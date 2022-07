Mercados turbulentos: ¿hay que aguantar o invertir?

- Publicidad-

¿Es hora de esperar o de invertir?

Tanto si inviertes en acciones, como en criptomonedas o en divisas, ya sabrás que los mercados son muy volátiles y completamente impredecibles en estos momentos. Sin embargo, una de las preguntas más comunes sigue siendo: ¿debería esperar o debería invertir ahora?

No importa si quieres operar en forex ahora o si estás buscando diversificar tu cartera; este post discutirá todo lo que necesitas saber para transitar por el mercado actual.

El problema de la espera

Warren Buffett ha comentado en varias ocasiones el problema de esperar a que el mercado se corrija por sí mismo o de intentar predecirlo. Los expertos tienen dificultades para predecir lo que sucederá en los mercados; por lo tanto, no sirve de nada intentar hacerlo uno mismo.

El mejor momento para invertir es siempre el actual. La mayoría de los expertos financieros te dirán que entrar en el juego de la inversión es más importante que cuándo lo haces. Ahora resulta ser un gran momento debido a que los mercados están a la baja y los valores son más asequibles.

Beneficios a largo plazo

Lo que no hay que olvidar es que la inversión es un juego a largo plazo, no a corto plazo. Esto significa que la volatilidad y las caídas son simplemente parte del proceso y no una razón para retirarse, lo que significa que lo que está sucediendo ahora mismo no debería impedirte invertir.

Comprar la caída

«Comprar la caída» es una frase común en la inversión por una razón. Una caída puede hacer que tus inversiones actuales pierdan valor, pero también significa que hay una oportunidad de ampliar tu cartera. Con los valores a la baja, es el momento perfecto para invertir, especialmente si tienes un presupuesto ajustado.

Aunque algunos no tienen que preocuparse por ello, muchos inversores quieren invertir, pero no tienen el capital necesario. Si eres alguien así, aprovecha al máximo la bajada.

Ahorro

Aunque invertir debería ser una prioridad, algunas personas pueden seguir siendo muy precavidas. Si eres una persona a la que le preocupan este tipo de caídas, lo mejor es que ahorres tu dinero. Un error sería pensar demasiado y luego cometer un error.

Lo mejor sería apartar el dinero de la inversión durante un tiempo, examinar el mercado y luego tomar una decisión. Esto evita que cometas un error repentino y te permite seguir guardando tu dinero para futuras inversiones.

Recuperación del mercado de valores

Nunca olvides que el mercado siempre se recupera. La historia ha demostrado que puede haber grandes caídas y que puede llevar tiempo, pero los mercados siempre se recuperan. Es importante tener esto en cuenta a la hora de decidir si quieres invertir o no.

Aunque estas caídas dan miedo y pueden ser inquietantes, si has invertido correctamente y tienes dinero guardado, puedes resistir la tormenta y aguantar la recuperación.

Cosas que hay que recordar

A la hora de invertir en este tipo de mercado, hay algunas cosas que debes recordar y tener en cuenta antes de poner tu dinero en algo.

Objetivos

Lo primero que debes hacer es tener una serie de objetivos antes de invertir en algo. Tienes que saber en qué quieres invertir, cuánto quieres invertir y cuándo quieres invertir.

Tus objetivos también te ayudan a trazar un camino para la forma de invertir. Entre tus objetivos debería figurar la cantidad de una acción o cripto que quieres poseer en un momento determinado, por ejemplo.

Volatilidad

La volatilidad forma parte del mundo de la inversión, especialmente en tiempos como los actuales. Sin embargo, la volatilidad es una palabra que asusta a mucha gente o les hace vender. Una habilidad que los inversores deben aprender es la de no tener miedo a la volatilidad, sino aceptarla y trabajar en torno a ella.

Teniendo en cuenta que siempre existirá y afectará a nuestras inversiones en algún momento, es mejor prepararse para ella, tener un plan en marcha y sobrellevarla.

Controla tus emociones

El peor error que puedes cometer es dejar que tus emociones tomen decisiones por ti. No importa en qué estés invirtiendo o con cuánto dinero lo hagas, utiliza siempre la lógica para tomar tus decisiones.

Diversifica

En esta época, no caigas en la tentación de apostar por algo que sea barato o por algo con lo que te sientas bien. La diversificación no solo es una de las mejores formas de maximizar los rendimientos, sino también la mejor manera de minimizar el agotamiento.

La diversificación extiende la exposición, y si tienes una cartera de acciones, divisas y cripto, por ejemplo, si tu cripto se hunde, tienes tus acciones y divisas para mantenerte a flote.

Ten un plan de respaldo

No importa lo que suceda, siempre hay que tener una salida y un plan de respaldo. Otro gran error que cometen los traders en tiempos como estos es pensar en qué comprar, cuánto comprar y todo el beneficio potencial que podría estar esperándoles.

Ten un plan de respaldo, no importa cuán grande o pequeña sea tu inversión. Siempre debes pensar: «¿qué haré si todo esto se hunde?». Aunque las probabilidades de que esto ocurra son escasas, siempre debe haber un plan en marcha o a la espera de que se ponga en marcha.

Puedes pensar en ello como si llevaras un botiquín de primeros auxilios en una noche de acampada. Aunque las probabilidades de necesitarlo son mínimas, todavía hay una posibilidad.

Espera equivocarte

Por último, espera y acepta que puedes tomar una decisión equivocada. Ya se ha mencionado, pero Warren Buffett y las mayores y más brillantes mentes inversoras no pueden estar 100% seguros de cómo será el mercado la próxima semana.

Esto significa que siempre debes estar preparado para que una inversión no funcione y aceptar que has tomado la decisión equivocada. La siguiente parte es entender que no siempre es algo malo.

De todos modos, no deberías invertir todo tu dinero en una «cosa segura»; por lo tanto, ten siempre una cartera diversa que te proteja de los errores. Los errores en el mundo de la inversión son lecciones, y siempre hay que aprender de ellos.