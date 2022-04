Michael Schuman para BBC: «La guerra en Ucrania y la pandemia están acelerando una peligrosa tendencia entre EEUU y China»

- Publicidad-

El investigador norteamericano Michael Schuman ha sido hoy entrevistado para BBC en relación al conflicto en Ucrania que estamos viviendo.

Una pieza de Carlos Serrano, que hoy nos aporta una interesante visión del problema que se hace presente en el territorio centroeuropeo.

Schuman considera que la guerra en Ucrania y la pandemia de Covid-19 están acelerando una peligrosa tendencia entre Estados Unidos y China, «los dos países más poderosos del mundo». El experto considera que «la coincidencia entre estos dos eventos catastróficos está empujando al mundo hacia un escenario en el que ambas potencias acentuarán su rivalidad».

Las sanciones que EEUU ha impuesto a Rusia por su invasión a Ucrania «sirven de advertencia a China en caso de que decida apoyar a los rusos en la guerra», señala Schuman. «El temor a estas medidas podría estar empujando a China a acelerar su proyecto de disminuir su dependencia de Occidente».

La incidencia de las medidas tomadas a raíz de la pandemia del COVID-19, según Schuman supone que se haya buscado a proveedores distintos debido a la incertidumbre que generaron los confinamientos masivos.

Ante este panorama, China y Estados Unidos estarían alejándose del mundo globalizado que se había planeado tras la caída de la Unión Soviética. Todo apunta a que se generarán dos grandes bloques, dos grandes esferas de poder.

El investigador no considera que la comparación con la situación de Guerra Fría sea correcta: «por supuesto hay algunas similitudes generales relacionadas con algunos elementos de lo que se está convirtiendo en la competencia ideológica entre una esfera centrada en Estados Unidos y una esfera centrada en China» «pero en varios aspectos es mucho más complejo que la Guerra Fría». En este sentido, Schuman apunta a que «Estados Unidos y Europa obviamente tuvieron alguna interacción con la Unión Soviética y sus aliados, pero no estaban particularmente integrados, especialmente a nivel económico». Pero «con China y EEUU la historia es muy diferente: no sólo porque China y EEUU están muy integradas, sino porque todos sus aliados están integrados y entre ellos son extremadamente importantes a nivel económico». Considera este experto que nos encontraremos ante un mundo bipolar pero muy distinto al de la Guerra Fría.

Y en este sentido, apunta a que veremos distintos sistemas políticos y sociales: de un lado Estados Unidos y sus aliados que son generalmente democracias abiertas y economías capitalistas liberales. Del otro lado, China, con normas y valores distintos

Un cambio que afectará a todo el planeta y que habrá que analizar minuciosamente para saber de qué manera va a actuar cada Estado: Vietnam, Pakistán son analizados por Schuman en la entrevista.

Vaticina el experto que la polarización no será positiva para la estabilidad y prosperidad.