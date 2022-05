Mi candidato de Junts para Figueres: Debe ser alguien que quiera Figueres y cercano al President Carles Puigdemont

Para nadie debe ser un secreto que milito y simpatizo con Junts per Catalunya en más de una ocasión soy critica con mi partido, pero hoy quiero hablar de mi partido a nivel de las municipales y de la ciudad que quiero que es Figueres, la capital del Alt Empordà, donde actualmente manda un cuadripartito des de dos mil diez y nuevo “ Junts per Figueres” que no era Junts per Catalunya nos fuimos a la oposición su candidato era Jordi Masquef, amigo y conocido mío, pero estos últimos tres años apenas lo he visto hacer oposición al gobierno de la ciudad y lo veo desconectado de Figueres, no es mi candidato para dos mil veinte y tres, esta opinión es personal y la escribo para Diario 16, porqué tambien me gusta que la gente que me lee sepa un poco del entorno donde me muevo y de mis simpatías políticas, muchas veces muy alejada de la opinión de Bea Talegón pero lo que me gusta de Bea es que se puede debatir con ella aunque las opiniones sean muy distantes, volviendo a mi ciudad Figueres ayer la gente Junts per Catalunya hicimos nuestra primera asamblea presencial y nos vimos las caras.

Tengo que decir que aunque me tuve que ir antes que terminara la asamblea, me gustó porqué hubo un debate y debatir siempre es sano, mi opinión Jordi Masquef no es mi candidato, ya que quiero in candidato que quiera Figueres y quiera cambiar el rumbo de la ciudad de Figueres, que aquí Jordi Masquef podría ser un buen candidato si no fuera porqué entre gobiernos y oposición lleva ya doce años en el ayuntamiento de Figueres y pocas cosas han cambiado o casi nada, por lo tanto creo que tiene que haber alguien nuevo que quiera la ciudad Figueres con ganas de cambiar las cosas pero tambien quiero un candidato comprometido con el Presidente Puigdemont y con el proceso catalán y al republica Catalana.

En este aspecto Jordi Masquef tampoco es mi candidato en este aspecto, ya que yo tengo muy buena memoria y en dos mil diez y siete la primera vez que los presos políticos entraron en la cárcel el hizo una comida a Santi Vila para que supuestamente se explicara, poco le importaron los sentimientos de algunos de sus militantes que les acababan de encerrar en la cárcel amigos suyos y aquí me incluyo yo misma, en aquel momento militantes del Partit Demócrata, pero no solo esto en Marzo de dos mil diez y ocho cuando los presos políticos que habían salido en libertad volvieron entrar en la cárcel a él le faltó tiempo para presentarle un libro a Santi Vila, no él no es mi candidato, si habrán pasado ya mas de cuatro años pero hay cosas que no puedo olvidar y que ahora hay que recordar.

El candidato que quiero para Junts per Catalunya para la ciudad que yo quiero para Figueres la ciudad que yo quiero para el dos mil veinte tres es alguien que quiera Figueres y que sea cercano al entorno del President Puigdemont, por lo tanto si y es mi opinión personal me gustaría que Josep Puigbert diera el paso quiere a mi ciudad Figueres y quiere trabajar para cambiar cosas, y lo más importante es amigo del President Puigdemont está comprometido con el proceso y con la república y siempre ha estado al lado de los presos políticos y los exiliados.

Si Josep Puigbert al final da el paso como candidato para la alcaldía de Figueres para las elecciones municipales del dos mil veinte y tres yo estaré a su lado y lo ayudaré para que recuperemos la alcaldía de Figueres y tambien para que Figueres sea una ciudad comprometida con el President Puigdemont y la republica catalana y esto me lo garantiza Josep Puigbert, así que yo le animo a Josep Puigbert a dar el paso seremos muchos los que somos militantes y simpatizantes de Junts per Catalunya que estaremos con él.

Figueres dos mil veinte tres espero que tenga un alcalde independentista que no pacte con el 155 y que esté al lado del Presidente Puigdemont y la Republica Catalana.

Por esto mismo mi apuesta es clara Josep Puigbert y si da el paso tendrá todo mi soporte y creo que es bueno que en un diario como Diario 16 sea donde salga mi apuesta para Figueres de caras el dos mil veinte y tres, mi ciudad necesita un cambio y las caras del pasado no lo harán, por lo tanto apuesto por caras nuevas y comprometidas con la ciudad pero tambien con Catalunya el President Puigdemont y la republica Catalana.