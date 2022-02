Miguel Jara entrevista a un afectado por mielitis transversa tras la vacuna contra la covid: nadie le avisó de que podía sufrirlo

- Publicidad-

Miguel Jara, periodista investigador experto en la industria farmacéutica y salud, acaba de entrevistar a Pau y Natalia, un matrimonio jóven al que la vida le ha cambiado desde el año pasado, cuando Pau recibió la primera dosis de la vacuna Astrazeneca contra la covid-19.

Pau es docente, y por esta razón fue uno de los primeros en vacunarse el 31 de marzo de 2021. Una persona sana, deportista, sin ningún problema de salud previo.

En la entrevista que le realiza Jara, relata cómo desde el décimo día posterior a la inoculación, comenzó a tener los primeros síntomas: quemazón en la zona lumbar que fue ascendiendo a la zona torácica.

Al principio pensó que mejoraría, pero no fue así. Y en vista de que tras siete días los síntomas no sólo no remitían, sino que empeoraban, acudieron al médico. Indicaron que debía someterse a un análisis neurológico, pues se sospechaba que el problema pudiera encontrarse en una afección neurológica como consecuencia de la vacuna.

En un primer momento, le dijeron que tenía una infección de orina, y que ese era el origen de lo que estaba pasándole. Los síntomas no mejoraban, sino todo lo contrario, por lo que tuvieron que acudir de nuevo a urgencias. Acabó ingresado un fin de semana.

No sería hasta el 25 de abril cuando el neurólogo le visitó en su habitación del hospital, y confirmó que la afección que tenía era mielitis transversa. Los síntomas continuaban agravándose, la quemazón se extendió por las piernas, haciendo incluso necesario que fuera sondado pues el aparato urinario dejó de funcionar. También dejaron de funcionar sus piernas, pues dejó de caminar.

Perdió sensibilidad de pecho hacia abajo y debilidad también en los brazos. Desde entonces, sufre dolor continuamente y no ha recuperado el funcionamiento del aparato urinario ni digestivo.

Ni conocieron los efectos adversos de la vacuna ni hubo consentimiento informado

La mielitis transversa ha sido reconocida como un posible efecto secundario de algunas vacunas contra la covid a finales del año 2021. Pero en el momento en que fue inoculada a Pau, nadie les advirtió de que eso podría pasar. De hecho, tampoco hubo ningún tipo de consentimiento informado.

Los médicos que han atendido a Pau han intentado descartar todas las causas posibles hasta que, finalmente, han confirmado que la causa de la enfermedad, mielitis transversa, se ha debido a la Vacuna AstraZeneca. Consta por escrito en numerosos informes médicos.

Desde el Hospital General de Alicante notificaron estos efectos secundarios a la autoridad competente de farmacovigilancia.

Pau no puede inocularse más con estas vacunas. Le han recomendado que no se vacune más, ni siquiera de la gripe.