Miles de trabajadores y trabajadoras recorrieron las calles de Sevilla, para reclamar el mantenimiento del empleo en Abengoa ante la situación que atraviesa la compañía, en concurso voluntario de acreedores y mostraron su preocupación al comprobar que el plan de la empresa pasa por vender la compañía a un fondo americano.

UGT, sindicato mayoritario en Abengoa, y CCOO convocaron una manifestación desde el Palacio de San Telmo (sede del presidente de la Junta de Andalucía) hasta Plaza Nueva en Sevilla.

Manuel Ponce, secretario general de UGT FICA Sevilla, ha sido rotundo al manifestar la intención del sindicato de no parar hasta que no se solucione un conflicto que puede cobrarse, miles de puestos de trabajo «Queremos un acuerdo entre todos los grupos que garanticen el mantenimiento del empleo dentro de la compañía y que no salga de Sevilla, que no salga de España».

Los sindicatos UGT y CCOO han sido recibidos por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas tras la moción aprobada en el día de ayer por el pleno del Ayuntamiento en defensa del empleo en Abengoa.

Los sindicatos UGT y CCOO han sido recibidos por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Espadas ha mostrado su apoyo a la plantilla y ha manifestado su disposición para dar traslado del conflicto al gobierno de España además de hacer una crítica a la actuación del gobierno de Andalucía por inhibirse en un conflicto que afecta directamente al empleo de nuestra comunidad.

Francisco García, presidente del comité de empresa de Abenewco 1, la filial operativa, ha manifestado que la situación es “cada vez más crítica” y, “quieren hacerse oír; hablan los bancos, los fondos de inversión, la dirección y los políticos y ahora queremos que nos escuchen a los trabajadores”.

Los trabajadores y trabajadoras de Abengoa piden un compromiso con el empleo de más de unos 2.500 empleos en Sevilla en una empresa dedicada a un sector estratégico y que acumula mucho conocimiento acumulado durante muchos años de investigación en tecnologías, ha destacado.

«Somos un oasis de empresa en un desierto ya que en no existen ni en Andalucía ni en Sevilla este tipo de compañías tecnológicas. Si se la deja caer, se perderá mucho empleo cualificado de difícil reubicación en el tejido empresarial andaluz”.

Francisco García ha recordado “los sacrificios que ha hecho la plantilla de esta ingeniería que ha tenido dos rescates financieros y desde 2015 se ha reducido a la mitad el empleo”.

Los trabajadores tienen una relación fluida con la empresa y la próxima semana le pedirán explicaciones sobre el nuevo plan de refinanciación que han presentado a la CNMV en el que se plantea la entrada del fondo norteamericano, TerraMar Capital, lo que genera en los trabajadores mucha incertidumbre.