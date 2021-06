Miquel Iceta cree que los indultos pueden producirse antes del verano

- Publicidad-

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta ha defendido los indultos a los presos del procés, como «una decisión bastante sensata si queremos diálogo», en una entrevista en La SER. Además cree pueden producirse antes del verano.

Indultos a los presos

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, también ha dicho que no sabe cuándo se decidirán los indultos. “El ministro de Justicia está preparando los expedientes. No creo que falte mucho para decidir sobre esta cuestión. Creo que será antes del verano, pero nos movemos en el terreno de las hipótesis”.

“Necesitamos la reconciliación”

“Creo que fui el primero que hablé de los indultos a los presos del procés. En 2017 me preguntaron por la amnistía en una entrevista. Yo dije que la amnistía no se puede plantear, pero siempre está abierta la posibilidad a las medidas de gracia, como los indultos. Creo que necesitamos reconciliación, reencuentro, regreso de la política… y esa decisión puede ayudar. Pero hay que esperar a lo que diga el ministro de Justicia”, ha afirmado Iceta.

“La decisión de los indultos será controvertida”

El ministro de Política Territorial y Función Pública ha recordado que lleva en el PSOE más de 40 años y “celebro formar parte de un partido en el que no hay un pensamiento único. Celebro que haya visiones distintas y las expresen dentro del partido. Si estuviéramos diciéndolo después de tomar una decisión, se diría que es opaca. No hay recetas mágicas. Será una decisión controvertida, que habrá gente que no entienda, pero otra sin embargo sí. Yo viví un desgarro de la política catalana, nunca deberíamos haber llegado a los tribunales y creo que volver a la política es bueno”.

“Los independentistas presos no se han ido de rositas”

A Miquel Iceta le parece que “merece mucho la pena entender por qué se hacen las cosas. Los condenados llevan 3 años y medio en prisión, de rositas no se han ido. Estar lejos de tu familia, con tu actividad muy limitada, no es plato de buen gusto, y probablemente estén inhabilitados. Estas personas cometieron un grave error y es un delito, otra cosa es que se crea que es desproporcionada la pena”.

“Si el Gobierno cree que los indultos a los presos son de utilidad pública, demos una oportunidad a eso”

Al ministro de Política Territorial y Función Pública, las grandes decisiones suelen tener un coste. “A veces tienes que ir contra la opinión pública, contra la inercia… Muchas de las decisiones políticas tienen un coste. Podríamos hacer una lista interminable de decisiones controvertidas en la democracia. Al final tiene que decidir un Gobierno, que tiene que ponderar y sufrir la crítica política. Son las reglas del sistema democrático”.

El independentismo no lo pone fácil, “pero es que si se vuelven a cometer delitos se vuelve a ir a un tribunal, se recibe una pena y no avanzas en tu objetivo. Ayer Joan Coscubiela decía que los independentistas dicen ‘lo volveremos a hacer’ porque van a seguir intentando lograr la independencia, pero desde luego que no quebrantarán la ley otra vez”.

Romper España

A Miquel Iceta lo que le molesta es que les acusen a los socialistas de romper España, “pero es que solo se ha puesto en riesgo la unidad de España con el PP. Hay dos opciones, no hacer nada o sí hacerlo. Ahora se recogen firmas y se va a Colón, me suena a deja vú. Si un Gobierno cree que es de utilidad pública los indultos a los presos del procés, demos una oportunidad a eso”.

“Aragonès es el líder de ERC más adecuados para el diálogo”

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta: «Nadie es libre del todo, nos gustaría, pero no lo somos. Pere Aragonès se debe a su partido y a la coalición. Pero de los líderes que yo conozco en ERC, es de los más adecuados para un diálogo. ¿Podrá? No lo sabemos. Pero hay que dar una oportunidad. El independentismo tiene mayoría parlamentaria y tiene derecho a gobernar. A mí me hubiera gustado otra cosa. Nosotros ganamos las elecciones y Salvador Illa está en una oposición ofreciendo pactos. Está comprometiéndose a un marcaje estrecho del Gobierno, pero al tiempo pactando para salir de la pandemia».

“No sé cuándo será la fecha de la mesa de diálogo”

El ministro de Política Territorial y Función Pública ha reseñado que no hay fecha aún para la mesa de diálogo. “Sí es posible que hayan concretado cuándo se van a ver ellos. Me parece muy bien que se vean a solas, se miren a los ojos y a partir de ahí podamos empezar a trabajar. Sí sé que sus agendas se cruzan en Barcelona bastante. Se van a ir viendo. No sé si formaré parte de esa mesa. Yo para hacer mi trabajo no necesito que me digan ni cuándo se ven, ni si estaré en la mesa. Trabajaré para que los objetivos de Pedro Sánchez se vayan cumpliendo”.