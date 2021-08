“Mis fans hacen lo que sea porque mi alegría llegue a todos los rincones del planeta. No puedo ser más feliz”

- Publicidad-

Tras su último éxito “Vacío” con un emotivo videoclip que contó con colaboraciones de la talla de Santiago Segura, Loles León e Itziar Castro, Rosa López vuelve al panorama musical con un veraniego “Hablemos de Amor» alcanzando, a horas de su lanzamiento y manteniéndose durante una semana , el número 1 en ventas en las plataformas digitales.

Cercana y agradecida por la gran acogida del público a su nuevo trabajo, Rosa López nos ha contado con ilusión sus próximos proyectos en una conversación muy distendida donde afloraron otros asuntos como la pandemia, el mundo de la cultura en tiempos de Covid o cómo hacer música de forma independiente sin el apoyo de una discográfica.

-Rosa, Hablamos de amor? “Hablemos de amor”. ¿Qué nos puedes contar de tu nuevo single?



Pues “Hablemos de amor” es una canción que empezó en 2019 de una conversación con Brisa Fenoy con un calor impresionante dentro del coche y justo antes de entrar a hacer CrossFit. Recuerdo la ilusión que sentía cuando hablaba con Brisa de este proyecto que por fin se ha hecho realidad.

Con el paso del tiempo y después de haberle dado muchas vueltas, hasta el punto de haberla grabado, cuando la escuché nos vino una letra nueva, algo totalmente diferente a la primera letra, cosas del querer y entre unos y otros salió este temazo, que podrá gustar o no pero del cual me siendo muy orgullosa y satisfecha. Confiaba mucho en el tándem Samu y Ricky que por supuesto, con su talento, creatividad y divino don para producir y crear , lograron hacer posible que este temazo ya esté en mi vida y en mis conciertos.

-Y a horas del lanzamiento tu público y tus fans lo hicieron nº 1 en las plataformas digitales manteniéndose durante una semana. ….



Siii!! Son increíbles!!! Mi club de fans es parte de mi equipo. Son casi familia y nunca podría pagar el amor incondicional que cada día me regalan. Esta gran familia sigue creciendo. Pero además déjame también dar las gracias a muchas personas que aunque no estén en el club, sé que igualmente están de corazón y amortiguando cada paso de mi carrera. Gracias y mil veces gracias!

Y decirte que seguimos en listas de Latinoamérica en los primeros puestos.



-Te hemos visto en Tik Tok proponiendo un “Challange”… ¿En qué consiste?



Pues la verdad, consiste en ser felices, en bailar soltándose la melena y decir… Aquí estoy yo, hablemos de amor. Un poco de fuerza para todos estos momentos pasados y que ahora recordaremos como increíbles. Es invitar a disfrutar a todos, independientemente de la edad, simplemente disfrutar de algo bonito.



-Tras el Video Lyric, muchos fans se preguntan si habrá videoclip…



Pues sí, estamos trabajando en ello, pero ha sido un año difícil de proyectos a medias y teníamos pensado algo chulo, pero si, saldrá. Será una sorpresa que pronto contaré pero no te puedo dar más pistas..…



-Rosa, ¿Cómo es hacer música independiente, sin apoyo de radio fórmulas ni el apoyo económico y de marketing de una discográfica multinacional?



No te voy a engañar, es muy difícil pero nunca es imposible si disfrutas con lo que haces. Ojalá fuese un camino de rosas para todos los que nos dedicamos a esto, pero qué va. Cadena 100 se está portando increíblemente bien conmigo y poco a poco se consigue todo. Si te lo dan todo hecho no disfrutas tanto del éxito.

Toda la industria se mueve a través de discográficas pero bueno ninguna es mala si te tratan con cariño.





-El teatro, la música y el mundo de la cultura en general ha sido uno de los sectores más castigados por esta pandemia porque depende del contacto con el público sin tener opciones a teletrabajar. Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué ha sido lo más difícil de sobrellevar? ¿ Y algún aspecto positivo que quieras resaltar?



Ufff mi experiencia ha sido de mucha incertidumbre, sin saber nada ni cómo podríamos volver a los escenarios. Yo tenía planeado un concierto en Madrid y se me fue al traste. Mucho caos para todos y sin saber nada de nada.



Lo más difícil de todo, quizás sea no poder tener el calor de la gente, sentir como cantan y bailan tus canciones y ver sus caras de felicidad, eso me ha resultado muy complicado. Mi vida es el público y la falta de ese contacto… La verdad lo he pasado mal.



Lo positivo de todo esto, quizás sea la lección de vida que nos ha dado la sociedad. Ver cómo se ayudaban unos a otros, ver cómo evolucionábamos como seres humanos, eso quizás sea con lo que me quede.



-¿Qué proyectos tienes para los próximos meses? Por lo que sabemos, ya has grabado otro single “Si no te vuelvo a ver” de la cantautora Conchita



Pues trabajar, que me llamen de un montón de localidades y ciudades y soltar lo que llevo dentro, subirme a un escenario y volver loca a los que deseen ir a vernos. Llevamos un espectáculo que se mueven hasta las sillas! (Risas)

Qué mejor manera de volver a la vida que con música. Promotores y concejales de festejos contratarme que voy…. (De nuevo, risas)

En cuanto al single “Si no te vuelvo a ver” escrito, como bien dices, por la cantautora Conchita, saldrá ya en octubre de cara a la Navidad .Estoy deseando hacer también el videoclip porque es fresco, futurista y ochentero.

Pero hay más. Puedo ya decir que habrá una colaboración con otro compañero, que, en exclusiva para Diario 16, os anticipo que se llamará “Codicia” y que podréis escuchar también en octubre.

También está en marcha la idea de un perfume y algunas cosillas más…



-20 años de música, miles de conciertos, 8 discos en el mercado, más de 1 millón de copias vendidas, 7 discos de platino y 4 de oro. Rosa, ¿Qué te gustaría decirle a tu público?



Un millón de gracias por hacerme subir hasta las estrellas y poder tocarlas con las manos, por hacer de un sueño toda una realidad. También decirles que no cesen, que volveremos a subir y volveremos a tocar ese cielo, estoy convencida.



– ¿Y a tus fans? Tienes un club oficial muy activo en redes sociales…



Es mi familia, mi equipo de trabajo. Hacen lo que sea porque mi alegría llegue a todos los rincones del planeta. No puedo ser más feliz .Maxi, de verdad que son lo más y todo eso que has mencionado antes, se lo debo a ellos y a otros muchos que no están en el club de fans y que me siguen queriendo incondicionalmente. Ojalá estuviesen todos porque, por desgracia me faltan muchos conmigo. Un millón de besos para todos.