Miguel Pastrana: «»(Por la República española) No retrocedemos, no abandonamos, permanecemos»

- Publicidad-

El siguiente texto corresponde a la intervención de Miguel Pastrana* en el acto público titulado «Memoria y vigencia del Frente Popular de la II República española» el cual tuvo lugar en el Gran Salón de Actos del Ateneo de Madrid el 16 de febrero de 2022 (LXXXVI aniversario de la victoria democrática) y en el que intervinieron también los y las ateneístas: Sergio García Reyes, médico, diputado en la I Legislatura de la Asamblea de Madrid. Carmen Moreno Prieto, profesora, investigadora de Historia. Carlos Hermida Revillas, profesor, historiador. Teresa Meneses Martín, escritora, militante antifranquista residente en Francia (intervención leída en su nombre). Manuel Según Alonso, investigador de Historia, miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME). Pedro López López, profesor, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE). Victoria Caro Bernal, escritora, activista cultural y social. Manuel Pardo de Donlebún, militar en la reserva, presidente de la Asociación Memoria Militar Democrática (AMMD). Pedro García Bilbao, sociólogo, presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara, coordinador del colectivo Al Servicio de la República (ASR)

Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Este es un acto organizado por la Agrupación Ateneísta «Juan Negrín». Somos consecuentes con el nombre. Resistir. No capitular. Resistir, para vencer. Por la República; por su contenido histórico, aquí en España, de antifascismo.

La Agrupación la constituimos oficialmente el 23 de abril de 2008. Entre sus primeros signantes, D. Alberto Gil Novales. Algo sabía D. Alberto de lo que es y lo que no es un Ateneo… Desde aquella data hasta hoy, varias de nuestras personas, como el propio D. Alberto, han fallecido: Carlos París, Pilar Flores, Sagrario Losada, José María Coronas, Maribel Alonso… Ayer supe que falleció Francisco Gálvez Hermoso de Mendoza.

Las personas pasamos. Los ejemplos permanecen. Hoy estamos aquí también gracias a personas como Paco Gálvez; ateneístas como a quienes he nombrado y a quienes no, pues sería largo y tendría un punto melancólico cuando somos, en esencia, una Agrupación «combatiente». Pero están; permanecen. Y la memoria, que es gratitud en estos casos, yo pido ahora que la signifiquemos en pie con un aplauso.

(…)

No olvidamos que la Agrupación Ateneísta «Juan Negrín» combate en dos frentes: uno, como parte de la Convergencia la cual formamos junto a D. Carlos París para que este Ateneo sea, como históricamente ha sido, social, independiente; de honda raíz democrática, y por tanto, donde podamos seguir, aquí, haciendo actos como este.

No queremos que el Ateneo de Madrid sea un consorcio, una corporación. Queremos que siga siendo, como siempre ha sido, una asociación.

El otro «frente» en el cual combatimos, por supuesto, es la justa memoria de la II República española. Que para ser completa, pensamos, debe «retirar» el principal vestigio heredado del franquismo: la Monarquía.

Por ello, una III República española. Sin sucedáneos. Sin presuntos reyes republicanos. Ya vemos cuando dan de sí…

Hoy en esta mesa estamos, y lo agradezco, personas militantes de distintos partidos, sindicatos, asociaciones… Pero nos unen dos cosas, firmes: como ateneístas, el modelo social de Ateneo; el de la Convergencia, el de D. Carlos París. Como españoles y españolas, la digna memoria de la II República y el combate democrático por la III.

Cuando la Agrupación Negrín, hace ya años, empezamos aquí con el recuerdo del Frente Popular, fue partiendo de una vindicación. De no avergonzarnos del epíteto «frentepopulistas», mas enorgullecernos. Pedro García Bilbao, presidente de honor de la Agrupación, lo sabe bien y lo expresa mejor. Porque resulta importante, compañeros y compañeras. No retroceder en el terreno conceptual; no dejarnos ganar en la batalla de ideas. Si no, estamos perdidos.

El Frente Popular no fue algo malo. Fue algo bueno y necesario: defender la República, combatir al fascismo. No puede ser que quien tenga más vivo al Frente Popular sea la extrema derecha. Cuando algo se abandona, el adversario lo toma y lo mal usa para sus propios fines. Aquí estamos pues, «frentepopulistas». ¡Que se venga entonces y se nos pretenda insultar con el calificativo! Lo asumimos y lo reivindicamos. ¡A mucha honra!

No faltará quien diga, en su derecho:

«Eran otros tiempos; guerras imperialistas, xenofobia, criminalización de quien con un origen, color de piel, acento… distinto. El mundo para los más fuertes, los elegidos. España, lo que ellos digan, y cierra»

Tiempos muy diferentes, dirán algunos, puede ser…

Mas las personas, ateneístas, de la Agrupación republicana «Juan Negrín» del Ateneo de Madrid, no retrocedemos, no abandonamos el campo. Resistimos. ¡Y venceremos! Quienes aquí estamos, o vivos en quienes, aquí mismo, en un día como hoy y en un acto como este, permanezcamos.

Muchas gracias. ¡Viva la Agrupación Negrín! ¡Viva el Ateneo! ¡Viva la República!

*Miguel Pastrana es escritor y presidente de la Agrupación republicana «Juan Negrín» del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid