neutralizando así lo que es la realidad y convirtiéndola en mentira. ¿Dónde vamos a llegar? Dicen que el modelo de bienestar es un timo. Cuanto menos Estado, mejor. Cada uno libremente debe tomar la iniciativa para proveerse de lo que necesita. Quien se queja de las residencias públicas que se busque una privada, que atienda bien a sus residentes. Claro que habrá que pagarlo para que nos garanticen los cuidados. La sanidad pública se encuentra saturada, sí, pero hay otras que atienden a sus pacientes con los mejores medios. Si los centros educativos públicos funcionan mal, hay otros que lo hacen en la excelencia. Bajemos más los impuestos para que la gente pueda hacer frente a los servicios que necesite. Y así todo lo demás.

Cambiemos el enfoque para que la gente se las pueda arreglar autónomamente con su trabajo y esfuerzo. No podemos seguir agarrados a las rentas que proporciona el Estado. Somos mayores de edad. Despertemos del sueño. Dios ha muerto y nosotros somos sus asesinos. Hay que construir valores nuevos para disfrutar de la libertad, de la nuestra, que nos hemos ganado.

Estos modelos tan turbios, que impresionan a muchos, traerán las ruinas de las ciudades. Arrasan con lo público, defendiendo que funciona lo individual. “No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o ganadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses” (Adam Smith). Los individuos han de buscar su propio beneficio, esta es la mano invisible que mueve el mercado. El lucro personal beneficia a la sociedad. El liberalismo económico en estado puro. El mercado se autorregula solo. ¿Es tan difícil de entender?