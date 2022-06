Mentides triomfants

- Publicidad-

L’actualitat de noticies de fets gairebé diaris, són la principal la sortida d’un nou dictador, el costum assolit de situar-ho en pocs noms i Vladimir Putin dels més recents la gent nascuda 1939-1945 sonaren noms grans genocidis Hitler, Franco, Mussolini i d’altres però fou molt cruel el viscut amb la gent que va viure en el gruix d’activitats criminals per haver-ho patit personalment i tanmateix amb tota la ciutadania, que en dic la gent el poble.

A ple segle XXI, ciutadania cal destacar la política que cal considerar més militar que política referint-me només al resorgiment amb l’operació PEGASUS, i dins de l’operació Catalunya, que d’antuvi l’afegit succeit a Catalunya el CATALANGATE la operación Catalunya, usant la PEGASUS. Catalunya espiada minuciosament per la nació dita Espanya la clara expressió que de democràcia, Catalunya és una colònia espanyola amb la permanènicia perpètua de 20.000 milions anuals buida de lògica del que ni diuen demagògicament «unidad» el demos de poble queda adduït per la cràcia

El poble jueu sabem que va ser perseguit per cristians i cruelment pels nazis, fa molts anys que disposa de territori situant-t’hi l’estat nació que coneixem. Resulta sense sorpresa que aquest PEGASUS, és un instrument per espiar als estats-nació que li plagui, disposant d’aquest instrument que li puc dir arma, com totes: són [1]malèfiques explorant el que vulgui, dins d’un pensament situat objectius de possessió de territoris veïns o llunyants que voliem innocentment creure superats per una inexistent humanitat desitjada sense el sorgiment de nous dictadors. A la dita segona guerra mundial tant parlada la donava com a parules quan ja era vençuda.

Ara la Rússia la que pensavem que gaudia de la tasca contra els nazis, donc ans al contrari el sorgiment de Putin, com el nou genocida, i com ho fa està millorant la barbàrie dels que he esmentat,

el mal interior de la població plenament víctima de genocidi hagué no voliem viure-ho emperò hem de creure-ho; indignament hem d’empassarnos-ho. Els estats nació establerts s’han format a través de guerres de tota mena de colors, n’hi ha que les anomenem amb una notorieat amb apel·latius que no s’han guanyat, una d’elles és la segona giuerra mundial, ans al contrari els seus cants de glòries patriotiques son dissorts plenament imperatives imposades per els poders, i aquests els agloramerem en un sol poder tanmateix imposat a matadegolla, màxima brutalitat que és pot fer amb les criminals mans i esperit dels homes.

L’estat espanyol amb un franquisme hereu de diversos absolutismes governant amb mà de ferro. El govern instaurat sense cap recança va fer-ho amb plaer politico-militar, tanmateix. Va executar sense cap mania centenars de milers de persones. Vaig saber que era el Camp de la Bota de la platja barcelonina, ni deien execucions com si estigueren eliminant a furiosos delinqüents quan eren simples ciutadans que havien viscut i potser actuat en el règim republicà.

