Menos del 4% de las grandes financieras calificadas por el «Oil and Gas Policy Tracker» tiene una política para frenar el gas y el petróleo

La «Oil and Gas Policy Tracker» (OGPT) está diseñada para diferenciar las políticas sólidas de las promesas ineficaces de las instituciones financieras. A pesar de la creciente presión para dejar de impulsar la expansión del petróleo y el gas a fin de reducir las emisiones de carbono y alinear su negocio con 1,5 °C, muy pocas entidades cuentan con políticas adecuadas.

136 de las 369 instituciones financieras calificadas en la OGPT han adoptado una política de petróleo y gas, lo que significa que más de dos tercios de ellas ni siquiera tienen una política.

Sólo 13 actores financieros calificados en la OGPT tienen una política que aborda (total o parcialmente) la expansión del petróleo y el gas, lo que significa que menos del 4 % se comprometió a alinear su negocio con la ciencia del clima para mantenerse por debajo de 1,5 °C.

Otros 27 actores financieros calificados en la OGPT han adoptado compromisos ambiciosos sobre petróleo y gas no convencionales a través de la exclusión de algunos desarrolladores y/o una estrategia de eliminación gradual.

La Glasgow Financial Alliance for Net Zero tampoco cumple

Sin embargo, 158 de ellos se han comprometido con la neutralidad de carbono para 2050, uniéndose a la alianza Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Según Clément Faul, gerente de Investigación y Análisis de Reclaim Finance, «los resultados del Oil and Gas Policy Tracker son claros: la mayoría de las instituciones financieras en todo el mundo no entienden la emergencia climática. Es alarmante descubrir que menos del 4% de las instituciones financieras calificadas en la herramienta tienen una política sólida para abordar la expansión del petróleo y el gas. Todos los demás, incluso los miembros de Glasgow Financial Alliances for Net Zero, no logran alinear su negocio con un camino de 1,5°C. Los actores franceses La Banque Postale, Ircantec y CNP Assurances han demostrado que es posible que los bancos y los inversores eliminen gradualmente el apoyo al petróleo y el gas. Sus compañeros deben seguir”.

Reclaim Finance ha exhortado a las grandes financieras de todo el mundo a que alineen sus negocios con el escenario de 1,5 °C mediante la implementación de políticas sólidas de petróleo y gas.

“A pesar del reciente llamamiento de Antonio Guterres a todas las instituciones financieras para que abandonen la financiación de combustibles fósiles e inviertan en energías renovables, la mayoría de los bancos, aseguradoras e inversores siguen apoyando a las empresas con planes de expansión despiadados. La guerra en Ucrania y las olas de calor que golpean a Europa, India y Pakistán deberían ser una llamada de atención violenta y alentar a todos los bancos, aseguradoras e inversores a tomar medidas climáticas reales y dejar de alimentar un futuro basado en combustibles fósiles” , dice Lucie Pinson, directora de Reclaim Finance.