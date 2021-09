Miles de millones de beneficios de la banca y la eléctricas y sólo se les ocurre chantajear a España

- Publicidad-

El chantaje que ayer vivió España por parte compañías eléctricas pone en su sitio a casi todos los agentes políticos, institucionales y empresariales que participan en estos sectores de una forma u otra. Más de 6.000 millones de beneficios al año en las eléctricas y más de 8.000 millones, sólo en el primer semestre de 2021 para la banca. Y así nos lo pagan.

Porque el pulso de las eléctricas, que también hace la banca aunque de forma un poco más elegante y menos macarra, no es sólo al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y a Podemos -que también- sino a cada cliente de estas compañías que llevan décadas de abuso a millones de usuarios y de empresas.

La banca no se está portando mejor con el cliente. Con aquellos, especialmente mayores, que han ahorrado toda su vida para hacer grandes las entidades financieras. Y ahora ven como quienes viven en la España Vaciada se quedan hasta sin cajeros, no hablemos de sucursales, en sus pueblos. El resto, da igual, porque ya prácticamente no les atienden en ventanilla y se vuelven locos para hacer cualquier pago online o a través de un cajero, que tiene dificultades hasta para los trabajadores de la banca.

Sobre el pulso de las eléctricas

Como explica en sus redes sociales el ex ministro Jordi Sevilla, quien presidió RedElécrica, con respecto al pulso de las eléctricas a España que amenazan con cerrar las centrales nucleares, una central de generación eléctrica solo puede cerrarse con autorización del Gobierno:

Repitiendo lo obvio: una central d generación eléctrica solo puede cerrarse con autorización del Gobierno, previo informe del Operador del Sistema Eléctrico (REE) sobre el impacto en la garantía d suministro. Es un sector regulado, no un mercado “libre”. Y lo saben. — jordi sevilla segura (@sevillajordi) September 15, 2021

Además, desmantelar una central nuclear no es tan sencillo como contratar una tarifa con la compañía de luz más barata. Sin embargo, para desmantelar una sola central nuclear es necesario realizar un proceso costoso por la gestión del combustible gastado, es decir, el residuo de alta actividad y el acondicionamiento de los residuos de operación.

También, para desmantelarlas, habría que realizar un plan de desmantelamiento, donde se explicita cómo llevar a cabo del desmontaje de componentes radiológicos, descontaminación y restauración ambiental del emplazamiento donde se ubicaba la central.

Habría, además, que adecuar las instalaciones auxiliares de la planta para su funcionalidad durante el proceso de desmantelamiento y también desmantelar instalaciones convencionales, tales como las torres de refrigeración o la sala de control.

Las eléctricas, para cerrar las centrales nucleares, tendrían que proceder al desmantelamiento de elementos radiológicos y almacenamiento de todo el combustible nuclear gastado.

y también asumir la descontaminación de paredes y suelos de edificios radiológicos y demolición posterior cuando se certifique la ausencia de cualquier traza residual.

La amenaza de las eléctricas quedará en nada. Pero su pulso, no al Gobierno si no a todo un país que paga religiosamente su servicio que no siempre es de primera calidad, debería no quedar en el olvido.

Dudosa honorabilidad

Esta actitud de las eléctricas llega además en mal momento para ellas. No hay que olvidar que la más potente de ellas, Iberdrola, tiene a su presidente y a una de sus filiales imputados por delitos graves en el caso Villarejo.

La dudosa honorabilidad de quien pretende controlar a todo un país debería tener una respuesta firme, no ya de un Gobierno, sino de todo un Estado.

Y, por supuesto, la oposición debería volver al lugar de donde nunca debió salir.