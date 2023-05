Minabo – A walk through Life análisis – Una hortaliza con mucho juego

Graduada en Relaciones laborales y Recursos Humanos. Estudiante de Psicología. Me apasionan las artes, las clásicas, las modernas y las no consideradas aún arte. Llevo jugando a videojuegos desde que tengo uso de razón, viviendo mil vidas en novelas y sumergiéndome en canciones que me emocionan. Crítica y exigente. Viajera empedernida y a ratos, también escribo.